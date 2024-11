Nuevo DeepInsight «la siguiente etapa» de FUJIFILM

Explore todos los detalles sobre la ecografía para el diagnóstico precoz.

RATINGEN, Alemania, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Healthcare Europe tiene el placer de presentar la siguiente etapa de DeepInsight, una innovadora tecnología de ultrasonidos que facilita el diagnóstico precoz y preciso, el tratamiento y la gestión del seguimiento por parte de los profesionales del diagnóstico por imagen.

Nuestra solución de imágenes por ultrasonidos con tecnología de IA está diseñada para médicos y especialistas en radiología que necesitan acceder a información detallada sobre las imágenes y ofrecer a los pacientes una experiencia de exploración mejorada.

Nuestro innovador sistema de imágenes por ultrasonidos, rico en contraste y resolución espacial, se centra en mejorar la precisión diagnóstica, junto con la eficiencia de la exploración que aporta valor a los profesionales sanitarios y a los pacientes.

«FUJIFILM Healthcare Europe, en su afán por desarrollar soluciones fáciles de usar, ofrece la siguiente evolución en tecnología de diagnóstico con nuestra última actualización de DeepInsight.

Sea cual sea el reto clínico, nuestra innovadora solución basada en IA, con una nueva tecnología de formación de haces, tiene la flexibilidad necesaria para satisfacer las exigentes expectativas a lo largo de todo el recorrido del paciente, desde el diagnóstico hasta el apoyo al tratamiento y la gestión del seguimiento, en beneficio del paciente».

– Anne-Laure Jet, directora europea de productos de ultrasonidos

MEJORAR LA PRECISIÓN DEL DIAGNÓSTICO

La nueva actualización de la solución de ultrasonidos DeepInsight ofrece una calidad de imagen mejorada al resaltar las estructuras tisulares con una rica gradación. Nuestra sofisticada tecnología de formación de haces permite mejorar la visibilidad de estructuras tisulares complejas, lo que ayuda a los médicos a obtener información más detallada y mejorar la toma de decisiones clínicas en el proceso de diagnóstico a tratamiento.

APOYAR EXÁMENES QUE REQUIERAN MENOS TIEMPO

La tecnología de esta nueva versión ofrece una experiencia de escaneado optimizada y una mayor precisión en la obtención de imágenes, lo que ayuda a los especialistas en diagnóstico por imagen a prestar servicios de detección y examen a los pacientes empleando menos tiempo, contribuyendo así a un diagnóstico precoz y a la mejora de los resultados de los pacientes. Las nuevas funciones fáciles de usar simplifican el funcionamiento de los ecógrafos, lo que permite centrarse más en la experiencia del paciente durante los procedimientos.

APRENDIZAJE PROFUNDO INNOVADOR PARA EL BIENESTAR DEL PACIENTE

Anne-Laure Jet, directora europea de productos de ultrasonidos, ha declarado: «Nuestro nuevo sistema con tecnología de IA* se ha desarrollado utilizando el aprendizaje profundo, con el fin de superar los requisitos de los usuarios y contribuir al desarrollo de la atención sanitaria y al bienestar de los pacientes».

La nueva versión de la solución de ultrasonidos DeepInsight de FUJIFILM, dotada de una tecnología que mejora la calidad de imagen, proporciona resultados de imagen más nítidos al tiempo que garantiza el bienestar del usuario y del paciente durante los procedimientos. De este modo, ayuda a los departamentos de radiología a ofrecer una mejor experiencia al paciente.

* La tecnología se desarrolló utilizando tecnología de aprendizaje automático. El rendimiento y la precisión del sistema no cambian automáticamente tras su implantación.

COMPATIBILIDAD DE LA SONDA CMUT (Arietta® 750DeepInsight y 850DeepInsight)

La nueva versión mejorada de DeepInsight se ha diseñado pensando en la compatibilidad. Ayuda a los profesionales sanitarios a utilizar nuestra sonda patentada de alta potencia, que incorpora la innovadora tecnología de oblea de silicio CMUT (transductores de ultrasonidos micromecanizados capacitivos). Al incluir un ancho de banda de frecuencias más amplio de 22-2 MHz, permite una adaptación acústica ideal al cuerpo humano, lo que aumenta la calidad y la precisión de los resultados de las imágenes en una amplia gama de procedimientos ecográficos.

«Nos complace presentar nuestra última tecnología de ultrasonidos, que ofrece una mayor claridad y precisión de imagen, lo que permite a los profesionales sanitarios realizar diagnósticos más precisos y mejorar la atención al paciente».

– Maria Paola Aquilone, directora europea de marketing de sistemas de ultrasonidos

Ya disponible

El nuevo DeepInsight «la siguiente etapa» estará disponible, para Arietta® 750 y 850 DeepInsight, en Europa a partir del 9 de noviembre de 2024.

Únase a nosotros en Nápoles

Venga a ver DeepInsight «la siguiente etapa» EN VIVO en el estand 18-19 del Congreso EUROSON 2024. Del 9 al 11 de noviembre, Nápoles.

Fujifilm, orgullosa de estar a su lado

Las innovadoras soluciones de tecnología médica de Fujifilm, que acaban de cumplir 90 años como empresa innovadora mundial en el campo de la atención sanitaria y la imagen, están diseñadas para mejorar la accesibilidad de los pacientes a los servicios sanitarios, mediante diagnósticos precoces y tratamientos médicos que tengan un impacto positivo continuado en nuestra sociedad. Con nuestros conocimientos, pasión e inspiración, ofrecemos herramientas a los profesionales sanitarios para que marquen al máximo la diferencia en su trabajo diario, mejorando la calidad de vida de los pacientes. Juntos, ¡enriquecemos vidas y regalamos más sonrisas al mundo!

