La zone de coopération touristique transfrontalière Chine–Vietnam Detian–Ban Gioc Waterfall entre officiellement en activité

CHONGZUO, Chine, 09 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 14 octobre, la Chine et le Vietnam ont publié un communiqué commun annonçant l’exploitation officielle de la zone de coopération touristique transfrontalière Chine–Vietnam Detian–Ban Gioc Waterfall. Le 15 octobre, le gouvernement populaire de la région autonome zhuang du Guangxi de la République de Chine et le conseil populaire de la province de Cao Bằng ont organisé ensemble une cérémonie pour l’exploitation officielle de la zone de coopération.

La zone de coopération touristique transfrontalière Chine–Vietnam Detian–Ban Gioc Waterfall a commencé à fonctionner à titre expérimental le 15 septembre 2023. Grâce à la réservation de circuits touristiques en groupe, à des itinéraires de visite fixes, à une durée limitée passée de l’autre côté de la frontière, à un nombre limité de visiteurs transfrontaliers, et à des entrées et sorties uniquement possibles pour les touristes en groupe, les visiteurs de Chine et du Vietnam peuvent découvrir le pays de leur voisin. Depuis le 10 octobre 2024, la zone de coopération a reçu 1 232 groupes de touristes transfrontaliers Chine–Vietnam, soit un total de 17 991 visiteurs.

Une fois la zone officiellement opérationnelle, le Publicity Department of Daxin County optimisera davantage le modèle de voyage transfrontalier évoqué ci-dessus.

En premier lieu, il s’agira d’élargir l’offre. L’objectif est de faire passer le nombre maximal de visiteurs transfrontaliers de 500 à 1 000 personnes de chaque côté. Des ajustements seront apportés en conséquence en fonction du nombre de ces touristes d’un jour.

En second lieu, il s’agira d’étendre les horaires d’ouverture. L’objectif est d’étendre les heures d’ouverture de 10 h – 17 h à 9 h – 18 h (heure de Beijing), permettant aux groupes de touristes de passer six heures maximum de l’autre côté de la frontière, au lieu de cinq heures actuellement.

En troisième lieu, il s’agira d’optimiser les procédures d’entrée et de sortie à la frontière. Prenons par exemple le premier modèle de demande de permis via la reconnaissance faciale du pays, qui permet aux visiteurs d’utiliser le mini-programme Guijing Tongban WeChat pour la vérification de leur identité et l’enregistrement aux visites, ainsi que pour les services de traitement groupé liés aux organisations en charge des entrées et sorties, à l’administration domestique et à la police de circulation. En attendant, les visiteurs titulaires d’un passeport valide n’auront pas besoin de fournir d’autres documents, et ils peuvent se rendre dans la zone de coopération via des groupes de voyages organisés par des opérateurs autorisés.

En quatrième lieu, il s’agira de simplifier la déclaration de biens. De nouvelles techniques et technologies seront employées pour l’inspection des visiteurs et de leurs biens, de façon à simplifier les procédures de déclaration d’effets personnels (appareil photo, caméscope) fréquemment utilisés par les touristes, permettant une nouvelle expérience de dédouanement sans contact.

En cinquième lieu, il s’agira d’accélérer le processus d’inspection. Les visiteurs vietnamiens qui réservent leur visite et leur entrée-sortie sur le/du territoire chinois via des groupes touristiques bénéficient de la politique des « trois exemptions » (ils sont exemptés de la collecte d’empreintes digitales, du tamponnage aux frontières et du remplissage de la carte d’entrée pour les étrangers) pour plus de praticité. Dans le même temps, les visiteurs chinois bénéficient d’un double mode de dédouanement « manuel + express » et d’un contrôle aux frontières sans tamponnage. Ces mesures représentent un nouveau sommet en termes de qualité de service.

Source : The Publicity Department of Daxin County

Interlocuteur : M. Zeng, tél. : 86-10-63074558

