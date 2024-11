Neue exklusive Daten zeigen, dass die soziale Verantwortung der Unternehmen in Großbritannien stärker denn je zum Tragen kommt

Untersuchungen von Benevity zeigen, dass britische Unternehmen durch höhere Investitionen eine unternehmensweite Wirkung erzielen

LONDON, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc., ein globaler Anbieter bewährter Lösungen für Corporate Social Responsibility (CSR), hat heute neue Erkenntnisse über die CSR-Landschaft in Großbritannien vorgestellt. Die Daten zeigen, dass das Engagement britischer Unternehmen für Initiativen mit sozialer und gesellschaftlicher Wirkung einen historischen Höchststand erreicht hat und schneller wächst als im weltweiten Durchschnitt. Die Ergebnisse wurden auf dem Benevity Forum London vorgestellt. Diese führende Veranstaltung bringt gemeinnützige Unternehmen aus Großbritannien und Europa zusammen, um Best Practices für erfolgreiche Freiwilligenarbeit, gemeinnützige Spenden und Nachhaltigkeitsprogramme auszutauschen.

Der jährliche The State of Corporate Purpose Report von Benevity beleuchtet die wichtigsten Trends in den Bereichen CSR, DEI und ESG, die die heutigen CSR-Strategien von Unternehmen prägen. Auf der Grundlage von Daten und Erkenntnissen aus der globalen Community von Benevity, der fast 1.000 führende Unternehmen angehören, und einer Umfrage unter mehr als 400 CSR-Führungskräften zeigt der Global Report 2024 von Benevity Impact Labs, dem Forschungslabor des Unternehmens, dass Unternehmen ihre CSR-Strategien zunehmend an ihren zentralen Unternehmenswerten ausrichten und sich darauf konzentrieren, eine positive Rendite für ihr Unternehmen und ihr Umfeld zu erzielen.

Auf dem Forum präsentierte Benevity neue Analysen der Ergebnisse, die zeigen, dass das gesellschaftliche Engagement britischer Unternehmen im Jahr 2023 ein Rekordniveau erreicht hat. Die Beteiligung von Mitarbeitenden an Freiwilligen- und Wohltätigkeitsprogrammen ist in Großbritannien auf 14 % gestiegen – ein Anstieg von 25 % im Vergleich zum Vorjahr, der den weltweiten Anstieg von 23 % übertrifft. Dieser Anstieg ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Beteiligung der Mitarbeitenden an Freiwilligenprogrammen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 300 % gestiegen ist – der höchste prozentuale Anstieg aller Regionen. Über die Benevity-Plattform spendeten die Mitarbeitenden in Großbritannien 31 Millionen Pfund und unterstützten damit fast 13.000 gemeinnützige Organisationen.

Die marktführende Enterprise Impact Platform von Benevity bietet integrierte Funktionen für gesellschaftliche Investitionen, Mitarbeiterspenden, ehrenamtliches Engagement, Mitarbeiter-Ressourcengruppen (ERGs) und Nachhaltigkeitsberichterstattung und ermöglicht es Unternehmen weltweit, zu einer treibenden Kraft für Gutes zu werden und gesellschaftliche Impulse in geschäftlichen Erfolg umzuwandeln.

„Unternehmen haben die einzigartige Fähigkeit, gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, indem sie ihre Mitarbeitenden in ihre Bemühungen einbeziehen. Diese Ergebnisse unterstreichen das wachsende Engagement britischer Führungskräfte, in Initiativen mit sozialer Wirkung zu investieren, und zeigen, wie wichtig diese für den Geschäftserfolg sind“, erklärte Sona Khosla, Chief Impact Officer von Benevity und Leiterin der Benevity Impact Labs. „Mit zunehmender Reife von Programmen mit positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft setzen Führungskräfte in Großbritannien zunehmend auf eine unternehmensweite Denkweise, die den wachsenden Erwartungen an Unternehmen entspricht, einen positiven Beitrag zur Welt zu leisten.“

Schlüsseltrends bei der Neuausrichtung des Corporate Purpose in Großbritannien:

Unternehmen sind mutig, aber vorsichtiger: Während Unternehmen darüber diskutieren, wann und wie sie potenziell spaltende gesellschaftliche Themen ansprechen sollen, sind 87 % der britischen Führungskräfte der Meinung, dass Unternehmen mutig und willens sein sollten, Stellung zu beziehen, während 78 % angeben, dass Firmen bei der Auswahl unterstützenswerter Themen vorsichtiger sein sollten. Allerdings nehmen die Forderungen nach Vorsicht dreimal so schnell zu wie die Befürwortung von Mut.

Um mehr über die globalen Trends im Bereich Corporate Purpose zu erfahren, können Sie hier den Bericht „The State of Corporate Purpose 2024“ einsehen.

Über Benevity

Benevity, eine zertifizierte B Corporation, ist der vertrauenswürdige globale Lösungsanbieter für Corporate Social Responsibility und bietet die einzige integrierte Corporate Impact Platform mit Funktionen für Investitionen in die Gesellschaft und Möglichkeiten für das Engagement von Mitarbeitenden, Kunden und gemeinnützigen Organisationen. Benevity wurde von Fortune als eines der Impact 20-Unternehmen ausgezeichnet und bietet Cloud-Lösungen, die vielen bekannten Marken helfen, ihre Ziele zu erreichen, indem sie die heutige diverse Belegschaft für sich gewinnen, binden und engagieren, soziales Handeln in ihre Kundenerfahrungen einbetten und positive Auswirkungen auf ihre Gemeinschaften haben. Mit einer in 22 Sprachen verfügbaren Software hat Benevity mehr als 15 Mrd. USD an Spenden und 79 Millionen Stunden an ehrenamtlicher Arbeit abgewickelt und damit 470.000 gemeinnützige Organisationen weltweit unterstützt. Die Lösungen des Unternehmens haben außerdem 1,3 Mio. Mikro-Aktionen ermöglicht und 845.000 Zuschüsse im Wert von 16 Mrd. USD verwaltet. Weitere Informationen finden Sie auf benevity.com.

Kontaktperson für Medienvertreter:

Zamira Tasneem │ Media & Communications Manager │ press@benevity.com

