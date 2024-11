Duck Creek Technologies 將於孟買舉辦第三屆「One Duck Creek-India Inclusion Summit」

是次峰會主題為「塑造未來:工作中的包容感、歸屬感與身心健康」,將聚焦於社區建設、健康福祉和職業發展

孟買,印度, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 智能解決方案提供商 Duck Creek Technologies 正引領財產和意外傷害(P&C)以及一般保險的未來發展,該公司將在孟買舉辦第三屆「One Duck Creek-India Inclusion Summit」。 這個為期兩天的活動專注於打造一個集包容感、歸屬感和身心健康的工作環境,體現了 Duck Creek 對培養多元化和具適應力的員工隊伍的承諾。

是次峰會設有沉浸式座談會、網絡交流機會以及包括排燈節等的慶典實地文化慶祝活動,與 Duck Creek 的使命一致,旨在營造一個讓每人在公在私都能感受到支持、重視和參與的環境。

Duck Creek Technologies 工程副總裁 Gowri Sivaprasad 表示:「One Duck Creek-India Inclusion Summit 峰會體現了我們致力營造讓人人都感到備受重視和鼓舞的工作環境。 我們此時在孟買聚首一堂,深刻體會到團結多元聲音、經驗和才華所帶來的力量。 峰會不僅加強了我們對創造包容文化的承諾,還促進公司內部以及印度科技社區更深入的合作和創新。」

繼去年活動的成功之後,今年的峰會由 Duck Creek 的 DEI 諮詢委員會、員工體驗委員會、員工資源組和公司內其他重要的 One Duck Creek 項目主導充滿意義的對話。 Duck Creek 的行政領導團隊將舉辦一場全員大會,分享公司最新消息並鼓勵公司內部全面開放對話。 Duck Creek Gives Back 活動邀請出席者支持 Life Lab Foundation ,該基金會的使命是將學習與遊戲結合,激發新一代學習者的靈感。

Duck Creek Technologies DE&I、互動與文化全球總監 Amy Bayer 表示:「我們非常榮幸能在孟買與我們的團隊重聚,頌揚公司在打造充滿活力的全球包容文化方面的持續努力。 One Duck Creek Summit 峰會體現了我們對於培養一個多元化、公平和支持工作環境的堅定承諾。 此活動加強了我們團隊之間的聯繫,並鞏固了我們在財產和意外傷害(P&C)以及一般保險領域打造行業領先工作場所的使命。」

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險業界未來的環球智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台,使行業能夠充分利用雲端計算的優勢,構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值,而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

媒體聯絡人:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.