Duck Creek Technologies จะเป็นเจ้าภาพจัดการการประชุมสุดยอด "One Duck Creek-India Inclusion Summit" ประจำปีที่สามที่เมืองมุมไบ

การประชุมสุดยอดภายใต้หัวข้อ "กำหนดอนาคต: การยอมรับความแตกต่าง การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และสุขภาวะในที่ทำงาน" เน้นความสำคัญไปที่การสร้างชุมชน ความเป็นอยู่ที่ดี และการเติบโตทางอาชีพ

มุมไบ อินเดีย, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของการประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป จะจัดการประชุมสุดยอด "One Duck Creek-India Inclusion Summit" ประจำปีที่สามที่เมืองมุมไบ งานทั้งสองวันนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างสถานที่ทำงานที่ประสบผลสำเร็จอย่างแข็งขันในด้านการยอมรับความแตกต่าง การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และสุขภาวะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความทุ่มเทที่ Duck Creek มีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความหลากหลายและยืดหยุ่น

การประชุมสุดยอดครั้งนี้ประกอบด้วยการอภิปรายที่ล้ำลึก โอกาสในการสร้างเครือข่าย และการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงงานดิวาลี ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ Duck Creek ในการพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุน มีคุณค่า และมีส่วนร่วมทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพการงาน

"การประชุมสุดยอด One Duck Creek-India Inclusion Summit แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อการส่งเสริมให้มีสถานที่ทำงานที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามีคุณค่าและมีพลังในการตัดสินใจ เมื่อเรามารวมตัวกันที่เมืองมุมไบ เราได้รับการย้ำเตือนถึงความแข็งแกร่งที่มาจากการรวมความคิดเห็น ประสบการณ์ และความสามารถที่หลากหลายเข้าด้วยกัน การประชุมสุดยอดครั้งนี้ไม่เพียงแค่ตอกย้ำถึงความทุ่มเทที่เรามีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่างเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและนวัตกรรมที่ลึกล้ำยิ่งขึ้นทั่วทั้งองค์กรของเราและภายในชุมชนเทคโนโลยีในอินเดียอีกด้วย" Gowri Sivaprasad รองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ Duck Creek Technologies กล่าว

การประชุมสุดยอดว่าด้วยการยอมรับความแตกต่างในปีนี้ต่อยอดมาจากความสำเร็จของงานในปีที่แล้ว โดยเจาะลึกถึงการอภิปรายที่มีสาระสำคัญ ซึ่งนำโดยคณะที่ปรึกษา DEI ของ Duck Creek สภาประสบการณ์พนักงาน กลุ่มทรัพยากรพนักงาน และโปรแกรมสำคัญอื่น ๆ ภายในบริษัทของ One Duck Creek ทีมผู้นำฝ่ายบริหารของ Duck Creek จะจัดการประชุมใหญ่ เพื่อแจ้งข้อมูลอัปเดตของบริษัทและส่งเสริมการสนทนาแบบเปิดกว้างทั่วทั้งองค์กร งาน Duck Creek Gives Back เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานให้สนับสนุน Life Lab Foundation ซึ่งมีพันธกิจในการผสมผสานการเรียนรู้กับการเล่น และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนรุ่นใหม่

"เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รวมตัวชาว Ducks อีกครั้งในเมืองมุมไบ เพื่อเฉลิมฉลองความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการสร้างวัฒนธรรมระดับโลกที่เป็นพลวัตและยอมรับความแตกต่าง" Amy Bayer ผู้อำนวยการฝ่าย DE&I การมีส่วนร่วม และวัฒนธรรมระดับโลกของ Duck Creek Technologies กล่าว "การประชุมสุดยอด One Duck Creek Summit สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในระดับลึกที่เรามีต่อการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลาย เท่าเทียม และสนับสนุน กิจกรรมนี้จะช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทีมของเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และส่งเสริมภารกิจของเราในการสร้างสถานที่ทำงานชั้นนำในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและประกันภัยทั่วไป"

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่อนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.