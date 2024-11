Duck Creek Technologies akan Menganjurkan "One Duck Creek-India Inclusion Summit" Tahunan Ketiga di Mumbai

Sidang kemuncak itu, bertemakan "Membentuk Masa Depan: Kemasukan, Kepunyaan dan Kesejahteraan di Tempat Kerja" akan menyerlahkan pembangunan komuniti, kesejahteraan dan pertumbuhan profesional

MUMBAI, India, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia penyelesaian pintar yang mentakrifkan masa depan hartanah dan kemalangan (P&C) dan insurans am, akan menjadi tuan rumah tahunan ketiganya "One Duck Creek-India Inclusion Summit" di Mumbai. Acara dua hari ini memberi tumpuan kepada mewujudkan tempat kerja di mana keterangkuman, kepunyaan dan kesejahteraan berkembang secara aktif sebagai sebahagian daripada dedikasi Duck Creek untuk memupuk tenaga kerja yang pelbagai dan berdaya tahan.

Sidang kemuncak itu menampilkan panel yang mengasyikkan, peluang membina rangkaian dan perayaan kebudayaan secara langsung, termasuk acara Diwali, sejajar dengan misi Duck Creek untuk membangunkan persekitaran di mana setiap individu berasa disokong, dihargai dan terlibat secara peribadi dan profesional.

"One Duck Creek-India Inclusion Summit merangkumi komitmen kami untuk memupuk tempat kerja di mana semua orang berasa dihargai dan diberi kuasa. Sambil kami berkumpul di Mumbai, kami diingatkan tentang kekuatan yang datang daripada menyatukan pelbagai suara, pengalaman dan bakat. Sidang kemuncak ini bukan sahaja mengukuhkan dedikasi kami untuk mewujudkan budaya inklusif tetapi juga berfungsi sebagai pemangkin untuk kerjasama dan inovasi yang lebih mendalam merentasi organisasi kami dan dalam komuniti teknologi di India," kata Gowri Sivaprasad, Naib Presiden Kejuruteraan di Duck Creek Technologies.

Berdasarkan kejayaan acara tahun lepas, Inclusion Summit tahun ini mendalami perbincangan bermakna yang diketuai oleh Lembaga Penasihat DEI Duck Creek, Majlis Pengalaman Pekerja, Kumpulan Sumber Pekerja dan program utama One Duck Creek yang lain dalam syarikat. Pasukan Kepimpinan Eksekutif Duck Creek akan menganjurkan town hall, berkongsi kemas kini syarikat dan menggalakkan dialog terbuka merentasi organisasi. Acara Duck Creek Gives Back menjemput hadirin untuk menyokong Life Lab Foundation, yang misinya adalah untuk menggabungkan pembelajaran dengan bermain dan memberi inspirasi kepada generasi pelajar baharu.

"Kami sangat teruja untuk menyatukan semula Duck kami di Mumbai untuk meraikan usaha berterusan syarikat untuk mencipta budaya global yang dinamik dan inklusif," kata Amy Bayer, Pengarah Global DE&I, Penglibatan & Budaya di Duck Creek Technologies. "The One Duck Creek Summit mencerminkan komitmen mendalam kami untuk memupuk persekitaran kerja yang pelbagai, saksama dan menyokong. Acara ini mengukuhkan hubungan pasukan kami dan memperkukuhkan misi kami untuk membina tempat kerja peneraju industri dalam P&C dan sektor insurans am."

