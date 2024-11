ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies)、ムンバイで第3回年次「ワン・ダック・クリーク - インド・インクルージョン・サミット (One Duck Creek-India Inclusion Summit)」を開催 

「未来を形作る:職場におけるインクルージョン、帰属意識、幸福 (Shaping the Future: Inclusion, Belonging, and Well-Being at Work)」をテーマにした同サミットでは、コミュニティの構築、幸福、専門職の成長に焦点を当てる

インド・ムンバイ発, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するインテリジェントソリューションプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズが、ムンバイで第3回年次「ワン・ ダック・クリーク - インド・インクルージョン・サミット」を開催する。 この2日間のイベントでは、多様で回復力のある労働力の育成に取り組むダック・クリークの取り組みの一環として、インクルージョン、帰属意識、幸福が積極的に育まれる職場環境の構築に焦点を当てる。

サミットでは、没入型パネル、ネットワーキングの機会、ディワリ イベントなどの実践的な文化イベントが予定されており、個人としても職業的にも、すべての個人がサポートされ、評価され、関与していると感じられる環境を構築するというダック・クリークの使命に沿うものとなっている。

「ワン・ダック・クリーク - インド・インクルージョン・サミットは、誰もが評価され、力を与えられていると感じられる職場を育むという当社の取り組みを体現しています。 ムンバイに集まると、多様な意見、経験、才能を結集することで生まれる強さを思い出します。 このサミットは、インクルーシブな文化を創造するという当社の取り組みを強化するだけでなく、組織全体とインドのテクノロジーコミュニティ内でのより深いコラボレーションとイノベーションの触媒としても機能します」と、ダック・クリーク・テクノロジーズのエンジニアリング担当VPであるゴウリ・シヴァプラサド (Gowri Sivaprasad) は述べている。

昨年のイベントの成功を踏まえ、今年のインクルージョン・サミットでは、ダック・クリークのDEI諮問委員会、従業員エクスペリエンスカウンシル、従業員リソースグループ、および社内のその他の主要なワン・ダック・クリーク・プログラムが主導する有意義な議論に深く踏み込む。 ダック・クリークのエグゼクティブ・リーダーシップ・チームはタウンホールを主催し、会社の最新情報を共有し、組織全体でオープンな対話を奨励する。 ダック・クリーク・ギブス・バック・イベント (Duck Creek Gives Back Event) では、参加者に、学習と遊びを組み合わせ、新しい世代の学習者を刺激することを使命とするライフ・ラボ財団 (Life Lab Foundation) への支援を呼びかけている。

「ダックがムンバイで再集結し、ダイナミックでインクルーシブなグローバルカルチャーを創造するための当社の継続的な取り組みを祝えることを嬉しく思います」と、ダック・クリーク・テクノロジーズのDE&I、エンゲージメント&カルチャー担当グローバルディレクターのエイミー・ベイヤー (Amy Bayer) は述べている。 「ワン・ダック・クリーク・サミットは、多様性、公平性、協力的な職場環境を育むという当社の深いコミットメントを反映しています。 このイベントは、チームのつながりを強化し、損害保険および一般保険セクターで業界をリードする職場を構築するという当社の使命を強化します」。

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーである。 最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。 ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするタイミング、場所、方法で保険が提供されるべきだと考えている。 市場をリードする同社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) で利用できる。 詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。 最新情報については、LinkedInおよびXのソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

報道関係者向けの問い合わせ先

マリアンヌ・デンプシー (Marianne Dempsey)/タラ・ストレッド (Tara Stred)

duckcreek@threeringsinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.