Duck Creek Technologies akan Menyelenggarakan "One Duck Creek-India Inclusion Summit" Tahunan Ketiga di Mumbai

KTT yang bertemakan "Membentuk Masa Depan: Inklusi, Rasa Memiliki, dan Kesejahteraan di Tempat Kerja," akan menyoroti pembangunan komunitas, kesehatan menyeluruh, dan pertumbuhan profesional

MUMBAI, India, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, penyedia solusi cerdas yang menentukan masa depan industri asuransi properti dan aneka (P&C) dan asuransi umum, akan menyelenggarakan "One Duck Creek-India Inclusion Summit" yang merupakan acara tahunan ketiganya di Mumbai. Acara selama dua hari ini berfokus pada menciptakan tempat kerja yang memungkinkan berkembangnya inklusi, rasa memiliki, dan kesejahteraan secara aktif sebagai bagian dari dedikasi Duck Creek dalam membina tenaga kerja yang beragam dan tangguh.

KTT ini menghadirkan berbagai panel yang menarik, kesempatan berjejaring, dan perayaan budaya secara langsung, termasuk acara Diwali, yang selaras dengan misi Duck Creek untuk mengembangkan lingkungan yang memungkinkan setiap individu untuk merasa didukung, dihargai, dan terlibat baik secara pribadi maupun profesional.

"One Duck Creek-India Inclusion Summit mewujudkan komitmen kami untuk membina tempat kerja yang memungkinkan setiap orang merasa dihargai dan diberdayakan. Saat kami berkumpul di Mumbai, kami menyadari akan kekuatan yang datang dari menyatukan beragam suara, pengalaman, dan bakat. KTT ini tidak hanya memperkuat dedikasi kami untuk menciptakan budaya inklusif, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator bagi kolaborasi dan inovasi yang lebih mendalam di seluruh organisasi kami dan di dalam komunitas teknologi di India," ujar Gowri Sivaprasad, Wakil Presiden Teknik di Duck Creek Technologies.

Berdasarkan kesuksesan acara tahun lalu, Konferensi Tingkat Tinggi Inklusi tahun ini menggali diskusi bermakna yang dipimpin oleh Dewan Penasihat DEI Duck Creek, Dewan Pengalaman Karyawan, Kelompok Sumber Daya Karyawan, dan program utama One Duck Creek lainnya di dalam perusahaan. Tim Kepemimpinan Eksekutif Duck Creek akan menyelenggarakan pertemuan balai kota, berbagi informasi terbaru perusahaan, dan mendorong dialog terbuka di seluruh organisasi. Acara Duck Creek Gives Back mengundang para hadirin untuk mendukung Life Lab Foundation, yang memiliki misi untuk menggabungkan pembelajaran dengan permainan, dan menginspirasi generasi peserta didik baru.

"Kami sangat senang dapat menyatukan kembali para tim Duck kami di Mumbai untuk merayakan upaya berkelanjutan perusahaan dalam menciptakan budaya global yang dinamis dan inklusif," ujar Amy Bayer, Direktur Global DE&I, Engagement & Culture di Duck Creek Technologies. "Konferensi Tingkat Tinggi One Duck Creek mencerminkan komitmen kami yang mendalam untuk membina lingkungan kerja yang beragam, adil, dan mendukung. Acara ini memperkuat koneksi tim kami dan memperkuat misi kami untuk membangun tempat kerja yang terdepan dalam industri, di sektor asuransi P&C dan asuransi umum."

Tentang Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies merupakan penyedia solusi cerdas global yang menentukan masa depan industri asuransi properti dan aneka (P&C) dan asuransi umum. Kami adalah platform tempat dibangunnya sistem asuransi modern, yang memungkinkan industri untuk memanfaatkan kekuatan cloud untuk menjalankan operasi yang tangkas, cerdas, dan berkelanjutan. Autentisitas, tujuan, dan transparansi merupakan inti dari Duck Creek, dan kami yakin asuransi seharusnya tersedia untuk individu dan pelaku usaha kapan pun, di mana pun, dan bagaimana pun mereka paling membutuhkannya. Solusi kami yang terdepan di pasar tersedia secara mandiri atau dalam versi rangkaian lengkap (full suite), dan semuanya tersedia melalui Duck Creek OnDemand. Kunjungi www.duckcreek.com untuk mempelajari lebih lanjut. Ikuti Duck Creek di saluran media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru – LinkedIn dan X.

