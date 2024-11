Lantronix Mempercepatkan Penerajuan IoT Dengan Pengambilalihan Strategik Portfolio IoT NetComm Enterprise DZS

Memperluaskan Portfolio Ketersambungan Tanpa Wayar IoT Lantronix Dengan Teknologi 5G Termaju

Memperkukuhkan Tawaran Persaingan, Menambahkan Pelanggan Saham Cip Biru Baharu

IRVINE, California, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), sebuah syarikat peneraju global dalam penyelesaian IoT pengiraan dan ketersambungan IoT, hari ini mengumumkan bahawa satu perjanjian muktamad telah ditandatangani bagi pengambilalihan anak syarikat DZS, Inc. dan kesemua aset perniagaan Internet of Things (IoT) perusahaan daripada NetComm Wireless Pty Ltd (“NetComm”) dengan wang tunai $6.5 juta berserta dengan andaian liabiliti tertentu. Pengambilalihan itu melengkapkan tumpuan Lantronix terhadap pasaran menegak Perusahaan dan Bandar Pintar serta mengembangkan keupayaan 5G generasi seterusnya.

“Pengambilalihan strategik portfolio IoT Netcomm memperkukuhkan penawaran Kira and Sambung kami dengan menyediakan penyelesaian IoT termaju kepada pelanggan kami,” kata Saleel Awsare, presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Lantronix. “Pengambilalihan ini mengembangkan portfolio kami dalam Get Laluan, Penghala dan Modem termasuk produk 5G terkini yang meningkatkan penyelesaian Pengkomputeran Pinggir kami. Ia juga akan menambah bilangan pelanggan Perusahaan cip biru baharu untuk membuka peluang bagi jualan silang tambahan dan membolehkan produk kami menembusi pasaran geografi yang menguntungkan tetapi tidak banyak penawaran seperti Australia dan New Zealand.”

Penyelesaian pengambilalihan itu tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Lantronix percaya bahawa urus niaga itu akan diselesaikan pada suku kedua fiskal 2025. Lantronix menjangkakan pengambilalihan itu akan menambah nilai setelah selesai dan ini akan mempercepatkan fokus strategik syarikat pada penyelesaian IoT Industri yang inovatif pada skala yang lebih besar. Dengan menyepadukan portfolio IoT baharu ini, Lantronix akan mempertingkatkan penyelesaian ketersambungannya dalam bidang fungsi penting, seperti infrastruktur, pemantauan aset dan telekomunikasi penting.

Teras bagi pengambilalihan ini ialah penyelesaian 4G dan 5G yang membolehkan ketersambungan Ethernet-ke-Selular dan Wi-Fi® ultra pantas untuk mesin dalam persekitaran yang paling mencabar. Produk ini direka untuk industri yang memerlukan sambungan yang lasak dan boleh dipercayai, yang mampu menghasilkan prestasi kependaman rendah serta keupayaan pengurusan jarak jauh yang unggul. Pakej lengkap IoT ini dipercayai oleh beberapa syarikat paling terkemuka di dunia. Lantronix menjangkakan portfolio perusahaan NetComm DZS akan menjana hasil antara $6 juta hingga $7 juta dalam tahun 2024.

Perihal Lantronix

Lantronix Inc. ialah peneraju global penyelesaian IoT perkomputeran dan perhubungan yang menyasarkan industri pertumbuhan tinggi termasuk Bandar Pintar, Automotif dan Perusahaan. Produk dan perkhidmatan Lantronix memperkasakan syarikat untuk menempa kejayaan dalam pasaran IoT yang semakin berkembang dengan menyampaikan penyelesaian boleh disesuaikan yang menangani setiap lapisan Tindanan IoT. Penyelesaian termaju Lantronix termasuklah infrastruktur Pencawang Pintar, sistem Infotainment dan Pengawasan Video, yang dilengkapi Pengurusan Luar Jalur (OOB) termaju untuk Pengkomputeran Awan dan Pinggir.

Untuk maklumat lanjut, layari laman web Lantronix.

Siaran berita ini mengandungi kenyataan yang memandang ke hadapan, termasuk kenyataan tentang jangkaan kami mengenai manfaat pengambilalihan portfolio IoT perusahaan NetComm DZS seperti memperkukuhkan penawaran kompetitif kami, membawa nama cip biru baharu kepada pangkalan pelanggan kami dan membuka peluang pertumbuhan untuk pelanggan IoT kami, serta jangkaan penyelesaian pengambilalihan yang dicadangkan atau masa yang dinyatakan dan sifat tambahan nilai pengambilalihan yang dicadangkan. Kenyataan yang memandang ke hadapan ini bertujuan untuk melayakkan diri untuk perlindungan selamat daripada liabiliti yang ditetapkan oleh Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Kami telah membuat kenyataan memandang ke hadapan kami berdasarkan jangkaan dan unjuran semasa tentang arah aliran yang mempengaruhi perniagaan dan industri kami serta peristiwa lain yang dijangkakan akan berlaku. Walaupun kami tidak membuat kenyataan yang memandang ke hadapan melainkan kami percaya ada asas yang munasabah untuk berbuat demikian, kami tidak dapat menjamin ketepatannya. Pernyataan prospektif ini adalah berdasarkan jangkaan semasa kami dan tertakluk kepada risiko serta ketidaktentuan besar yang mungkin menyebabkan hasil sebenar, perniagaan masa hadapan, keadaan kewangan, hasil operasi atau prestasi kami berbeza secara material daripada hasil sejarah kami atau sebarang kenyataan pandang ke hadapan yang dinyatakan atau tersirat yang terkandung dalam siaran akhbar ini. Faktor-faktor lain yang boleh memberi kesan buruk yang material terhadap operasi dan prospek masa depan kami atau yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada jangkaan kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada: keupayaan untuk melengkapkan pemerolehan yang dicadangkan mengikut terma dan jadual waktu yang dijangkakan; keupayaan kami untuk menyepadukan aset yang diperoleh dengan jayanya selepas penyelesaian dan mencapai faedah yang dijangkakan daripadanya; kemungkinan bahawa pelbagai syarat penyelesaian untuk pemerolehan mungkin tidak dipenuhi atau diketepikan; risiko yang berkaitan dengan sebarang liabiliti yang tidak dijangka yang diandaikan dengan aset yang diperolehi; kesan daripada negatif keadaan ekonomi serantau dan dunia yang semakin teruk atau ketidakstabilan pasaran terhadap perniagaan kami, termasuk kesan ke atas keputusan pembelian oleh pelanggan kami; keupayaan kami untuk mengurangkan sebarang gangguan dalam rantaian bekalan kami dan pembekal dan vendor disebabkan oleh wabak COVID-19 atau wabak lain, peperangan dan konflik baru-baru ini di Eropah, Asia dan Timur Tengah, permusuhan di Laut Merah atau sebab lain ; keupayaan kami untuk berjaya menukar tunggakan dan permintaan semasa kami; keupayaan kami untuk berjaya melaksanakan strategi pemerolehan kami atau menyepadukan syarikat yang diambil alih; ketidakpastian tentang keuntungan masa depan perniagaan yang diperoleh, dan kelewatan dalam merealisasikan, atau kegagalan untuk merealisasikan, apa-apa pertambahan daripada urus niaga pemerolehan; memperoleh, mengurus dan menyepadukan operasi, perniagaan atau aset baharu, dan pengalihan perhatian pengurusan yang berkaitan atau kos atau kesukaran lain yang berkaitan; keupayaan kami untuk terus menjana pendapatan daripada produk yang dijual ke pasaran matang; keupayaan kami untuk membangun, memasarkan dan menjual produk baharu; keupayaan kami untuk berjaya dengan tawaran perisian baharu kami; turun naik dalam hasil pendapatan kami disebabkan oleh pesanan masa berasaskan projek daripada pelanggan tertentu; masa hasil pendapatan kami yang tidak dapat diramalkan disebabkan oleh kitaran jualan yang panjang untuk produk serta perkhidmatan kami dan kemungkinan kelewatan dalam penyelesaian projek oleh pelanggan; keupayaan kami untuk meramalkan permintaan masa hadapan untuk produk kami dengan tepat; ; kekangan atau kelewatan dalam pembekalan, atau isu kawalan kualiti dengan, bahan atau komponen tertentu; kesukaran yang berkaitan dengan penghantaran, kualiti atau kos produk kami daripada pengeluar atau pembekal kontrak kami; risiko yang berkaitan dengan penyumberan luar pembuatan dan operasi antarabangsa; kesukaran yang berkaitan dengan pengedar atau penjual semula kami; persaingan sengit dalam industri kami dan akibat tekanan harga menurun; peningkatan dalam tahap inventori dan keusangan inventori; ralat atau kecacatan perisian atau perkakasan yang tidak dapat dikesan dalam produk kami; risiko keselamatan siber; keupayaan kami untuk mendapatkan pensijilan atau kelulusan industri yang sesuai daripada badan kawal selia kerajaan; perubahan dalam undang-undang, peraturan dan tarif kerajaan A.S. dan asing yang berkenaan; keupayaan kami untuk melindungi paten dan hak proprietari lain dan mengelakkan pelanggaran hak teknologi proprietari orang lain; isu yang berkaitan dengan kestabilan institusi dan perhubungan kewangan dan perbankan kami; tahap keberhutangan kami, keupayaan kami untuk membayar hutang kami dan sekatan dalam perjanjian hutang kami; kesan kenaikan kadar faedah; keupayaan kami untuk menarik dan mengekalkan pengurusan yang berkelayakan; dan sebarang faktor tambahan yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun fiskal berakhir 30 Jun 2024, yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (“SEC”) pada 9 September 2024, termasuk dalam bahagian bertajuk “Faktor Risiko” dalam Butiran 1A Bahagian I laporan itu; dan dalam pemfailan awam kami yang lain dengan SEC. Di samping itu, keputusan sebenar mungkin berbeza akibat daripada risiko tambahan dan ketidakpastian yang kami tidak sedari pada masa ini atau yang kami tidak lihat pada masa ini sebagai material kepada perniagaan kami. Atas sebab-sebab ini, pelabur diberi amaran untuk tidak meletakkan pergantungan yang tidak wajar pada mana-mana kenyataan yang memandang ke hadapan. Kenyataan memandang ke hadapan hanya memberikan gambaran setakat tarikh kenyataan tersebut dibuat. Kami secara nyata menafikan sebarang niat atau kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan yang memandang ke hadapan selepas tarikh ini untuk mematuhi kenyataan tersebut dengan keputusan sebenar atau kepada perubahan dalam pendapat atau jangkaan kami, melainkan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan Nasdaq Stock Market LLC yang terpakai. Jika kami mengemas kini atau membetulkan sebarang kenyataan yang memandang ke hadapan, pelabur tidak seharusnya membuat kesimpulan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan.© 2024 Lantronix, Inc. Hak cipta terpelihara. Lantronix ialah tanda dagangan berdaftar. Tanda dagangan dan nama dagangan lain merupakan milik pemilik masing-masing.

Hubungan Media Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Pengurus Pemasaran Korporat &

Komunikasi

media@lantronix.com

949-212-0960

Penganalisis Lantronix dan Hubungan Pelabur:

investors@lantronix.com

