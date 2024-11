Lantronix מאיצה את מובילות ה-IoT שלה עם רכישה אסטרטגית של פורטפוליו ה-IoT של NetComm Enterprise מבית DZS

מרחיבה את היצע חיבורי IoT Wireless Connect מבית Lantronix עם טכנולוגיית 5G חדשנית

מחזקת את ההיצע התחרותי, מוסיף לקוחות Blue-Chip חדשים

אירווין, קליפורניה, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Lantronix Inc. לנטרוניקס (נאסד"ק: LTRX), ספקית גלובלית של פתרונות אינטרנט של הדברים (IoT), מחשוב וקישוריות, הודיעה כי חתמה על הסכם סופי לרכישת כל נכסי עסקי האינטרנט של הדברים (IoT) הארגוניים מ-NetComm Wireless Pty Ltd (NetComm), חברת בת של DZS, Inc, תמורת 6.5 מיליון דולר במזומן, יחד עם נטילת התחייבויות מסוימות. הרכישה משלימה את ההתמקדות של Lantronix בשווקים הוורטיקאליים של התחום הארגוני והעיר החכמה, ומרחיבה את יכולות ה-5G מההדור הבא שלה.

"הרכישה האסטרטגית של פורטפוליו ה-IoT של Netcomm מחזקת את פתרונות המחשוב והקישוריות שלנו בכך שהיא מספקת ללקוחותינו פתרונות IoT מובילים", אמר סאליל אווסאר (Saleel Awsare), נשיא ומנכ"ל Lantronix. "הרכישה מרחיבה את פורטפוליו השערים, הנתבים והמודמים שלנו, כולל מוצרי ה-5G האחרונים, וזה משפר את פתרונות מחשוב הקצה שלנו. זה גם מוסיף לקוחות ארגוניים בטוחים ויציבים עם הזדמנויות נוספות למכירה צולבת, ופותח את המוצרים שלנו אל שווקים גיאוגרפיים עשירי מטרות שלא זוכים כיום לשירות מספק ללא שירות, כמו אוסטרליה וניו זילנד".

הסגירה הסופית שח הרכישה כפופה לתנאים מסוימים. Lantronix מאמינה שהעסקה תיסגר במהלך הרבעון השני של שנת הכספים 2025. Lantronix צופה שהרכישה תהיה רווחית עם הסגירה ותאיץ את ההתמקדות האסטרטגית של החברה בפתרונות IoT תעשייתיים חדשניים בקנה מידה גדול. שילוב פורטפוליו ה-IoT החדש הזה יאפשר ל-Lantronix לשפר את פתרונות הקישוריות שלה עבור תחומים קריטיים כגון תשתית קריטית, ניטור נכסים וטלקומוניקציה.

בליבת הרכישה הזו נמצאים פתרונות 4G ו-5G המאפשרים קישוריות אתרנט לסלולר ו-Wi-Fi® מהירה במיוחד עבור מכונות בסביבות העבודה התובעניות ביותר. מוצרים אלו פותחו עבור תעשיות הדורשות קישוריות קשוחה ואמינה, והם מספקים ביצועים כמו זמן שיהוי נמוך ויכולות עילאיות לניהול מרחוק. חבילת IoT זו זוכה לאמינות מצד כמה מהחברות הבולטות בעולם. Lantronix צופה שהפורטפוליו הארגוני של NetComm מבית DSZ יניב הכנסות של בין 6 מיליון דולר ל-7 מיליון דולר במהלך 2024.

לנטרוניקס (Lantronix Inc) היא ספקית גלובלית מובילה של פתרונות IoT, מחשוב וקישוריות המכוונות לתעשיות בצמיחה גבוהה, כולל ערים חכמות, רכב וארגונים. המוצרים והשירותים של Lantronix מעצימים חברות להגיע להצלחה בשווקי ה-IoT הצומחים עם אספקת פתרונות הניתנים להתאמה ונותנים מענה לכל שכבה בערמת התקני ה-IoT. הפתרונות המובילים של Lantronix כוללים תשתית תחנות משנה חכמות, מערכות מידע/בידור ומעקב וידאו, וכן ניהול מתקדם מחוץ לפס (OOB) עבור מחשוב ענן וקצה.

לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של Lantronix .

הודעה זו לעיתונות מכילה הצהרות צופות פני עתיד, כולל הצהרות לגבי הציפיות שלנו לגבי היתרונות של רכישת פורטפוליו ה- IoT הארגוני NetComm של DSZ, כגון חיזוק ההיצע התחרותי שלנו, הבאת שמות חדשים של שבבים כחולים לבסיס הלקוחות שלנו ופתיחת הזדמנויות צמיחה עבור לקוחות ה- IoT שלנו, כמו גם ההשלמה הצפויה של הרכישה המוצעת או העיתוי שלה והאופי המצטבר של הרכישה המוצעת. הצהרות צופות פני עתיד אלה נועדו להעפיל לנמל המבטחים מאחריות שנקבעה על ידי חוק הרפורמה בליטיגציה בניירות ערך פרטיים של 1995. ביססנו את הצהרותינו הצופות פני עתיד על הציפיות והתחזיות הנוכחיות שלנו לגבי מגמות המשפיעות על העסק והתעשייה שלנו ועל אירועים עתידיים אחרים. למרות שאיננו מצהירים הצהרות צופות פני עתיד אלא אם אנו מאמינים שיש לנו בסיס סביר לעשות זאת, איננו יכולים להבטיח את דיוקן. הצהרות צופות פני עתיד כפופות לסיכונים ואי ודאויות משמעותיים שעלולים לגרום לתוצאות או לחוויות שלנו, או לעסקים עתידיים, למצב הפיננסי, לתוצאות הפעילות או לביצועים, להיות שונים באופן מהותי מהתוצאות ההיסטוריות שלנו או מאלה המובעות או משתמעות בכל הצהרה צופה פני עתיד הכלולה בהודעה לעיתונות זו. גורמים אחרים שעלולים להשפיע לרעה באופן מהותי על הפעילות שלנו ועל הסיכויים העתידיים שלנו או שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי מהציפיות שלנו כוללים, אך אינם מוגבלים ל: היכולת להשלים את הרכישה המוצעת בתנאים ובלוח הזמנים הצפויים; היכולת שלנו לשלב את הנכסים הנרכשים בהצלחה לאחר הסגירה ולהשיג את התועלות הצפויות מהם; האפשרות שלא יתקיימו או יוותרו על תנאי סגירה שונים לרכישה; סיכונים הנוגעים לכל התחייבויות בלתי צפויות הנוטלות על הנכסים הנרכשים; ההשפעות של תנאים כלכליים אזוריים ועולמיים שליליים או מחמירים או חוסר יציבות בשוק על העסק שלנו, כולל השפעות על החלטות רכישה של הלקוחות שלנו; יכולתנו למתן כל הפרעה בשרשראות האספקה שלנו ושל הספקים והספקים שלנו עקב מגיפת COVID-19 או התפרצויות אחרות, מלחמות וסכסוכים אחרונים באירופה, אסיה והמזרח התיכון, מעשי איבה בים האדום או סיבות אחרות; היכולת שלנו להמיר בהצלחה את צבר ההזמנות שלנו ואת הביקוש הנוכחי; היכולת שלנו ליישם בהצלחה את אסטרטגיית הרכישות שלנו או לשלב חברות שנרכשו; אי ודאות לגבי הרווחיות העתידית של העסקים הנרכשים, ועיכובים במימוש, או אי מימוש, כל הצטברות מעסקאות רכישה; רכישה, ניהול ושילוב של פעולות, עסקים או נכסים חדשים, וההסטה הקשורה של תשומת הלב הניהולית או עלויות או קשיים קשורים אחרים; היכולת שלנו להמשיך לייצר הכנסות ממוצרים שנמכרים לשווקים בוגרים; היכולת שלנו לפתח, לשווק ולמכור מוצרים חדשים; היכולת שלנו להצליח עם הצעות התוכנה החדשות שלנו; תנודות בהכנסות שלנו עקב תזמון מבוסס פרויקט של הזמנות מלקוחות מסוימים; תזמון בלתי צפוי של ההכנסות שלנו עקב מחזור המכירות הארוך של המוצרים והשירותים שלנו ועיכובים פוטנציאליים בהשלמת פרויקטים על ידי לקוחות; היכולת שלנו לחזות במדויק את הביקוש העתידי למוצרים שלנו; עיכובים בתיקונים מתאימים של מוצרים קיימים; אילוצים או עיכובים באספקה, או בעיות בקרת איכות עם, חומרים או רכיבים מסוימים; קשיים הקשורים באספקה, באיכות או בעלות של המוצרים שלנו מיצרני החוזים או הספקים שלנו; סיכונים הקשורים למיקור חוץ של ייצור ופעילות בינלאומית; קשיים הקשורים למפיצים או למשווקים שלנו; תחרות עזה בענף שלנו וכתוצאה מכך לחץ מחירים כלפי מטה; עליות ברמות המלאי והתיישנות המלאי; שגיאות תוכנה או חומרה או פגמים שלא זוהו במוצרים שלנו; סיכוני אבטחת סייבר; היכולת שלנו לקבל אישורים מתאימים בתעשייה או אישורים מגופי רגולציה ממשלתיים; שינויים בחוקים, בתקנות ובתעריפים החלים על ממשלות ארה"ב ומדינות זרות; היכולת שלנו להגן על פטנטים וזכויות קנייניות אחרות ולהימנע מהפרה של זכויות טכנולוגיות קנייניות של אחרים; נושאים הקשורים ליציבות המוסדות הפיננסיים והבנקאיים שלנו ומערכות היחסים שלנו; רמת החובות שלנו, היכולת שלנו לשרת את החובות שלנו והמגבלות בהסכמי החוב שלנו; השפעת עליית הריבית; היכולת שלנו למשוך ולשמר ניהול מוסמך; וכל הגורמים הנוספים הכלולים בדו"ח השנתי שלנו על גבי טופס 10-Kלשנת הכספים שהסתיימה ב-30 ביוני 2024, שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC") ב-9 בספטמבר 2024, לרבות בסעיף שכותרתו "גורמי סיכון" בסעיף 1A בחלק I של אותו דו"ח; ובמסמכים הציבוריים האחרים שלנו ל-SEC. בנוסף, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות כתוצאה מסיכונים ואי ודאויות נוספים שכרגע איננו מודעים להם או שאיננו רואים בהם כרגע מהותיים לעסק שלנו. מסיבות אלה, המשקיעים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד. ההצהרות הצופות פני עתיד שאנו משמיעים מדברות רק נכון למועד שבו הן נאמרות. אנו מתנערים במפורש מכל כוונה או מחויבות לעדכן הצהרות צופות פני עתיד לאחר תאריך זה כדי להתאים הצהרות כאלה לתוצאות בפועל או לשינויים בדעות או בציפיות שלנו, למעט כפי שנדרש על פי החוק החל או הכללים של Nasdaq Stock Market LLC. אם נעדכן או נתקן הצהרות צופות פני עתיד, המשקיעים לא צריכים להסיק שנבצע עדכונים או תיקונים נוספים. © 2024 Lantronix, Inc. כל הזכויות שמורות. Lantronix הוא סימן מסחרי רשום. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם של בעליהם בהתאמה.

