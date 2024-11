通过战略性收购 DZS 的 NetComm 企业物联网产品组合，Lantronix 加速确立在物联网领域的领导地位

通过先进的 5G 技术,扩大 Lantronix 的物联网无线连接产品组合

加强有竞争力的产品和服务,增加新的蓝筹客户

加州尔湾, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 物联网计算和连接性物联网解决方案全球领导者 Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 今日宣布已签署了一项最终协议,以 650 万美元现金收购 DZS, Inc. 子公司 NetComm Wireless Pty Ltd (“NetComm”) 的企业物联网业务全部资产,并承担某些负债。 此次收购弥补了 Lantronix 在企业和智慧城市垂直市场的空缺,并扩展了其新一代 5G 功能。

Lantronix 总裁兼首席执行官 Saleel Awsare 表示:“此次对 NetComm 物联网产品组合的战略性收购,加强了我们提供计算和连接产品的能力,使我们能够为客户提供领先的物联网解决方案。 此次收购扩大了我们在网关、路由器和调制解调器方面的产品组合,包括最新的 5G 产品,让我们的边缘计算解决方案得以改善。 此外,还为我们带来了新的蓝筹企业客户,提供了更多的交叉销售机会,使我们的产品能够进入澳大利亚、新西兰等目标丰富且需求未被满足的地理市场。”

此次收购的完成需满足特定条件。 Lantronix 认为该交易将在 2025 财年第二季度完成。 Lantronix 预计此次收购将在交易完成后实现增值,并将加速公司对大规模工业物联网创新解决方案的战略部署。 通过整合该全新物联网产品组合,Lantronix 将增强其在关键基础设施、资产监控和电信等关键业务领域的连接性解决方案。

此次收购的核心是 4G 和 5G 解决方案,可为最苛刻环境中的机器提供超高速以太网到蜂窝和 Wi-Fi® 的连接。 这些产品专为需要牢固可靠连接的行业而设计,提供低延迟性能和卓越的远程管理功能。 该物联网套件获得了多家全球最著名公司的信任。 Lantronix 预计,DZS 的 NetComm 企业产品组合将在 2024 日历年度产生 600 万至 700 万美元的收入。

关于 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智慧城市、汽车和企业等高增长行业提供计算和连接物联网解决方案的全球领先企业。 Lantronix 的产品和服务通过提供可满足物联网堆栈各层需求的可定制解决方案,帮助企业在不断发展的物联网市场中取得成功。 Lantronix 的前沿解决方案包括智能变电站基础设施、信息娱乐系统和视频监控,并为云计算和边缘计算提供先进的带外管理 (OOB)。

欲了解更多信息,请访问 Lantronix 网站。

本新闻稿包含前瞻性陈述,包括对收购 DZS 的 NetComm 企业物联网业务预期将带来的益处的陈述,例如加强提供有竞争力的产品的能力、为客户群带来新的蓝筹品牌、为物联网客户解锁增长机会,以及对该拟议收购的预期完成或完成时间、该拟议收购的增值性质。 这些前瞻性陈述旨在符合《1995 年私人证券诉讼改革法案》所确立的免责安全港条件。 我们的前瞻性陈述是基于对影响业务和行业趋势以及其他未来事件的当前预期和预测。 尽管我们只会在有合理依据的前提下才会做出前瞻性陈述,但我们无法保证其准确性。 前瞻性陈述受到可能导致我们业绩或经历、未来业务、财务状况、经营结果或表现与我们过去的业绩或本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述中表达或暗示的情况存在重大差异的重大风险和不确定性的影响。 其他可能对我们的经营和未来前景产生重大不利影响或导致实际结果与预期存在重大差异的因素包括但不限于:按照预期的条款和时间表完成拟议收购的能力;我们在交易完成后成功整合所收购资产并从中获得预期收益的能力;拟议收购的各项交割条件可能无法满足或被放弃的可能性;与所收购资产承担的任何不可预见的负债有关的风险;负面或恶化的地区和全球经济状况或市场不稳定性对我们业务的影响,包括对客户购买决策的影响;我们减轻因新冠疫情或其他疫情、战争和欧洲、亚洲和中东最近的冲突、红海敌对行动或其他原因导致我们及供应商和承包商的供应链中断的能力;我们成功转换积压订单和当前需求的能力;我们成功实施收购战略或整合所收购公司的能力;所收购业务未来盈利能力的不确定性,以及收购交易带来的任何增值实现的延迟或未能实现;收购、管理和整合新运营、业务或资产的成本或困难,以及因此而导致的管理层注意力分散等;我们继续通过在成熟市场销售产品产生收入的能力;我们开发、营销和销售新产品的能力;我们成功推出新软件产品的能力;由于某些客户的订单基于项目的时间安排而导致我们的收入波动;由于产品和服务的销售周期较长以及客户项目完成的潜在延迟导致我们收入的时间无法预测;准确预测未来对我们产品需求的能力;对现有产品进行修订导致的延迟;某些材料或部件的供应限制或延迟,或质量控制问题;与合同制造商或供应商产品的交付、质量或成本相关的困难;与生产和国际业务外包相关的风险;与分销商或经销商相关的困难;行业的激烈竞争和由此导致的价格下行压力;库存水平上升和库存淘汰;我们产品中未检测到的软件或硬件错误或缺陷;网络安全风险;我们从政府监管机构获得相应行业认证或批准的能力;适用的美国和外国政府法律、法规和关税的变化;我们保护专利和其他专有权利以及避免侵犯他人专有技术权利的能力;与我们金融和银行机构和关系的稳定性有关的问题;我们的负债水平、偿还债务的能力和债务协议中的限制;利率上升的影响;我们吸引和留住合格管理层的能力;我们于 2024 年 9 月 9 日向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的截至 2024 年 6 月 30 日财政年度的 10-K 表年报中包含的任何其他因素,包括该报告第一部分第 1A 项题为“风险因素”的部分,以及我们向 SEC 提交的其他公开文件中包含的任何其他因素。 此外,实际业绩可能会因我们目前未意识到的或目前认为对业务并不重要的额外风险和不确定性而有所不同。 因此,请投资者不要过分依赖任何前瞻性陈述。 我们所作的前瞻性陈述仅代表截至发布当日的情况。 除相关法律或 Nasdaq Stock Market LLC 的规则要求外,我们明确否认有任何意图或义务在本日期之后更新任何前瞻性陈述,以使此等陈述符合实际结果或符合我们意见或预期的变化。 如果我们确实更新或更正了任何前瞻性陈述,投资者不应该就此推断我们将进行其他更新或更正。© 2024 Lantronix, Inc. 保留所有权利。 Lantronix 是注册商标。 其他商标和商标名是其各自所有者的财产。

Lantronix 媒体联系人:

Gail Kathryn Miller

企业营销和

通讯经理

media@lantronix.com

949-212-0960

Lantronix 分析师和投资者联系人:

investors@lantronix.com

