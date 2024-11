聚焦伦理城市发展的全球智慧城市大会圆满落幕，各项数据再创新高

巴塞罗那,西班牙, Nov. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球智慧城市大会(Smart City Expo World Congress)由 Fira de Barcelona 举办,是城市和智能都市解决方案的顶尖国际峰会。今天下午,2024 年全球智慧城市大会圆满落幕。本次活动聚焦道德伦理城市发展,各项数据均创历史新高。 全球智慧城市大会与“明日交通”世界大会(Tomorrow. Mobility World Congress)(与 EIT Urban Mobility 联合举办)、“明日建筑”(Tomorrow. Building)、“明日蓝色经济”(Tomorrow. Blue Economy)和“巴塞罗那深度科技峰会”(Barcelona Deeptech Summit)等活动同期进行。 为期三天的活动吸引了来自 130 多个国家和地区的超过 25.771 名参会者相聚 Fira de Barcelona 的 Gran Via 展馆。 本次活动以“生活更美好”(Live Better)为主题,汇聚了来自 850 个城市的代表,他们展示并分享了各自在最新计划和举措中的宝贵经验。

这些活动总共接待了 1,150 家参展商,他们展示了各自的最新产品和解决方案。 参加活动的行业领先企业包括 Saudi Aramco、Axis Communications、Dahua Technology、Dassault Systèmes、Dell/Nvidia、FCC Medio Ambiente、Hail City、KHNP、KPMG、Madinah City、MDEC、Microsoft、New Murabba、Nova Cidade、PNY、PWC、Roshn Group、Smart Ports – Piers of the Future 和 Veolia。

韧性:瓦伦西亚洪灾后的核心热点

在本次活动前几天发生的西班牙瓦伦西亚洪水灾难后,致力于城市韧性领域的公司和解决方案,以及各国分享应对自然灾害的宝贵经验,成为本次 2024 年大会的核心热点。 这场毁灭性的暴雨灾害深刻凸显了城市亟需应对气候变化带来的挑战,并随时保障市民的福祉。

全球智慧城市大会开展了多项支持救灾工作的活动,其中包括为红十字会筹集资金和一项引导参展公司分享解决方案的计划,以帮助瓦伦西亚洪灾的善后工作,并降低未来洪灾风险。

全球智慧城市大奖(World Smart City Awards)

在全球智慧城市大奖评选中,中国城市深圳荣获“2024 年智慧城市”(Smart City of 2024)的称号。该奖项旨在每年表彰在城市转型领域中最杰出的举措与计划。 此外,本次大奖的“领导力奖”授予了米兰市市长 Giuseppe,以表彰他在国际城市创新方面做出的杰出贡献。

全球智慧城市大会海外活动

全球智慧城市大会以巴塞罗那为主办城市,凭借其成功的举办经验,逐渐向全球多个地区扩展,开启海外活动的新篇章。 2025 年,全球智慧城市大会将在马来西亚举办吉隆坡智慧城市博览会(SCEKL),日期为 9 月 17 日至 19 日。 这是该大会首次在东南亚举办。

吉隆坡智慧城市博览会将跻身 2025 年全球智慧城市大会的海外活动之列,其中还包括古里提巴智慧城市博览会(5 月 25 日至 27 日举办)、美国智慧城市博览会(4 月 2 日至 3 日在纽约举办)、拉美智慧城市大会(6 月 10 月至 12 日在墨西哥普埃布拉举办)、圣地亚哥-德尔埃斯特罗智慧城市博览会(6 月 25 月至 26 日在阿根廷举办)、连续第三年在哥伦比亚举办的博览会(此次于10 月 8 日至 9 日在卡塔赫纳-德印第亚斯举办),以及中国智慧城市博览会(日期待定)。 全新活动将很快公布。

第十四届全球智慧城市大会将于 2025 年 11 月 4 日至 6 日重返巴塞罗那 Gran Via 展馆举行。

