顾荣辉在新加坡金融科技节发表主旨演讲：安全不仅是竞争优势，更是共同责任

纽约, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Web3安全公司CertiK的联合创始人兼哥伦比亚大学计算机科学教授顾荣辉,于2024年新加坡金融科技节发表了主旨演讲,题为《超越代码,引领信任》。作为区块链领域的安全专家,顾教授分享了他从学术界到Web3安全行业的创业历程,深入探讨了在去中心化环境中建立信任的重要性。

在演讲中,顾教授指出:“安全不仅是竞争优势,更是共同责任。”他回顾了CertiK和区块链行业的一个关键时刻:2023年4月,DeFi协议Merlin在上线仅几分钟后即遭遇了200万美元的黑客攻击。顾教授坦言道:“作为CertiK的CEO,我发现自己突然站在风暴中心,因为CertiK就是为Merlin的智能合约提供审计的公司。”这一事件不仅暴露了DeFi行业中深层次的安全挑战,也促使CertiK对安全策略进行了深刻的反思。这次经历促使CertiK加强了安全措施,引入了实时监控和背景审查等新策略,以更有效地识别和防范潜在的内部威胁。

在回顾CertiK的创业之路时,顾教授提到,CertiK于2018年创立于纽约曼哈顿的一间小公寓,从一开始便确立了明确的使命——为区块链提供可验证的安全性,因为“哪怕一个细小的漏洞也可能带来灾难性的后果。”正是这份使命感推动CertiK迅速成长,成为了行业领军者。顾教授指出,“在2021年,CertiK在全球Web3安全市场的份额超过了60%,并在同一年成功跻身独角兽企业之列。”

顾教授还分享了创业过程中的一些趣事,他回忆说,在自己28岁成为哥伦比亚大学教授时,常被人误认为是学生。此外,CertiK的Logo设计源于数学符号“for all(全称量词∀)”,而公司名称最初的设计意图是发音接近“thirty K”,然而大众普遍将其称为“Certik”。

新加坡金融科技节(Singapore FinTech Festival,SFF)是由新加坡金融管理局(MAS)、Elevandi等机构联合主办的全球性盛会。作为全球顶级的年度金融科技活动,SFF汇聚了来自金融、科技、政策等多个领域的领导者,共同探讨金融服务的未来发展。SFF的主题涵盖金融科技创新、监管动态与可持续发展,并通过跨行业的合作推动数字化转型的深入洞察。每年有超过150个国家的参与者齐聚此地,使SFF成为全球金融科技交流的首选平台。

