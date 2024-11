Smart Ticketing s’enrichit d’une couche d’Intelligence artificielle

Shortways, éditeur d’un assistant numérique qui accompagne les entreprises dans la digitalisation du travail, continue d’innover et fait évoluer sa solution Smart Ticketing en intégrant une couche d’Intelligence artificielle qui permettra d’offrir un support contextualisé optimisé aux utilisateurs métier.

Smart Ticketing est une plateforme de gestion des tickets de support utilisateurs intégrée aux applications métiers (SIRH, ERP, CRM, etc.). Ainsi, les utilisateurs saisissent des tickets contextualisés depuis les écrans de leur application. Ces tickets sont enrichis des données de l’application. Ils chattent en temps réel avec les équipes support et accèdent à une base de connaissances de réponses aux problèmes connus. La productivité des équipes supports est alors améliorée et les utilisateurs mieux accompagnés dans leurs demandes. Cela permet aussi de réduire la pression sur le service support et d’avoir moins de tickets à gérer.

Une intelligence artificielle pour offrir une meilleure expérience utilisateur

À travers l’intelligence artificielle, Smart Ticketing sera encore plus intuitive et simple à utiliser. Ainsi, les utilisateurs pourront accéder rapidement aux réponses souhaitées pour résoudre leurs problèmes. En combinant IA et données contextuelles, il sera possible de répondre à de nombreux cas d’usage qui se rapportent au problème suggéré et ainsi d’apporter une réponse opérationnelle concrète.

Toan NGUYEN, Président de Shortways « Réduire les blocages opérationnels et accélérer la résolution des problèmes sont les fondements de notre solution. Pour aller encore plus loin et accroitre la portée de notre outil, l’Intelligence artificielle va jouer un rôle de premier plan et apporter des réponses toujours plus pertinentes. Cette évolution de notre solution sera disponible très prochainement et intégrée sans bouleversement dans notre offre actuelle. »

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.