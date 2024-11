ビッグウェーブグランプリ (Big Wave Grand Prix)：サーフィンの新時代、ナザレにて開幕

リフィックス (REFIX) がスポンサーを務めるビッグウェーブサーフィンイベントの独占映像

ポルトガル・ナザレ発, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- リフィックス (Siete Cuarenta Natural S.L.) がスポンサーを務めるビッグウェーブグランプリ (BWGP)は、ビッグウェーブサーフィンに特化した革新的なライブストリーミングプラットフォームであり、2024/2025シーズンはナザレで開幕する。 従来の1日限りのイベントとは異なり、BWGPではシーズンを通して世界トップクラスのビッグウェーブサーファーの日々の活躍を追う。

13ヵ国から30人のサーファーが参加するBWGPでは、ブログ、舞台裏のコンテンツ、YouTube番組、インタビューを通じてユニークな体験を提供する。 ファンは、サーファーの日々のアクションや、それを写真や動画に撮影するカメラマン達を間近で見ることができる。 これらのカメラマンはビッグウェーブサーフィンの普及に欠かせない存在であり、BWGPもその重要性を認識している。

BWGPは、特に冬季の厳しい気象条件での撮影に献身的に取り組んでいるカメラマンに感謝の意を表する。 さらに、専門チームがジェットスキーでサーファーの安全を確保する。

BWGPの共同創設者であるカタリーナ・パテック・ギディルミック (Katarina Patek Ghidirmic) は以下のように強調した。「私たちは、写真家やビデオグラファーに深い敬意を示す必要があります。 彼らの活躍がなければ、ソーシャルメディアで目にする素晴らしい画像や映像を楽しむことはできないのです」。

注目の協力者には、ビッグウェーブを撮影する世界でも数少ない女性の1人であるメキシコの写真家マリア・フェルナンダ (María Fernanda)、ビッグウェーブサーファーのルーカス・チュンボ (Lucas Chumbo) を追う映画製作者のユネス・カデル (Yunes Khader) がいる。 また、ビッグウェーブ サーフィンにおける女性のストーリーにスポットライトを当てるキラ・ブリュッサウ (Kira Brüssau) と、ナザレの巨大な波の撮影に専念するアメリカ人ビデオグラファーのトッド・ハンセン (Todd Hansen) も登場する。

2024/2025シーズンは、独占コンテンツやエキサイティングな舞台裏映像が満載の特別なシーズンになることが期待されている。

報道関係者向け問い合わせ先:

カタリーナ・パテック・ギディルミック (Katarina Patek Ghidirmic) | ブランド・コミュニケーション・コーディネーター

kghidirmic@gmail.com

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a491ce80-9d55-445c-8d1a-52fb26c1a818

