Mohawk Industries 宣布領導層繼任安排

喬治亞州卡爾霍恩, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 今天宣布,總裁兼營運總監 Chris Wellborn 計劃退休,Paul De Cock 獲晉升接替 Wellborn 先生,自 2025 年 2 月 1 日起生效。 公司亦宣布 Ken Walma 將加入公司組織,其將於全面了解公司運作後,於 2025 年 2 月 1 日接替 De Cock 先生擔任 Flooring North America 業務分部總裁。 Wellborn 先生將於退休後擔任 Mohawk 董事會副主席,並協助該等領導層的交接工作。

Mohawk 主席兼行政總裁 Jeff Lorberbaum 表示:「一個強大的組織需要有效的繼任規劃,融合機構知識、行業見解與新穎視角。 在我們執行這個繼任計劃的同時,我很高興 Chris 將繼續留在董事會,他在營運和收購方面的專業知識將使我們獲益良多。 在 Chris 的領導下,我們的陶瓷業務已發展成為全球最大規模,生產遍及三大洲,銷售遍及 140 個國家。」

Lorberbaum 繼續表示:「Paul 在歐洲和美國的地板行業建立整個職業生涯,我和他自 2005 年開始共事。 過去六年來,他一直領導我們的 Flooring North America 業務,推動營運佳績,提升客戶體驗。 在領導 Flooring North America 業務部門之前,Paul 曾在 Flooring Rest of the World 業務部門擔任地板部門總裁和 Unilin North America 總裁。 從 1997 年起,他在 Unilin Group 擔任多個領導層職務,直至 Mohawk 收購該集團。 我們整個企業的業務領導層都認識並敬重 Paul,因此這次交接會非常順利。」

Lorberbaum 指:「在 Paul 接任這些新職責的同時,我們熱烈歡迎 Ken Walma 擔任 Flooring North America 業務部門的新總裁。 Ken 曾成功領導多家生產機構,並持續實現盈利增長。 他曾擔任 Madison Air 的 Air Movement & Heat Group 集團總裁、Signify 副總裁兼總經理,以及 Eaton Corporation 和 Lutron Electronics 的多個領導層職位。 他的合作型領導風格將增強 Flooring North America 業務的強大行政團隊。 Paul、Chris 和我將支持 Ken 過渡到這個新職位。」

關於 MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商,致力於創造產品來提升全球住宅及商業空間。 Mohawk 垂直整合了製造與分銷流程,為地氈、小地毯、瓷磚、層壓材料、木材、石材及乙烯基塑料地板的生產提供了競爭優勢。 我們的創新能力於業內傲視同儕,公司品牌因所生產的產品和使用的技術而與眾不同,可以滿足所有改建和新建設項目的需求。 我們的品牌在業內備受認可,其中包括 American Olean、Daltile、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Grupo Daltile、Karastan、Marazzi、Moduleo、Mohawk、Mohawk Group、Performance Accessories、Pergo、Quick-Step、Unilin 及 Vitromex。 Mohawk 在過去二十年間成功從一家美國地毯製造商轉型為全球最大地板公司,其業務範圍遍及澳洲、巴西、歐洲、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、俄羅斯和美國。

聯絡人:

Robert Webb,robert_webb@mohawkind.com

