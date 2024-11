Mohawk Industries annonce une succession à la tête de l’entreprise

CALHOUN, Géorgie, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé, ce jour, le départ à la retraite prévu de Chris Wellborn, Président et Directeur de l’exploitation, et la promotion de Paul De Cock à la succession de M. Wellborn à compter du 1er février 2025. La Société a également annoncé que Ken Walma rejoindrait l’organisation et qu’il succéderait à M. De Cock en tant que Président du segment Flooring North America le 1er février 2025, après l’acquisition de connaissances approfondies au sujet des activités de la Société. Après son départ à la retraite, M. Wellborn occupera le poste de Vice-président du conseil d’administration de Mohawk et contribuera à ces transitions de leadership.

« Une organisation solide nécessite une planification efficace de la succession alliant connaissances institutionnelles, vision du secteur et nouvelles perspectives », a déclaré Jeff Lorberbaum, Président-directeur général de Mohawk. « Alors que nous mettons en œuvre cette succession planifiée, je me réjouis que Chris reste membre de notre conseil d’administration, car nous pourrons bénéficier pleinement de son expertise en matière d’opérations et d’acquisitions. Sous la direction de Chris, notre activité céramique est devenue la plus importante au monde, avec une production sur trois continents et des ventes dans 140 pays. »

« Paul a consacré toute sa carrière au secteur des revêtements de sol en Europe et aux États-Unis, et j’ai la chance de travailler avec lui depuis 2005 », a poursuivi M. Lorberbaum. « Au cours des six dernières années, il a dirigé notre activité Flooring North America, en stimulant l’excellence opérationnelle et en améliorant l’expérience client. Avant de diriger notre segment Flooring North America, Paul a été Président de la division Flooring dans notre segment Flooring Rest of the World et Président d’Unilin North America. Il a occupé divers postes de direction au sein du groupe Unilin de 1997 jusqu’à l’acquisition de l’entreprise par Mohawk. Nos chefs d’entreprise connaissent et respectent Paul. La transition pourra donc se faire en douceur ».

« Alors que Paul assume ces nouvelles responsabilités, nous sommes ravis d’accueillir Ken Walma en tant que nouveau Président de notre segment Flooring North America », a déclaré M. Lorberbaum. « Ken a dirigé avec succès plusieurs entreprises de fabrication et a toujours su générer une croissance rentable. Il a été Président du groupe « Air Movement & Heat Group » chez Madison Air, Vice-président et Directeur général chez Signify et a occupé divers postes de direction chez Eaton Corporation et Lutron Electronics. Son style de leadership collaboratif viendra renforcer le dynamisme de notre équipe de direction au sein de notre segment Flooring North America. Paul, Chris et moi-même soutiendrons Ken dans sa transition vers ses nouvelles fonctions. »

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux dans le monde entier. L’intégration verticale de nos processus de fabrication et de distribution nous confèrent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux de céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L’innovation révolutionnaire que nous apportons à notre secteur nous conduit à la réalisation de produits et au développement de technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus renommées du secteur et comprennent American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Au cours de ces vingt dernières années, Mohawk a fait l’objet d’une véritable transformation, passant de producteur de tapis américain à principale entreprise de revêtements de sol au monde, et exerce aujourd’hui ses activités en Australie, au Brésil, aux États-Unis, en Europe, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Robert Webb, robert_webb@mohawkind.com

