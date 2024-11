Mohawk Industries annuncia una successione ai vertici della società

CALHOUN, Georgia, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi il pensionamento programmato di Chris Wellborn, presidente e direttore operativo, e la promozione di Paul De Cock a suo successore a partire dal 1° febbraio 2025. L'azienda ha inoltre annunciato l'ingresso di Ken Walma, che subentrerà a De Cock come presidente del segmento Flooring North America il 1° febbraio 2025, dopo aver acquisito una conoscenza approfondita delle attività dell'azienda. Dopo il suo pensionamento, Wellborn ricoprirà la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione di Mohawk e supporterà queste transizioni a livello dirigenziale.

"Un'organizzazione solida richiede un'efficace pianificazione della successione, che combini conoscenze istituzionali, esperienza nel settore e nuove prospettive", ha dichiarato Jeff Lorberbaum, presidente e amministratore delegato di Mohawk. "In questa fase di successione programmata, sono felice che Chris resti nel consiglio di amministrazione, dove potremo beneficiare della sua esperienza nell'ambito delle operazioni e delle acquisizioni. Sotto la guida di Chris, la nostra azienda nel settore della ceramica è cresciuta fino a diventare la più grande al mondo, con impianti di produzione distribuiti in tre continenti e vendite in 140 Paesi".

"Paul ha trascorso la sua intera carriera nell'industria della pavimentazione in Europa e negli Stati Uniti e insieme collaboriamo dal 2005", ha proseguito Lorberbaum. "Negli ultimi sei anni ha guidato il segmento Flooring North America, favorendo l'eccellenza operativa e migliorando l'esperienza del cliente. Prima di questo incarico, Paul è stato presidente della divisione Flooring del segmento Flooring Rest of the World e presidente di Unilin North America. Ha ricoperto vari ruoli dirigenziali all'interno dell'Unilin Group dal 1997, fino all'acquisizione dell'azienda da parte di Mohawk. I nostri dirigenti aziendali conoscono Paul e lo rispettano, quindi la transizione avverrà senza problemi".

"Augurando buon lavoro a Paul per il suo nuovo percorso, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Ken Walma come nuovo presidente del nostro segmento Flooring North America", ha dichiarato Lorberbaum. "Ken ha guidato con successo diverse organizzazioni produttive, favorendo una costante crescita redditizia. Ha ricoperto il ruolo di presidente dell'Air Movement & Heat Group presso Madison Air, di vicepresidente e direttore generale di Signify e vari ruoli dirigenziali presso Eaton Corporation e Lutron Electronics. Il suo stile di leadership collaborativo rafforzerà ulteriormente il team esecutivo all'interno del segmento Flooring North America. Insieme a Paul e Chris, favorirò il passaggio di Ken a questo nuovo ruolo".

Mohawk Industries è il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più conosciuti del settore e comprendono American Olean, Daltile, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, Karastan, Marazzi, Moduleo, Mohawk, Mohawk Group, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Negli ultimi due decenni, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di tappeti nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con sedi in Australia, Brasile, Europa, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

Robert Webb, robert_webb@mohawkind.com

