Duck Creek Technologies 获选为 MDA National 提供全新保单管理、计费和数据解决方案

悉尼, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是一家智能解决方案提供商,致力于引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险的未来发展,MDA National (MDAN) 则是一家在澳大利亚全国范围内运营的医师维权组织,为超过 50,000 名会员提供支持和保护。Duck Creek Technologies 已获选为后者提供新的保单管理、投保人门户、计费以及下一代分析和洞察解决方案。Duck Creek 的平台将帮助 MDAN 开发并提供独具创新的新式服务、改进版会员自助服务以及增强型数据驱动风险管理能力,使他们能够为日益壮大的医疗从业者会员群体提供更多支持和保护,从而加强社区医疗服务。

Duck Creek 基于云计算的 OnDemand 平台将取代 MDAN 的旧系统,为会员和员工提供更多业务便利,加快应变速度,并帮助创建更灵活、更具创新性的服务主导模式。Duck Creek 的解决方案之所以备受青睐,均得益于其即开即用的功能、可重复使用和可定制的模块化架构、用户体验至上的设计、可配置性、自动化以及极具前瞻性的性能。Duck Creek 在本地和国际医疗赔偿服务市场拥有丰富经验,这也是一项重要的影响因素。

“与 Duck Creek 的合作将彻底变革我们的技术能力,使我们支持和保护会员的能力显著增强,同时推动良好的医疗实践发展,迈向成功和可持续的未来。”MDA National 首席执行官 Ian Anderson 表示。

“除促进会员人数增长外,该计划还将使我们能够灵活地创建新服务,以支持会员不断变化的需求,让我们能够访问数据,从而增强我们捕捉机遇和主动管理风险的能力。”他补充道, “自动化程度的提高将提升生产力,降低会员成本,同时解放我们的员工专属团队,继续提供会员所需的个性化指导和关怀服务。”

Duck Creek Technologies 亚太区董事总经理 Christian Erickson 表示:“MDAN 可提供全新的创新产品,满足并超越澳大利亚医疗专业人士不断变化的需求,我们非常期待成为其战略技术合作伙伴。Duck Creek 将继续致力于满足我们合作伙伴和客户的需求,为澳大利亚和世界其他地区的主要医疗赔偿和一般保险公司提供关键任务型保险 SaaS 技术。”

关于 MDA National

MDA National 是澳大利亚一家会员制医师维权组织 (MDO),业务覆盖全国,为 50,000 多名会员和被保险人提供医疗法律支持和全面保护。自 1925 年成立以来,我们的唯一宗旨就是为会员提供所需的支持和保护,使他们能够继续提供优质的医疗服务,造福于我们生活的社区。

我们拥有一支专业的内部医疗法律顾问和案件经理团队,提供个性化、及时的医疗法律建议和坚定不移的关怀。我们始终致力于成为一家财务实力雄厚、可持续发展的机构,为会员在其职业生涯的各个阶段提供支持,并为他们提供 CPD 认证(按需)教育、职业发展培训以及健康与福祉支持等额外资源。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险未来的全球智能解决方案供应商。我们是构建现代化保险系统的平台,使保险业能够利用云计算的强大功能,实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念;我们相信,保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。我们市场领先的解决方案既可单独提供,也可整套提供,所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。请访问 www.duckcreek.com,了解更多信息。欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek,获取最新资讯。

