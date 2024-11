Duck Creek Technologies 獲選為 MDA National 提供新保單管理、帳單和數據解決方案

此合作夥伴關係將有助 MDA National 增加對會員的支援,加強社區可獲得的醫療護理服務

悉尼, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險未來的智能解決方案供應商,獲 MDA National (MDAN) 揀選,為其提供新的保單管理、投保人門戶網站、帳單及新一代分析與洞察解決方案。MDAN 是一個澳洲醫療維權組織,為超過 50,000 名會員提供支援和保護。 Duck Creek 的平台將有助 MDAN 開發和提供創新服務、改善會員自助服務和增強以數據為本的風險管理能力,使 MDAN 能夠為其不斷增長的醫療從業員會員群提供更多支援和保護,進而加強社區可獲得的醫療護理服務。

Duck Creek 的雲端 OnDemand 平台將取代 MDAN 的傳統系統,為會員和員工提供更簡便的作業方式,提升變革速度,並協助建立更靈活、更創新的服務主導型模式。 Duck Creek 的解決方案具開箱即用功能、可重複使用、可定製模塊化架構,設計以用戶體驗為主導,且具可配置性、自動化和適應未來的能力,因而受到青睞。 Duck Creek 在當地及國際醫療賠償市場提供服務的豐富經驗亦是重要的影響因素。

MDA National 行政總裁 Ian Anderson 表示:「透過與 Duck Creek 合作來改革我們的技術能力,將大幅加強我們實現支援和保護會員這一目標的能力,同時推廣良好的醫療服務,創造成功且可持續發展的未來。」

他指出:「除促進會員人數增長外,該計劃還能讓我們更靈活地創建新服務以支援會員不斷變化的需求,亦讓我們能存取數據,增強捕捉機會和主動管理風險的能力。 自動化程度得以提升將可提高生產力,為會員保持低成本,同時讓專業團隊有更多時間繼續提供會員所需的個人化指導和關懷。」

Duck Creek Technologies 亞太區董事總經理 Christian Erickson 表示:「我們期待成為 MDAN 的策略技術合作夥伴,因為 MDAN 將提供全新的創新服務,可滿足並超越澳洲醫療專業人員不斷變化的需求。 Duck Creek 透過為澳洲和世界其他地區的主要醫療賠償和一般保險公司提供極其重要的保險 SaaS 技術,繼續滿足合作夥伴和客戶的需要。」

關於 MDA National

MDA National 是實行會員制的澳洲醫療維權組織,為超過 50,000 名會員和受保人提供醫療法律支援和全面保護。 我們自 1925 年開始營運,唯一的目的是提供會員所需的支援和保護,讓他們能繼續提供優質的醫療護理服務,造福我們生活的社區。

我們擁有一支專業的內部醫療法律顧問和個案管理員團隊,提供個人化、及時的醫療法律建議和無微不至的關懷。 我們仍然致力成為一個財務穩健、可持續發展的組織,在會員專業生涯的每個階段提供支援,並提供額外資源,例如 CPD 認證(按需)教育、專業發展培訓以及健康和福利支援。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險業界未來的環球智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台,使行業能夠充分利用雲端計算的優勢,構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的核心價值,而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

