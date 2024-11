Duck Creek Technologies ได้รับเลือกให้เป็นผู้ส่งมอบระบบบริหารจัดการนโยบายใหม่ของ MDA National…

ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ MDA National สามารถเพิ่มการสนับสนุนที่ส่งมอบให้แก่สมาชิกได้ ส่งผลให้เพิ่มความแข็งแกร่งในการดูแลทางการแพทย์ที่มีให้กับชุมชน

ซิดนีย์, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies ผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของการประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป ได้รับเลือกจาก MDA National (MDAN) ซึ่งเป็นองค์กรป้องกันทางการแพทย์ทั่วออสเตรเลียที่ให้การสนับสนุนและความคุ้มครองแก่สมาชิกกว่า 50,000 ราย ให้จัดทำระบบบริหารจัดการนโยบายใหม่ พอร์ทัลผู้ถือกรมธรรม์ ตลอดจนโซลูชันการเรียกเก็บเงิน และการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกรุ่นใหม่ แพลตฟอร์มของ Duck Creek จะช่วยให้ MDAN พัฒนาและให้บริการนวัตกรรมใหม่ ปรับปรุงระบบบริการตนเองของสมาชิก และเพิ่มความสามารถในการจัดการความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มการสนับสนุนและความคุ้มครองที่มีให้แก่ฐานสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่กำลังเติบโต ส่งผลให้สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งในการดูแลทางการแพทย์ที่มีให้แก่ชุมชนได้

แพลตฟอร์ม OnDemand บนคลาวด์ของ Duck Creek จะเข้ามาแทนที่ระบบเดิมของ MDAN เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจให้แก่สมาชิกและพนักงาน เพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนแปลง และช่วยสร้างโมเดลที่นำโดยบริการที่คล่องตัวและทันสมัยมากขึ้น โซลูชันของ Duck Creek ได้รับเลือก เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทันที มีสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ที่นำกลับมาใช้ใหม่และปรับแต่งได้ การออกแบบที่ยึดตามประสบการณ์ของผู้ใช้ ความสามารถในการกำหนดค่า ระบบการทำงานอัตโนมัติ และความสามารถที่จะรองรับการใช้งานในอนาคต ประสบการณ์อันยาวนานของ Duck Creek ในการให้บริการในตลาดด้านความรับผิดทางการแพทย์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการได้รับเลือกเช่นกัน

“การเปลี่ยนแปลงความสามารถทางเทคโนโลยีของเราผ่านความร่วมมือกับ Duck Creek จะช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการสนับสนุนและปกป้องสมาชิกได้อย่างมาก และในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่อนาคตที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนได้” Ian Anderson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MDA National กล่าว

“นอกจากจะช่วยให้สมาชิกเติบโตแล้ว โปรแกรมนี้ยังจะช่วยให้มีความคล่องตัวในการสร้างบริการใหม่ ๆ ที่รองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของสมาชิก ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของเราในการคว้าโอกาสและจัดการความเสี่ยงแบบเชิงรุก” Ian กล่าวเสริม “การเพิ่มระบบการทำงานอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและคงค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิกให้อยู่ในระดับต่ำ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ทีมบุคลากรที่ทุ่มเทของเรามีเวลาให้คำแนะนำและการดูแลแบบเฉพาะบุคคลที่สมาชิกของเราต้องการได้อย่างต่อเนื่อง”

“เราตั้งตารอที่จะได้เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์กับ MDAN เนื่องจากองค์กรนี้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ใหม่และเป็นนวัตกรรม ซึ่งตอบสนองหรือทำได้เหนือกว่าความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของออสเตรเลีย” Christian Erickson กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Duck Creek Technologies กล่าว “Duck Creek ยังคงเดินหน้าตอบสนองความต้องการของพันธมิตรและลูกค้าของเราต่อไปด้วยการส่งมอบเทคโนโลยี SaaS ด้านการประกันภัยที่สำคัญยิ่งต่อภารกิจให้กับบริษัทประกันภัยหลักด้านความรับผิดทางการแพทย์และประกันภัยทั่วไปทั้งในออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก”

เกี่ยวกับ MDA National

MDA National เป็นองค์กรป้องกันทางการแพทย์ (Medical Defence Organisation หรือ MDO) ทั่วออสเตรเลียที่มีสมาชิกเป็นเจ้าของ โดยให้การสนับสนุนทางกฎหมายด้านการแพทย์และการคุ้มครองที่ครอบคลุมแก่สมาชิกและผู้เอาประกันมากกว่า 50,000 ราย เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 1925 โดยมีจุดประสงค์เพียงประการเดียวคือ ให้การสนับสนุนและความคุ้มครองที่สมาชิกของเราต้องการ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้สามารถให้บริการดูแลทางการแพทย์ที่มีคุณภาพต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่เราอาศัยอยู่

เรามีทีมงานที่ปรึกษาทางกฎหมายด้านการแพทย์และผู้จัดการเคสประจำองค์กรโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้คำแนะนำทางกฎหมายด้านการแพทย์แบบเฉพาะบุคคลอย่างทันท่วงที และให้การดูแลเป็นอย่างดีได้โดยไม่เปลี่ยนแปลง เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนสมาชิกของเราในทุกขั้นตอนของอาชีพการงานของตน พร้อมช่วยให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรเพิ่มเติมได้ เช่น การศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก CPD (ตามความต้องการของผู้เรียน) การฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ และการสนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะระดับโลกที่อนาคตของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย (P&C) และประกันภัยทั่วไป เราคือแพลตฟอร์มที่สร้างสรรค์ระบบประกันภัยสมัยใหม่ ช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใส คือหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าลูกค้าควรมีการประกันภัยสำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา สถานที่ และวิธีการที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็มผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง LinkedIn และ X

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ

Chris Hamilton

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร (ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)

อีเมล: Chris.hamilton@duckcreek.com

