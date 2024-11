Penggunaan Milbros UV Graphs dapat meningkatkan keselamatan pembersihan tangki kimia dan pemulihan

Penyelesaian digital boleh mengehadkan masa di pelabuhan dan memaksimumkan penjimatan kos

BOSTON dan LONDON, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milbros, penyelesaian Veson Nautical dan pangkalan data produk pukal cecair yang paling boleh dipercayai dan meluas dalam industri, telah melancarkan Milbros UV Graphs, produk yang bertujuan dalam merevolusikan amalan pembersihan tangki tradisional pada kapal di seluruh dunia.

Graf UV Milbros telah dibangunkan untuk berfungsi dengan spektrofotometer, sebuah mesin yang kini dipasang pada kapal yang menerima sampel sisa, atau mencuci air dari tangki. Mesin mengukur penyerapan cahaya pada panjang gelombang yang berbeza, termasuk julat ultraviolet (UV).

Bekerjasama dengan graf UV, data menunjukkan jumlah cahaya UV yang diserap pada panjang gelombang tertentu, membantu anda mengenal pasti sebarang bahan cemar tangki yang tinggal. Pada masa ini, Milbros menawarkan sekurang-kurangnya 250 daripada graf UV ini dengan jumlah yang dijangka meningkat.

Pelanggan boleh muat turun carta kimia yang diperlukan dan menggunakan spektrofotometer onboard untuk membuat graf. Jika bacaan graf di bawah 100 bahagian per juta (ppm), tangki itu bersih. Jika tidak, graf akan menunjukkan jumlah bahan cemar yang masih ada, membolehkan pasukan pembersihan mengira dengan tepat berapa banyak lagi pembersihan yang perlu dilakukan.

"Syarikat perkapalan maritim menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengehadkan masa mereka di pelabuhan dan memaksimumkan penjimatan kos," kata Kapten Caspar Lavall, Pengurus Produk Utama di Milbros. "Milbros UV Graphs menawarkan penyewa, pemilik kapal dan juruukur pendekatan yang lebih selamat, lebih cekap yang mengekalkan pematuhan sambil mengembangkan keuntungan mereka."

Kapten Lavall menambah bahawa pembersihan kapal tangki kimia adalah komponen ketat pengendalian kargo yang selamat dan jika tidak dilakukan dengan betul, boleh membawa kepada bahaya keselamatan alam sekitar, kargo yang rosak, kelewatan dan kos yang tidak perlu.

Kos ini boleh termasuk pembersihan semula tangki yang masih tercemar serta lebihan pembersihan tangki apabila ia tidak diperlukan. UV Graphs boleh memastikan kedua-dua senario tidak menjejaskan masa pusingan kapal semasa berada di pelabuhan.

Penggunaan UV Graphs melengkapkan kaedah pembersihan tangki kimia tradisional yang memerlukan kru memasuki ruang terkurung untuk mencuba pelbagai bahagian tangki, mendedahkan mereka kepada bahan kimia berbahaya. Penggunaan UV Graphs mengurangkan bilangan kemasukan tangki dengan membenarkan pengendali dan anak kapal melakukan kebanyakan pemeriksaan dari jauh.

UV Graphs juga dipercayai oleh ramai juruukur sebagai bukti sah pemeriksaan kapal tangki dan mempercepatkan proses kelulusan dengan membenarkan pasukan operasi menyerahkan keputusan melalui e-mel.

"Sektor kapal tangki kimia sedang menghadapi cabaran baharu dan kompleks dan mempunyai alatan digital yang betul untuk berjaya menguruskan risiko yang datang dengan penyediaan kapal untuk kargo yang tidak menentu adalah penting," ulas Kapten Lavall. "Milbros UV Graphs ialah penyelesaian digital yang boleh membantu mewujudkan kelebihan daya saing dalam pasaran."

