Milbros UV 그래프 활용해 케미컬 탱크 세척의 안전성과 처리시간 개선 확보

보스턴 & 런던, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선박 운항 관리 시스템 개발 업체인 베슨 노티컬 (Veson Nautical)의 솔루션으로 업계에서 가장 신뢰할 수 있고 광범위한 액상 벌크 제품 데이터베이스를 보유한 Milbros가 전 세계 선박의 기존 탱크 세척 관행 혁신을 목표로 Milbros UV 그래프(Milbros UV Graphs)를 선보였다.

Milbros UV 그래프는 분광광도계와 함께 작동하도록 개발되었으며, 현재 선박에 설치되어 탱크의 잔류물 또는 세척수 샘플을 채취하는 기계이다. 본 제품을 이용해 자외선(UV) 범위를 포함한 다양한 파장에서 빛의 흡광도를 측정하는 것이 가능해졌다.

해당 데이터는 UV 그래프와 함께 특정 파장에서 흡수되는 자외선의 양을 표시하여 탱크에 남아 있는 오염 물질을 식별하는 데 도움을 주게 된다. 현재 Milbros는 최소 250개 이상의 UV 그래프를 제공하고 있으며, 그 수는 계속 늘어날 것으로 예상된다.

고객들은 필요한 화학물질 차트를 다운로드하고 온보드 분광광도계를 사용해 그래프 생성이 가능하다. 그래프 수치가 100ppm 미만이면 탱크는 깨끗한 상태로 간주된다. 그렇지 않은 경우 그래프에는 오염 물질이 얼마나 남아 있을 수 있는지 표시되어 세척 담당자들이 얼마나 더 청소해야 하는지 정확하게 계산이 가능하다.

Milbros의 수석 제품 매니저인 Caspar Lavall 선장은 “해상 운송 업체들은 항구에 정박해 있는 시간을 최대한 제한하고 비용 절감을 극대화해야 한다는 압박을 갖고 있다."고 강조했다. 그는 이어 “Milbros UV 그래프는 용선사나 선주, 측량사에게 보다 안전하고 효율적인 접근 방식을 제공해 규정 준수를 유지하면서 수익성을 높일 수 있도록 지원하고 있다.”고 설명했다.

Lavall 선장은 케미컬 탱커 청소는 안전한 화물 취급을 위한 엄격한 요소이기에, 적정하게 수행되지 않을 경우 환경 측면에서의 안전 위험, 화물 손상, 운송 지연 및 불필요한 비용 등이 발생할 수 있다고 부연 설명했다.

이 같은 비용에는 오염된 탱크의 재청소뿐만 아니라 필요하지 않은 탱크의 과도한 청소도 포함될 수 있다. UV 그래프는 어떤 시나리오도 항구에 있는 동안 선박의 처리 시간에 영향을 미치지 않도록 보장할 수 있다.

UV 그래프를 사용하면 승무원이 제한된 공간에 들어가 탱크의 여러 부분을 샘플링하여 유해한 화학 물질에 노출될 수 있는 기존의 유조선 청소 방법을 보완할 수 있다. 또한 작업자와 승무원이 대부분의 검사를 원격으로 수행할 수 있어 탱크 진입 횟수를 줄일 수 있다는 장점을 갖는다.

UV 그래프는 또 많은 조사원들이 탱커 검사의 유효한 증거로 신뢰하고 있으며, 운영 팀이 이메일을 통해 결과를 제출할 수 있도록 하여 승인 프로세스의 속도를 높인다는 이점도 제공한다.

Lavall 선장은 “케미컬 탱커 분야는 복잡하면서도 새로운 도전에 직면해 있다. 휘발성 화물에 대한 선박 준비에 따른 위험을 성공적으로 관리하기 위해서는 적절한 디지털 도구를 갖추는 것이 필수적이다."라고 강조하였다. 그는 이어 “Milbros UV 그래프는 시장에서의 경쟁 우위 확보에 도움을 제공하는 디지털 솔루션이다.”라고 덧붙였다.

편집자 참고 사항

Milbros UV Graphs Milbros UV 그래프는 케미컬 탱크 청소를 간소화하고 보다 안전하며 비용 효율적인 솔루션을 제공하는데 도움을 준다. 항만 혼잡을 최소화하고 비용 절감 효과를 높이면서 케미컬 탱크를 안전하게 청소하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요..



베슨 노티컬 (Veson Nautical) 소개

베슨 노티컬 (Veson Nautical)은 전 세계 해상 업계가 무역의 모든 측면에서 복잡하게 얽힌 문제를 해결할 수 있도록 지원하고 있다. 여러 관할권의 규제, 지정학적 혼란, 탈탄소화, 사이버 보안 위협 등으로 인해 업계 참여자들은 위험 허용 범위를 재조정해야 하는 상황이다. 베슨은 신뢰할 수 있는 해양 데이터와 목적에 맞게 구축된 워크플로우를 결합하여 고객에게 위험을 관리하고 수익을 극대화할 수 있는 의사 결정의 자신감을 제공한다. 모든 해양 관련 계약에 걸쳐 혁신과 전문성을 쌓아온 베슨은 100여 개국 2,400개 기업에서 38,000명 이상의 사용자에게 서비스를 제공하고 있으며 의사 결정 우위를 확보할 수 있는 독보적인 입지를 구축하고 있다. 자세한 내용은 www.veson.com.에서 확인하세요.

추가 정보가 필요할 경우 아래 연락처로 문의하세요:

베슨 노티컬 언론 대응팀



Kevin Baxter

kbaxter@veson.com

press@veson.com

Tel: +44 (0)20 3397 0102

