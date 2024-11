利用 Milbros UV Graphs 提高化学品储罐清洗的安全性和周转率

数字化解决方案可缩短在港时间并最大限度节约成本

波士顿和伦敦, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veson Nautical 解决方案和业内最可靠、最广泛的液体散装产品数据库 Milbros 推出了 Milbros UV Graphs,该产品旨在彻底改变全球船队的传统储罐清洗方法。

开发的 Milbros UV Graphs 可与分光光度计配合使用,分光光度计是目前安装在船上的一种机器,可测试残留物样品或储罐中的清洗水。 该机器测量不同波长的光吸收率,包括紫外线 (UV) 范围。

结合紫外线图表,数据可显示特定波长紫外线的吸收量,帮助您识别储罐中残留的污染物。 目前,Milbros 提供至少 250 种此类紫外线图表,预计数量还会增加。

客户可以下载所需的化学图表,并使用船载分光光度计创建图表。 如果图表读数低于 100 百万分比 (ppm),说明储罐是干净的。 如果没有,图表会显示污染物的残留量,帮助清洁团队准确计算其清洁工作量。

Milbros 首席产品经理 Caspar Lavall 船长表示:“海运公司正面临着越来越大的压力,需要限制在港时间并最大限度地节约成本。 Milbros UV Graphs 为租船人、船东和验船师提供了一种更安全、更高效的方法,既能保持合规性,又能提高其盈利能力。”

Milbros UV Graph



来源:Milbros, Veson Nautical

Lavall 船长补充道,化学品油轮清洁是货物安全装卸的严格组成部分,如果操作不当,可能会导致环境安全隐患、货物毁坏、延误和不必要的成本增高。

这些成本既包括重新清洗仍受污染的储罐,也包括在不必要的情况下过度清洗储罐。 UV Graphs 可以确保这两种情况都不会影响船舶在港口的周转时间。

传统的化学品油轮清洗方法需要船员进入密闭空间对储罐的各个部分进行取样,使他们暴露在有害化学物质中,而 UV Graphs 弥补了这一方法的缺陷。 使用 UV Graph 可以让操作员和船员远程执行大部分检查工作,从而减少进入储罐的次数。

UV Graphs 还得到了许多检验员的信任,被视为油轮检验的有效证明,并允许运营团队通过电子邮件提交结果,从而加快审批流程。

Lavall 船长总结道:“化学品油轮行业正面临着新的复杂挑战,拥有合适的数字工具来成功管理并应对船舶运输易挥发货物相关的风险至关重要。 Milbros UV Graphs 是一种数字化解决方案,有助于在市场上建立竞争优势。”

编者注

Milbros UV Graphs 简化了化学品储罐的清洗过程,提供了更加安全经济的解决方案。 如需了解更多有关如何在安全清洁货物储罐的同时最大限度减少港口拥堵并节约成本的信息,请点击此处。



关于Veson Nautical

Veson Nautical 帮助全球航运业应对贸易各个方面日益复杂的情况。 多管辖区法规、地缘政治干扰、去碳化、网络安全威胁等因素迫使行业参与者重新调整其风险承受能力。 Veson 通过将可信的海事数据与专门构建的工作流程相结合,为客户提供了管理风险和实现利润最大化的决策信心。 Veson 在与海事相关的所有合同方面拥有创新和专业知识,为 100 多个国家 2,400 多家公司的 38,000 多名用户提供服务,并具有独特的优势,能够帮助客户做出决策。 如需了解更多信息,请访问 www.veson.com。

本公告随附的照片可在以下链接查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/10620ed3-d997-44ea-b9f7-805cbc030af3

