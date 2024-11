ミルブロスUVグラフ (Milbros UV Graphs) で、化学薬品タンク洗浄の安全性とターンアラウンドが向上

デジタルソリューションにより、港での時間を短縮し、コスト削減を最大化

ボストンおよびロンドン発, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ベソン・ノーティカル (Veson Nautical) のソリューションであり、業界で最も信頼性が高く広範な液体バルク製品のデータベースであるミルブロス (Milbros) が、世界中の船隊の従来のタンク洗浄方法に革命を起こすことを目的とした製品であるミルブロスUVグラフをリリースした。

ミルブロスUVグラフは、分光光度計と連携するように開発された。分光光度計は、現在船舶に搭載されている機械で、タンクの残留物または洗浄水のサンプルを受け取る。 この機械は、紫外線 (UV) 範囲を含むさまざまな波長の光の吸光度を測定する。

UVグラフとの連携により、データは特定の波長で吸収されるUV光の量を示し、タンクに残っている汚染物質を特定することができる。 現在、ミルブロスはこれらのUVグラフを少なくとも250種類提供しており、その数は増加すると予想されている。

顧客は必要な化学チャートをダウンロードし、船上の分光光度計を使用してグラフを作成可能。 グラフの測定値が100 ppm (パーツ・パー・ミリオン) 未満であれば、タンクはクリーンである。 そうでない場合は、グラフにまだ存在する可能性のある汚染物質の量が表示されるため、清掃チームはさらにどのくらいの清掃が必要かを正確に計算することができる。

ミルブロスの主任製品マネージャーであるキャスパー・ラヴァル船長 (Capt. Caspar Lavall) は次のように述べている。「海運会社は、港での滞在時間を制限し、コスト削減を最大化するよう、ますますプレッシャーを感じています」。 「ミルブロスUVグラフは、用船者、船主、検査員に、コンプライアンスを維持しながら収益を増やす、より安全で効率的なアプローチを提供します」。

ラヴァル船長は、化学タンカーの清掃は安全な貨物処理の厳格な要素であり、正しく行われなければ、環境安全上の危険、貨物の破損、遅延、不要なコストにつながる可能性があると付け加えている。

これらのコストには、汚染されたままのタンクの再洗浄と、必要のないタンクの過剰洗浄の両方が含まれる。 UVグラフを使用すると、どちらのシナリオも港にいる間の船舶のターンアラウンド時間に影響を与えないようにすることが可能となる。

UVグラフの使用は、乗組員が限られたスペースに入り、タンクのさまざまなセクションをサンプリングして、有害な化学物質にさらされる必要がある従来の化学タンカー洗浄方法を補完するものとなる。 UVグラフを活用することで、オペレーターと乗組員がほとんどの検査をリモートで実行できるため、タンクに入る回数を減らすことができる。

UVグラフは、タンカー検査の有効な証拠として多くの検査員に信頼されており、運用チームが電子メールで結果を送信できるようにすることで、承認プロセスを迅速化している。

「化学タンカー部門は新しい複雑な課題に直面しており、揮発性の貨物のために船舶を準備する際に発生するリスクをうまく管理するために適切なデジタルツールを導入することが重要です」とラヴァル船長は結論付けている。 「ミルブロスUVグラフは、市場での競争上の優位性を確立するのに役立つデジタルソリューションです」。

編集者の注:

ベソン・ノーティカルについて

ベソン・ノーティカルは、世界の海運業界が貿易のあらゆる側面で複雑化する状況を乗り切るための支援を提供している。 複数の管轄区域にまたがる規制、地政学的混乱、脱炭素化、サイバーセキュリティの脅威などにより、業界関係者はリスク許容度を再調整せざるを得なくなっている。 信頼できる海運データと目的に合わせて構築されたワークフローを組み合わせることで、ベソンはリスクを管理し利益を最大化するための意思決定の自信をクライアントに提供する。 海運関連のあらゆる契約で革新と専門知識の伝統を持つベソンは100 ヵ国以上2,400社の38,000人以上のユーザーにサービスを提供しており、意思決定の優位性を実現する独自の立場にある。 詳しくは、www.veson.comを閲覧されたい。

