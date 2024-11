アキュミュラス (Accumulus) プラットフォームが、サノフィ (Sanofi) による世界中の複数の規制当局への申請を支援

カリフォルニア州バーリンゲーム発, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- アキュミュラスシナジー (Accumulus Synergy, Inc.)(「アキュミュラス」) は、依存経路の拡張性に革命をもたらし、サノフィによる、世界中の複数の国家規制当局 (NRA) への申請が可能となった。 業界リーダー達は今後のプロジェクトでアキュミュラス・プラットフォームを活用する予定であり、複数の管轄区域にまたがる同時申請を処理できる能力は、ゲームチェンジャーとなることが証明されている。

アキュミュラスの最高経営責任者 (CEO) であるフランシスコ・ノゲイラ (Francisco Nogueira) は以下のように述べている。「アキュミュラス・プラットフォームは前例のない拡張性をもたらし、依存経路と規制協力全体の可能性を最大限に引き出すように設計されています」。 「当社は、サイクル タイムを短縮し、レビューとフィードバックを加速させ、世界規模で患者の公平なアクセスを向上させるソリューションを提供しています。 私たちは、依存経路を実行可能にするだけでなく、拡張可能で運用可能なものにしているのです」。

サノフィによるアキュミュラス・プラットフォームの採用は、安全でリアルタイムのグローバル規制接続を保証する、目的に合ったテクノロジーへの新たな一歩である。 サノフィの申請に関与したNRAの多くはアキュミュラス・プラットフォームのリピーターであり、業界と規制当局の両方のニーズを満たすプラットフォームの能力を強調している。

サノフィの最高規制責任者兼グローバル規制業務責任者であるエディ・ライリー (Eddie Reilly) は以下のように述べている。「サノフィはアキュミュラスの創設メンバーとして、規制イノベーションの最前線に長く立ってきました」。 「今日の規制環境では、申請の複雑さと量の増加に合わせて進化できる革新的なソリューションが必要です。 アキュミュラス・プラットフォームの複数の依存申請を同時にサポートする独自の機能により、これまでは実現できなかった方法で取り組みを拡大できるようになりました。 この拡張性により、潜在的な新しい治療法を患者に迅速に提供し、効率と影響を高めることができます」。

2024年に多数の申請が予定されている中、アキュミュラス・プラットフォームは複数の国の規制当局への同時申請を管理するための新しい標準を確立し、待望の完全デジタル化された単一のグローバルドシエへの道を切り開く。

フランシスコ・ノゲイラは次のように付け加えた。「当社のプラットフォームは、ライフサイエンス組織が規制当局への申請を管理し、利害関係者とやり取りして命を救う治療の提供を加速させる方法を再定義しています」。 「ライフサイエンス組織、規制当局、外部パートナー間のギャップを埋めることで、アキュミュラス・プラットフォームはデジタル変革をリードし、グローバル・ヘルスケア・エコシステムの高まる需要を満たすために大規模なコラボレーションを確保しています。 これは、クラウドでの単一ドシエの実現に向けたもう1つの重要なステップです」。

アキュミュラスシナジーについて詳しくは、 www.accumulus.org を参照されたい。

アキュミュラスシナジーについて

アキュミュラスシナジーは、革新的なデータ交換プラットフォームを開発している世界的な非営利業界団体であり、同プラットフォームは、ライフサイエンス組織と世界的な規制当局間のコラボレーションと効率の強化を可能にすると同時に、ユーザーが動的なデータ駆動型の洞察を抽出できるようにすることを目的としている。 アキュミュラスは、ライフサイエンスと保健当局間のエコシステムの主な利害関係者と協力して、臨床、安全性、化学的性質、製造にわたる規制、サイバーセキュリティ、プライバシーのほか、規制機関との連絡や提出書類の要件を満たすことを目的とするプラットフォームを構築し、維持することに取り組んでいる。 アキュムラスシナジーのスポンサーには、世界的な大手製薬会社が含まれている。

報道担当者向け問い合わせ先

アリソン・マリ (Allison Mari)

allison.mari@accumulus.org

540-907-6053

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.