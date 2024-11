La Plateforme Accumulus soutient les soumissions de Sanofi auprès de plusieurs régulateurs mondiaux

BURLINGAME, Californie, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, Inc. (« Accumulus ») révolutionne l’évolutivité des voies de reliance, permettant à Sanofi de soumettre récemment des dossiers à plusieurs autorités de régulation nationales (ARN) à travers le monde. Avec l’adoption prévue de la plateforme Accumulus par les leaders du secteur pour des projets futurs, sa capacité à gérer des soumissions simultanées dans plusieurs juridictions se révèle révolutionnaire.

« La plateforme Accumulus offre une évolutivité inédite, conçue pour libérer pleinement le potentiel des voies de reliance et de la collaboration réglementaire », a déclaré Francisco Nogueira, PDG d’Accumulus. « Nous proposons une solution qui réduit les délais, accélère les révisions et les retours, et favorise un accès équitable aux patients à l’échelle mondiale. Nous ne nous contentons pas de rendre les voies de reliance viables – nous les rendons également évolutives et opérationnelles. »

L’adoption de la plateforme Accumulus par Sanofi marque un progrès vers une technologie sur mesure, garantissant une connectivité réglementaire mondiale sécurisée et en temps réel. De nombreuses ARN participant à la soumission de Sanofi utilisent régulièrement la plateforme Accumulus, ce qui souligne sa capacité à satisfaire tant les besoins de l’industrie que ceux des régulateurs.

« Sanofi, en tant que membre fondateur d’Accumulus, a toujours été à la pointe de l’innovation réglementaire », a souligné Eddie Reilly, directeur des affaires réglementaires mondiales chez Sanofi. « Le paysage réglementaire actuel nécessite des solutions innovantes, capables d’évoluer face à la complexité et au volume croissants des soumissions. La capacité unique de la plateforme Accumulus à prendre en charge des soumissions de reliance multiples et simultanées nous permet d’intensifier nos efforts de manière inédite. Cette évolutivité nous permet d’accélérer l’accès des patients aux nouveaux traitements potentiels, renforçant ainsi l’efficacité et l’impact de nos actions. »

Avec de nombreuses soumissions prévues en 2024, la plateforme Accumulus instaure un nouveau standard pour la gestion simultanée de soumissions auprès de diverses autorités de régulation, ouvrant ainsi la voie au tant attendu dossier numérique global unique.

« Notre plateforme redéfinit la gestion des soumissions réglementaires et les interactions avec les parties prenantes dans les sciences de la vie, accélérant ainsi la mise à disposition de traitements essentiels », a ajouté Nogueira. « En rapprochant les organisations des sciences de la vie, les régulateurs et les partenaires externes, la plateforme Accumulus mène la transformation numérique, garantissant une collaboration à grande échelle pour répondre aux exigences grandissantes de l’écosystème mondial de la santé. Cela constitue une étape décisive vers la réalisation d’un dossier unique dans le cloud. »

Pour en savoir plus sur Accumulus Synergy, visitez www.accumulus.org .

À propos d’Accumulus Synergy

Accumulus Synergy est une association industrielle mondiale à but non lucratif qui développe une plateforme de partage de données transformative visant à améliorer la collaboration et l’efficacité entre les organisations des sciences de la vie et les autorités de régulation mondiales, tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’extraire des informations dynamiques basées sur les données. Accumulus travaille avec les principales parties prenantes de l’écosystème de la réglementation des sciences de la vie afin de créer et d’alimenter une plateforme visant à répondre aux exigences en matière de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité englobant les échanges et soumissions cliniques, relatifs à la sécurité, à la chimie et à la fabrication, mais aussi réglementaires. Les sponsors d’Accumulus Synergy comprennent des laboratoires pharmaceutiques internationaux de premier plan.

Contact médias

Allison Mari

allison.mari@accumulus.org

540-907-6053

