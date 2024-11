在超市货架前停留不超过 20 秒

这是普通消费者在决定是否购买产品前所花费的最长时间,即使对于水果和蔬菜也是如此

费拉拉,意大利, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 消费者在货架前停留的平均时间短得惊人:4 到 20 秒。 米兰 IULM University 神经营销和消费者心理学专家 Vincenzo Russo 教授在 Fruit and Vegetables and Neuromarketing: Understanding Consumers in a Changing World(果蔬与神经营销:在不断变化的世界中了解消费者)活动中透露了这一信息。该活动由 CSO Italy 与欧盟共同组织,CSO Italy 是 The European Art of Taste 项目的赞助商。

这些数据凸显了购买决策的快速和本能性,主要受情感而非理性驱动。 当我们需要快速做出选择时,我们的大脑往往会“欺骗”我们,并在我们的感知中造成某种偏见。 包装及其颜色或形状、产品外观以及许多其他因素都会影响我们的感知,而这种感知有时与现实不同。

“消费者并非理性地做出选择——情感才是购买决策的主要驱动力,而这些决策是在几毫秒内做出的,”Russo教授解释说。

因此,如果在如此短的时间内决定购买或不购买某种产品,那么选择果蔬产品本身就可能完全基于价格或习惯。 这是一个非常严重的风险,会降低产品的内在价值。

情感参与的重要性还体现在记忆与情感之间的关联性上。 Russo 强调了负责管理情绪的杏仁核和负责形成长期记忆的海马体如何协同工作,从而创造令人难忘的购物体验。 “正是这种情感和记忆之间的重叠,对我们记住产品、品牌的能力产生了至关重要的影响,从而影响了我们将来再次选择它的能力,”这位讲演者总结道。

因此,在外国货架上,尤其是在海外市场展示果蔬时,必须仔细考虑这些问题,因为这些橱窗展示往往是决定消费者是否购买果蔬的关键因素。 消费者即刻决策的购买情境下,信息传达的速度是成功的关键,产品价值的清晰传达至关重要。

“因此,恰当地宣传欧洲生产的果蔬的高质量标准至关重要,尤其是对于出口产品而言,”CSO Italy 欧盟项目负责人 Luca Mari 说道。 “亚洲消费者也快速做出选择。 因此,为了在亚洲市场取得成功,我们的产品必须与时俱进,并学会如何传达欧洲产品日益增强的质量保障。” 正是在此框架下,“The European Art of Taste”信息传播活动旨在在中国、日本、中国台湾和泰国展示最优质的欧洲新鲜和加工果蔬。

有关 The European Art of Taste 和 CSO Italy 的新闻

“The European Art of Taste – 以果蔬制成的佳品”项目由 CSO Italy 和欧盟资助,旨在推广宣传优质欧洲果蔬。 下列意大利公司也参与此项目:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立于 1998 年,是一家独特的意大利组织,联合了许多意大利顶尖公司,生产和推广意大利本土果蔬。 其成员还包括专门从事果蔬供应链不同领域(包装、物流、加工、机械和分销)的重要公司。 CSO Italy 的使命是为成员提供有用的服务,以改善意大利果蔬产业,提升效率和竞争力。 他们服务于整个意大利果蔬供应链并提供技术支持,通过营运商之间的协同效应,提高其竞争力。 CSO ITALY 有 73 个成员,分布情况如下:生产机构成员 51 个,供应链成员 14 个,补助领域的成员 3 个,支持机构 5 个。

由欧盟资助。 然而,本文所表达的内容仅反映作者的观点,不一定代表欧盟或 European Research Executive Agency(REA)的观点。 欧盟及其授权机构不对此承担责任。

