スーパーマーケットの棚の前では20秒以内

これは、果物や野菜に関してであっても、平均的な消費者が商品を購入するかどうかを決めるまでにかかる最長時間である

イタリア・フェレーラ発, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 消費者が棚の前で過ごす平均時間は驚くほど短く、4~20秒となっている。 これは、ミラノのIULM大学の神経マーケティングと消費者心理学の専門家であるヴィンチェンツォ・ルッソ教授 (Professor Vincenzo Russo) が、欧州連合との共同プロジェクトヨーロピアン・アート・オブ・テイスト (The European Art of Taste) のスポンサーであるCSOイタリアが主催したイベント「果物と野菜と神経マーケティング:変化する世界における消費者の理解 (Fruit and Vegetables and Neuromarketing: Understanding Consumers in a Changing World) 」で明らかにした。

このデータは、購入の決定がいかに迅速で本能的であり、主に理性ではなく感情によって動かされるかを示している。 私たちの脳は、素早く選択するよう求められると、自身を「騙し」、認識に一種の偏りを生み出す傾向がある。 パッケージ、その色や形、商品の外観、その他多くの要因が、現実とは異なる形で私たちの認識に影響を与える。

「消費者は合理的に選択するわけではありません。購入の決定において主な要因となるのは感情であり、その決定はほんの数ミリ秒で行われます」とルッソ教授は説明している。

その結果、商品を購入するか購入しないかの決定がこのような短い時間で行われると、果物や野菜商品の選択自体が価格や習慣のみに基づくというリスクがある。 これは、商品の本質的な価値を損なう非常に深刻なリスクである。

感情的関与の重要性は、記憶と感情の相関関係からも浮かび上がってくる。 ルッソ教授は、感情を管理する扁桃体と長期記憶の形成を担う海馬が協力して、思い出に残るショッピング体験を生み出す方法を強調した。 「感情と記憶のこの重なりが、商品やブランドを記憶し、将来再びそれを選ぶ能力に影響を及ぼすという重要な意味合いを持っています」と講師は結論づけている。

したがって、果物や野菜を外国、特に海外の棚に並べる際には、これらの問題を十分考慮する必要がある。なぜなら、消費者が果物や野菜を購入するかどうかを決定するのは、ほとんどの場合、ショーウィンドウのディスプレイであるためである。 消費者の選択を伝えるスピードが重要な購入では、商品がその価値を効果的に伝えることができることが重要だ。

「したがって、ヨーロッパで生産される果物や野菜の特徴である高品質基準が、特に輸出商品で適切に伝えられることが重要です」と、CSOイタリアのヨーロッパ連合プロジェクト責任者であるルカ・マリ (Luca Mari) は述べている。 「アジアの消費者も選択を迅速に行います。 したがって、私たちの商品が効果的であるためには、進化し、それらを特徴付けるヨーロッパの保護の強化を伝える方法を学ばなければなりません」。 この枠組みの中で、情報コミュニケーションキャンペーン「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト」は、中国、日本、台湾、タイでヨーロッパ産の生鮮および加工果物・野菜の最高の例を紹介することを目的としている。

ヨーロピアン・アート・オブ・テイストとCSOイタリアに関するニュース

プロジェクト「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト – 果物と野菜の傑作」は、高品質のヨーロッパの果物と野菜の宣伝と情報提供を目的としており、CSOイタリアと欧州連合の資金援助を受けている。 このプロジェクトには、RKグロウアーズ (RK Growers)、マッツォーニ・グループ (Mazzoni Group)、アポフルーツ (Apofruit)、オリジン・グループ (Origine Group)、オランフリーゼル (Oranfrizer) などのイタリア企業も参加している。

1998年に設立されたCSOイタリアは、イタリア産の果物と野菜の生産とマーケティングでイタリアの大手企業の多くを結び付けるイタリアのユニークな組織である。 メンバーには、包装、物流、加工、機械、流通など、青果物サプライチェーンのさまざまな分野に特化した重要な企業も含まれている。 CSOイタリアの使命は、イタリアの青果物産業の効率性と競争力を高め、改善するためにメンバーに有用なサービスを提供することである。 イタリアの青果物サプライチェーン全体にサービスを提供する技術テーブルは、事業者間の相乗効果を通じて競争力を高める。 CSOイタリアには73のメンバーがおり、51の生産者メンバー、14のサプライチェーンメンバー、3の補助メンバー、5つの支援団体で構成されている。

欧州連合によって資金提供が行われている。 ただし、表明された見解は著者のものであり、必ずしも欧州連合または欧州研究執行機関 (REA) の見解を反映するものではない。 欧州連合も助成機関も、これらの見解について責任を負わない。

