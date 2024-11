Bitget Menyenaraikan Swell (SWELL) di Launchpool, Poolx dan Spot Dengan 23,440,000 Token dalam Ganjaran

VICTORIA, Seychelles, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , sebuah bursa mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3, telah mengumumkan penyenaraian token SWELL di platformnya yang meliputi pelbagai produk seperti Launchpool, Poolx dan perdagangan Spot. Ini memberikan peluang kepada pengguna yang layak untuk memenangi ganjaran daripada jumlah keseluruhan 23,440,000 token SWELL. Inisiatif pertama ialah kempen Launchpool yang membolehkan pengguna mengunci BGB dan USDT untuk berkongsi dalam kumpulan 19,500,000 token SWELL. Acara eksklusif ini akan tersedia mulai 7 November 2024, jam 10:00 UTC, sehingga 14 November 2024, jam 10:00 UTC, membenarkan pengguna mengambil bahagian dalam ekosistem pertaruhan semula Ethereum yang semakin berkembang melalui protokol pertaruhan lanjutan Swell.

Acara Poolx untuk SWELL memperuntukkan 1,800,000 token supaya pengguna boleh mempertaruhkan token mereka untuk melombong lebih banyak. Selain itu, promosi Candybomb dianjurkan dengan 2,000,000 token SWELL akan diedarkan kepada pengguna bergantung pada aktiviti perdagangan mereka.

Swell, yang direka bentuk sebagai lapisan hasil pertaruhan semula untuk Ethereum, memperkenalkan pelbagai pilihan pertaruhan cair dan pertaruhan semula yang disesuaikan untuk kewangan tak terpusat (DeFi). Sebagai syarikat yang pertama menyampaikan pulangan dana yang dipertaruhkan semula dalam Lapisan 2 berintegrasi secara menegak, Swell menyasarkan untuk mempertingkatkan hasil pulangan pengguna dan kecekapan pertaruhan dalam rangkaian Ethereum. Pada Mac 2022, Swell Network mengumpul $3.75 juta dalam pusingan Seed yang dipimpin oleh Framework Ventures, dengan sokongan daripada IOSG Ventures dan Maven 11 Capital.

Swell memperkenalkan tokenomik token aslinya, SWELL pada 9 Oktober 2024. Keseluruhan bekalan SWELL akan berjumlah 10 bilion token, dengan 8.5% diperuntukkan kepada komuniti. Token SWELL akan digunakan untuk tiga tujuan utama: tadbir urus bagi Swell DAO, pertaruhan semula untuk melindungi aplikasi dan infrastruktur Swell L2 serta membayar yuran pada rangkaian.

Kembali kepada Launchpool, ia menawarkan dua kumpulan penguncian yang berbeza. Kumpulan utama, dengan jumlah peruntukan sebanyak 16,000,000 SWELL, terbuka kepada pengguna yang mengunci BGB, token asli Bitget. Airdrop akan diedarkan setiap jam berdasarkan jumlah terkunci setiap peserta, memastikan pengguna menerima ganjaran yang seimbang dengan komitmen mereka dalam kumpulan tersebut. Kumpulan sekunder yang direka bentuk khusus untuk pengguna baharu yang menyertai selepas 5 November 2024, menawarkan bahagian sebanyak 3,500,000 SWELL untuk mereka yang mengunci USDT mereka. Dengan had penguncian maksimum sebanyak 2,000 USDT dan keperluan minimum sebanyak 5 USDT, kumpulan ini menyediakan pintu masuk yang boleh diakses untuk pengguna baharu ke platform.

Launchpool Bitget menggunakan sistem airdrop yang cekap, mengedarkan token setiap jam kepada pengguna yang mengambil bahagian. Pendekatan ini membenarkan peserta melihat hasil pulangan dengan cepat daripada aset terkunci mereka, manakala pasaran Poolx dan Spot lebih kepada pedagang pro, membantu mereka memperoleh ganjaran untuk token sedia ada.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang token SWELL, lawati Bitget Launchpool dan untuk promosi Poolx/Spot, lawati di sini .

