Big Wave Grand Prix: A Nova Era do Surf em Nazaré

NAZARÉ, Portugal, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Big Wave Grand Prix (BWGP), patrocinado pela REFIX (Siete Cuarenta Natural S.L.), é uma plataforma inovadora de transmissão ao vivo dedicada ao surf de ondas gigantes, que será lançada em Nazaré para a temporada 2024/2025. Ao contrário dos eventos tradicionais de um único dia, o BWGP acompanhará as conquistas diárias dos melhores surfistas de ondas grandes ao longo de toda a temporada.

Com a participação de 30 surfistas de 13 países, o BWGP oferece uma experiência única através de blogs, conteúdos de bastidores, programas no YouTube e entrevistas. Os fãs poderão acompanhar de perto a ação diária dos surfistas, bem como o trabalho dos fotógrafos e videógrafos que capturam esses momentos. Esses profissionais são essenciais para a promoção do surf de ondas gigantes, e o BWGP reconhece sua importância.

O BWGP gostaria de expressar a sua gratidão aos fotógrafos e videógrafos pela dedicação, especialmente durante o inverno, quando trabalham sob condições climáticas extremas. Além disso, uma equipa especializada garantirá a segurança dos surfistas com o apoio de motos de água.

Katarina Patek Ghidirmic, cofundadora do BWGP, destaca: "O público precisa entender o grande respeito que devemos aos fotógrafos e videógrafos. Sem o trabalho deles, não poderíamos apreciar as incríveis imagens que vemos nas redes sociais."

Entre os colaboradores em destaque estão a fotógrafa mexicana María Fernanda, uma das poucas mulheres no mundo que capturam ondas gigantes, e o cineasta Yunes Khader, que acompanha o surfista de ondas grandes Lucas Chumbo. Destacam-se também Kira Brüssau, que dá ênfase às histórias das mulheres no surf de ondas grandes, e Todd Hansen, um videógrafo americano dedicado a filmar as ondas gigantes de Nazaré.

A temporada 2024/2025 promete ser especial, cheia de conteúdo exclusivo e imagens emocionantes dos bastidores.

