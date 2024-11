Big Wave Grand Prix: La Nueva Era del Surf en Nazaré

Una mirada exclusiva al evento de olas gigantes patrocinado por REFIX

NAZARÉ, Portugal, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Big Wave Grand Prix (BWGP), patrocinado por REFIX (Siete Cuarenta Natural S.L.), es una plataforma innovadora de transmisión en vivo dedicada al surf de olas gigantes que debutará en la temporada 2024/2025 en Nazaré.



A diferencia de los eventos tradicionales de un solo día, el BWGP seguirá los logros diarios de los mejores surfistas de olas grandes durante toda la temporada. Con la participación de 30 surfistas de 13 países, el BWGP ofrece una experiencia única a través de blogs, contenido detrás de cámaras, programas de YouTube e entrevistas. Los aficionados podrán seguir de cerca la acción diaria de los surfistas y de los fotógrafos y videógrafos que la capturan.

Estos profesionales son clave en la difusión del surf de olas grandes, y el BWGP reconoce su importancia. El BWGP desea agradecer a los fotógrafos y videógrafos por su dedicación, especialmente durante el invierno, cuando trabajan bajo condiciones climáticas extremas. Además, un equipo especializado se encargará de la seguridad de los surfistas en motos acuáticas.

Katarina Patek Ghidirmic, cofundadora del BWGP, destaca: "El público debe entender el gran respeto que merecen los fotógrafos y videógrafos. Sin su trabajo, no podríamos disfrutar de las impresionantes imágenes que vemos en redes sociales." Entre los colaboradores destacan la fotógrafa mexicana María Fernanda, una de las pocas mujeres en el mundo que capturan olas gigantes, y Yunes Khader, cineasta que sigue al surfista Lucas Chumbo.

También destacan Kira Brüssau, que resalta historias de mujeres en el surf de olas grandes, y Todd Hansen, un videógrafo estadounidense dedicado a filmar las olas de Nazaré. La temporada 2024/2025 promete ser especial, con contenido exclusivo y emocionantes imágenes entre bastidores.

