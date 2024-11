ATNi 推出第五版全球營養獲取指數，協助行業及政策制定者應對糧食多重危機

烏德勒茲,荷蘭, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATNi 今天正式推出第五版全球營養獲取指數,這是迄今為止規模最大的評估,涵蓋全球 30 家大型食品和飲品製造商及超過 52,000 種產品,共佔全球市場份額達 23%。

全球每五宗死亡案例中,就有一宗與不良飲食有關。 每八名成年人中就有一人受肥胖症困擾,1.5 億兒童因營養不良而身材矮小,接近三分之一的生育年齡女性和一半的兒童攝取的微量營養素不足。

該指數也顯示了一些重要的進展。 越來越多公司設定了目標,以改善其產品組合的健康程度,並開始使用國際公認的營養素度量模型 (NPMs) 將產品歸類為「更健康」。

然而,整體來說,產品組合的健康程度等關鍵指標僅有些微的改善。 與此同時,公司更健康產品的預期銷售額有所上升,顯示消費者越來越傾向購買更健康產品。 但令人擔憂的是,低收入國家的產品組合健康程度最低,突顯不同市場和收入群體之間的產品供應差異。

2024 年全球指數 – 主要結果

產品健康程度

在使用健康之星評級 (HSR) 系統分析的 30 家公司共 52,414 種產品中,31% (總共 16,467 種產品) 達到更健康標準 (在 5 星評級中獲得 3.5 粒星及以上) ,預估佔這些公司 2022 年總銷售額的 34%。 ATNi 要求這些公司在 2030 年前至少要有一半的營業額來自健康產品。 如今,只有 30% 公司達到了這個目標。

市場及收入造成的差異

低收入及中低收入國家的食品整體健康程度得分 (平均 HSR 為 1.8 粒星) 遠低於高收入國家 (平均 HSR 為 2.3 粒星) 。 綜合而言,30 家接受評估的公司在低收入和中等收入國家銷售「不太健康」產品的佔比高於在高收入國家的佔比。

報告和披露

接受評估的公司中有 30% 目前使用國際公認的營養素度量模型來報告其產品組合的健康程度,其中 20% 的公司使用該模型報告全球銷售額的整體百分比。 儘管這些報告的質素、覆蓋範圍及透明度差異顯著,但這一轉變反映了公司對按照國家 (國際) 標準進行報告的需求日益增加。

營銷

目前沒有任何公司按照 World Health Organization (WHO) 的建議,制定政策完全禁止透過所有營銷渠道及手法向 18 歲以下兒童推廣不健康食品。 四家公司已採取積極措施,將年齡門檻壓至 16 歲,而只有兩家公司根據政府認可的模型來營銷「更健康」產品。

ATNi 呼籲

公司:主動停止向 18 歲以下人士營銷,改善產品組合健康程度,並使用國際公認的營養素度量模型充分披露健康及不健康產品的銷售數據。

政府:加強管制,建立有利於保護公共健康的環境。 同時,需要設計適當的財政政策,令更健康食品的價格更親民,並且提高不健康食品的價格。

負責任的投資者:透過投資於那些負責任行事的公司來促使各間公司承擔責任,並考量當前食品環境及產品所造成的長期健康隱患的財務成本。

「『健康即是財富。』 我們都認同這一點。但大多數食品公司尚未將營養視為其業務核心。 雖然已有進展,但我們的調查結果顯示,市場整體表現不佳,存在某些弱點。」

ATNi 執行董事,Greg S. Garrett

「在 ATNi 評估的 52,000 多種食品中,只有 31% 符合健康標準。 此情況並不理想。 公司需要加倍努力,以展示他們對消費者群體公共健康的關注。」

哥倫比亞大學 (Columbia University) 氣候學教授及人類糧食倡導計劃 (Food for Humanity Initiative) 總監,Jessica Fanzo

媒體聯絡人 – Philip Eisenhart

Philip.eisenhart@accesstonutrition.org

