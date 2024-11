ATNi 发布第 5 版全球营养获取指数，助力行业与政策制定者应对食品多重危机

乌特勒支,荷兰, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今日,ATNi 发布了第五版全球营养获取指数,这是迄今为止规模最大的版次,评估了全球 30 家大型食品和饮料制造商及超过 52,000 种产品,合计占全球市场份额的23%。

全球每五例死亡中就有一例与不良饮食相关。 每八位成年人中就有一位受到肥胖的影响,1.5 亿儿童因营养不良而发育不良,近三分之一的育龄女性和一半的儿童未能摄取足够的微量营养素。

该指数也体现了一些重要进展。 越来越多的公司已定下目标,以提升其产品组合的健康程度,并开始使用国际公认的营养素度量模型 (NPM),将产品划分为“更健康”的类别。

然而,总体而言,诸如产品组合的健康程度等关键指标的改善微乎其微。 同时,公司的健康产品销售估值也在增加,表明消费者越来越倾向于购买健康产品。 令人担忧的是,低收入国家的产品组合健康程度得分最低,突显出不同市场和收入群体在产品供应方面存在的差距。

2024 全球指数:主要发现

产品健康程度

在使用健康星级评价体系 (HSR) 分析的 30 家公司的 52,414 种产品中,有 31%(共计 16,467 种产品)达到了“更健康”标准(5 星评级达到 3.5 星及以上),约占这些公司 2022 年总销售额的 34%。 ATNi 要求各公司到 2030 年至少有一半的销售额来自健康产品。 目前,仅有 30% 的公司达成了这一目标。

市场和收入所导致的差异

低收入和中低收入国家的食品产品总体健康程度得分(平均 HSR 为 1.8 星),远低于高收入国家水平(平均 HSR 为 2.3 星)。 总体上看,接受评估的 30 家公司在低收入和中等收入国家销售的“较不健康”产品所占比例高于高收入国家。

报告与披露

在接受评估的公司中,30% 的公司现已采用国际公认的营养素度量模型来报告其产品组合的健康程度,其中有 20% 的公司使用此模型报告全球销售额的整体百分比。 尽管这些报告的质量、覆盖范围和透明度差异显著,但这一转变反映了人们根据国家或国际标准进行报告的需求在日益增长。

市场营销

没有一家公司按照 World Health Organization (WHO) 的建议,制定政策以完全禁止利用任何营销渠道和技术手段向 18 岁以下青少年儿童销售不健康食品。 有四家公司采取了积极措施,将年龄门槛压至 16 岁,但只有两家公司在销售由政府认可模式所定义的“更健康”产品。

ATNi 呼吁

公司:自愿停止向 18 岁以下儿童营销,提高产品组合的健康程度,并使用国际公认的营养素度量模型,全面披露健康和不健康产品的销售情况。

政府:进行监管并建立有利环境,帮助公司保护公众健康。 同时,还需要制定合理的财政政策,使更健康食品的价格亲民,并抬高不健康食品的价格。

负责任的投资者:考虑到当前食品环境和产品造成的长期健康问题所带来的财务成本,对负责任的公司进行投资,推动各公司承担责任。

“‘健康即是财富。’ 这是众所周知的真理。但大多数食品公司尚未将营养放在其业务的核心位置。 虽然有所进展,但我们的调查结果显示市场整体表现不佳,存在诸多弱点。”

ATNi 执行董事,Greg S. Garrett

“在 ATNi 所评估的 52,000 多种食品产品中,仅有 31% 符合健康标准。 这还远远不够。 公司需要更加努力,来展示他们对消费者群体健康水平的关注。”

哥伦比亚大学气候学教授、人类粮食倡议主管,Jessica Fanzo

媒体联络:Philip Eisenhart

Philip.eisenhart@accesstonutrition.org

