業界と政策立案者が食品ポリクライシスに取り組む中、ATNiが第5回グローバル栄養アクセス指数 (Global Access to Nutrition Index) を発表

オランダ・ユトレヒト発, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATNiは本日、これまでで最大規模の第5回グローバル栄養アクセス指数を発表し、世界市場シェアの23%を占める、世界の30大食品・飲料メーカーと52,000種類以上の製品を評価した。

世界の死亡者の5人に1人は不健康な食生活に関連している。 成人の8人に1人は肥満に悩まされており、1億5,000万人の子供が栄養不足のため年齢相応よりも身長が低く、生殖年齢の女性の3分の1近くと子供の半数は微量栄養素の摂取が不十分となっている。

この指数はいくつかの重要な進歩を示している。 より多くの企業がポートフォリオの健全性を向上させる目標を設定しており、現在では国際的に認められた栄養素プロファイリングモデル (NPM) を使用して製品を「より健康的」に分類している。

しかし、全体として、製品ポートフォリオの健全性などの主要な指標の改善はわずかであった。 同時に、企業のより健康的な製品の推定売上高は増加しており、消費者がより健康的な製品を購入するようになっていることを示している。 憂慮すべきことに、製品ポートフォリオの健全性は低所得国で最も低く、さまざまな市場や所得層間での製品提供の格差が浮き彫りとなった。

グローバルインデックス2024 – 主な調査結果

製品の健康性

ヘルス・スター・レーティング (Health Star Rating) (HSR) システムを使用して分析された30社の52,414製品のうち、31% (合計16,467製品) がより健康的な基準 (5つ星のうち3.5以上) を満たしており、2022年の企業総売上高の推定34%を占めている。 ATNiは、企業が2030年までに少なくとも売上の半分を健康的な製品から得るよう呼びかけている。 現在、この目標を達成している企業は30%にすぎない。

市場と所得による違い

低所得国および低中所得国における食品の全体的な健康性は、高所得国 (平均HSR 2.3) よりもはるかに低いスコア (平均HSR 1.8) であった。 総合的に見ると、評価対象となった30社が販売している「健康に悪い」製品の割合は、高所得国よりも低所得国および中所得国で高くなっている。

報告および開示

評価対象となった企業の30%が、現在、ポートフォリオの健全性を報告するために国際的に認められた栄養プロファイリングモデルを使用しており、20%が世界全体の売上の割合を報告するために使用している。 報告の質、対象範囲、透明性は大きく異なっているものの、この変化は、 (国際) 基準に照らした報告に対する需要の高まりを反映している。

マーケティング

世界保健機関 (WHO) が推奨しているように、すべてのマーケティングチャネルおよび手法で18歳未満の子供に不健康な食品を販売することを全面的に禁止するポリシーを持つ企業は存在していない。 4社が積極的な措置を講じ、年齢制限を16歳に引き上げたが、政府承認のモデルで定義された「より健康的な」製品を販売しているのは2社にとどまっている。

ATNiによる呼びかけの内容は以下のとおり

企業:18歳未満へのマーケティングを自主的に中止し、製品ポートフォリオの健康性を改善し、国際的に認められた栄養プロファイリングモデルを使用して、健康的な製品と不健康な製品の売上を完全に開示する。

政府:企業が公衆衛生を保護するのに役立つ環境を規制および構築する。 健康的な食品をより手頃な価格にし、健康的でない食品をより高価にする、よく設計された財政政策も必要となる。

責任ある投資家:現在の食品環境と製品によって引き起こされる長期的な健康障害の経済的コストを考慮して、責任ある行動をとる企業に投資することで、企業の責任を追及する。

「『健康は財産』。 これは真実であることはわかっていますが、ほとんどの食品会社はまだ栄養をビジネスの中核に据えていません。 進歩はありますが、私たちの調査結果は、市場全体のパフォーマンスが標準以下であり、弱点があることを示しています」。

グレッグ・S.・ギャレット (Greg S. Garrett)、ATNiエグゼクティブ ディレクター

「ATNiが評価した52,000種類以上の食品のうち、健康基準を満たしているのはわずか31%となっています。 これでは不十分です。 企業は、消費者基盤の公衆衛生に配慮していることを示すために、もっと努力する必要があります」。

ジェシカ・ファンゾ (Jessica Fanzo)、コロンビア大学気候学教授、フード・フォー・ヒューマニティ・イニシアチブ (Food for Humanity Initiative) ディレクター

