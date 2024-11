ATNi lanceert de 5e Global Access to Nutrition Index terwijl de industrie en beleidsmakers worstelen met de voedselpolycrisis

UTRECHT, Nederland, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vandaag presenteert ATNi de 5e editie van de Global Access to Nutrition Index, de grootste tot nu toe, die een evaluatie bevat van de 30 grootste voedsel- en drankenfabrikanten ter wereld en meer dan 52.000 producten, goed voor een wereldwijd marktaandeel van 23%.

Eén op de vijf sterfgevallen wereldwijd is het gevolg van slechte voeding. Eén op de acht volwassenen lijdt aan obesitas, 150 miljoen kinderen zijn te klein voor hun leeftijd door slechte voeding en bijna een derde van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd en de helft van de kinderen krijgen onvoldoende micronutriënten binnen.

De Index onthult enkele belangrijke vorderingen. Meer bedrijven stellen doelen om hun portfolio gezonder te maken en gebruiken nu internationaal erkende voedingsprofielmodellen om producten als 'gezonder' te classificeren.

Over het geheel genomen zijn er echter slechts marginale verbeteringen te zien op belangrijke punten zoals de gezondheid van productportfolio's. De geschatte verkoopwaarde van de gezondere producten van bedrijven is eveneens gestegen, wat laat zien dat consumenten steeds meer gezondere producten kopen. Wat zorgwekkend is, is dat de gezondheid van productportfolio's het laagst bleek te zijn in landen met lage inkomens, hetgeen wijst op verschillen in productaanbod tussen verschillende markten en inkomensgroepen.

Global Index 2024 – belangrijkste bevindingen

Gezondheid van producten

Van de 52.414 geanalyseerde producten van 30 bedrijven die het Health Star Rating-systeem (HSR) gebruiken, haalde 31% – in totaal 16.467 producten – de drempel voor gezondere producten (minstens 3,5 van de 5 sterren), wat naar schatting neerkomt op 34% van de gezamenlijke omzet van de bedrijven in 2022. ATNi daagt bedrijven uit om tegen 2030 minstens de helft van hun omzet uit gezonde producten te halen. Op dit moment haalt slechts 30% van de bedrijven deze doelstelling.

Verschillen tussen markten en inkomens

De algemene gezondheid van voedingsmiddelen in landen met lage en lagere middeninkomens scoorde veel lager (gemiddeld 1,8 sterren) dan in landen met hoge inkomens (gemiddeld 2,3 sterren). Over het geheel genomen is het aandeel 'minder gezonde' producten dat de 30 beoordeelde bedrijven op de markt brengen hoger in landen met lage en middeninkomens dan in landen met hoge inkomens.

Rapportage en bekendmakingen

Van de geëvalueerde bedrijven gebruikt 30% nu een internationaal erkend voedingsprofielmodel om te rapporteren over de gezondheid van hun portfolio, terwijl 20% dit doet om de totale percentages van de wereldwijde verkoop te rapporteren. Hoewel de kwaliteit, omvang en transparantie van deze rapportage aanzienlijk varieert, weerspiegelt deze verschuiving de groeiende behoefte aan rapportage op basis van (inter-)nationale standaarden.

Marketing

Geen van deze bedrijven hanteert een beleid dat de marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht aan minderjarigen in alle marketingkanalen en -technieken volledig verbiedt, zoals door de World Health Organization (WHO) wordt aanbevolen. Er zijn vier bedrijven die positieve stappen hebben genomen door hun leeftijdsdrempel te verhogen naar 16 jaar, terwijl slechts twee bedrijven 'gezondere' producten op de markt brengen volgens een door de overheid goedgekeurd model.

ATNi doet een oproep aan

Bedrijven: stop vrijwillig met marketing gericht aan minderjarigen, verbeter de gezondheid van productportfolio's en geef volledige openheid van zaken over de verkoop van gezonde en ongezonde producten met behulp van een internationaal erkend model voor voedingsprofielen.

Overheden: zorg voor regelgeving en creëer een omgeving waarin bedrijven de volksgezondheid kunnen beschermen. Er is ook goed ontworpen fiscaal beleid nodig om gezonder voedsel betaalbaarder en minder gezond voedsel duurder te maken.

Verantwoordelijke investeerders: laat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen door te investeren in bedrijven die zich verantwoordelijk gedragen, met inachtneming van de financiële lasten van een langdurig slechte gezondheid als gevolg van de huidige voedselomgeving en -producten.

“'Gezondheid is rijkdom.' We weten dat dit waar is en toch hebben de meeste voedingsbedrijven voedingswaarde nog niet centraal gesteld in hun bedrijf. Er is vooruitgang, maar onze bevindingen tonen over het algemeen ondermaatse prestaties en zwakheden in de markt.”

Greg S. Garrett, Executive Director, ATNi

“Slechts 31% van de meer dan 52.000 voedingsmiddelen die door ATNi zijn beoordeeld, voldoen aan de gezondheidscriteria. Dit is niet voldoende. Bedrijven moeten zich inspannen om te laten zien dat ze om de gezondheid van hun consumentengroep geven.”

Jessica Fanzo, hoogleraar Klimaat en directeur van het Food for Humanity Initiative, Columbia University

Mediacontact – Philip Eisenhart

Philip.eisenhart@accesstonutrition.org

