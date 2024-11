ATNi Meluncurkan Indeks Akses Global terhadap Gizi Edisi ke-5 saat Industri dan Pembuat Kebijakan Bergulat dengan Polikrisis Pangan

UTRECHT, Belanda, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hari ini, ATNi meluncurkan Indeks Akses Global terhadap Gizi edisi ke-5, sejauh ini terbesar, yang menilai 30 produsen makanan dan minuman terbesar di dunia serta lebih dari 52.000 produk, yang mewakili 23% pangsa pasar global.

Satu dari lima kematian di seluruh dunia dikaitkan dengan diet yang buruk. Satu dari delapan orang dewasa terdampak oleh obesitas, 150 juta anak bertubuh pendek untuk usia mereka karena gizi buruk, dan hampir sepertiga perempuan pada usia subur, dan setengah dari anak-anak, mengonsumsi zat gizi mikro yang tidak memadai.

Indeks ini mengungkapkan beberapa progres penting. Semakin banyak perusahaan menetapkan target untuk meningkatkan tingkat kesehatan dalam portofolio produk perusahaan, kini dengan menggunakan Nutrient Profiling Model (NPM) yang diakui di tingkat internasional untuk menggolongkan produk sebagai 'lebih sehat'.

Namun, secara keseluruhan, hanya terjadi sedikit peningkatan dalam metrik utama seperti tingkat kesehatan portofolio produk. Secara bersamaan, estimasi nilai penjualan produk yang lebih sehat dari perusahaan telah meningkat, yang menunjukkan peningkatan pembelian produk yang lebih sehat oleh konsumen. Sayangnya, tingkat kesehatan portofolio produk ternyata terendah di negara berpendapatan rendah, yang menyoroti ketimpangan dalam penawaran produk di berbagai pasar dan kelompok pendapatan.

Indeks Global 2024 – temuan utama

Tingkat Kesehatan Produk

Di antara 52.414 produk yang dianalisis dari 30 perusahaan dengan menggunakan sistem Health Star Rating (HSR), 31%—total 16.467 produk—memenuhi ambang batas lebih sehat (3,5 bintang ke atas dari 5), yang mewakili estimasi 34% dari gabungan penjualan perusahaan-perusahaan pada tahun 2022. ATNi menantang perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendorong setidaknya setengah penjualan mereka dari produk sehat paling lambat tahun 2030. Saat ini, hanya 30% perusahaan yang memenuhi target ini.

Perbedaan menurut pasar dan pendapatan

Tingkat kesehatan produk makanan secara keseluruhan di negara berpendapatan-rendah dan menengah-ke-bawah mendapatkan skor yang jauh lebih rendah (rata-rata HSR 1,8) daripada di negara berpendapatan-tinggi (rata-rata HSR 2,3). Di level agregat, pangsa produk 'kurang sehat' yang dipasarkan 30 perusahaan yang dinilai ternyata lebih tinggi di negara berpendapatan-rendah dan menengah daripada di negara berpendapatan-tinggi.

Pelaporan dan pengungkapan

30% perusahaan yang dinilai, kini menggunakan Nutrient Profiling Model yang diakui secara internasional untuk melaporkan tingkat kesehatan portofolio produk mereka, dengan 20% melakukannya untuk melaporkan persentase penjualan global secara keseluruhan. Meskipun kualitas, cakupan, dan transparansi pelaporan ini secara signifikan bervariasi, pergeseran ini mencerminkan peningkatan minat untuk pelaporan dengan menggunakan standar (inter-)nasional.

Pemasaran

Tidak satu pun perusahaan memiliki kebijakan yang sepenuhnya melarang pemasaran produk makanan tidak sehat kepada anak di bawah usia 18 tersebut di semua saluran dan teknik pemasaran, seperti yang direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO). Empat perusahaan telah mengambil langkah positif, dengan menaikkan ambang batas usia mereka ke 16 tahun sementara hanya dua perusahaan yang memasarkan produk 'lebih sehat' sesuai definisi model yang didukung pemerintah.

ATNi menyerukan

Perusahaan: secara sukarela berhenti memasarkan kepada anak di bawah 18 tahun, meningkatkan kesehatan portofolio produk, dan mengungkapkan sepenuhnya angka penjualan dari produk sehat dan tidak sehat dengan menggunakan Nutrient Profiling Model yang diakui secara internasional.

Pemerintah: meregulasi dan membangun lingkungan pendukung yang membantu perusahaan melindungi kesehatan masyarakat. Juga dibutuhkan kebijakan fiskal yang didesain dengan baik untuk membuat makanan yang lebih sehat menjadi lebih terjangkau dan makanan yang kurang sehat menjadi lebih mahal.

Investor yang bertanggung jawab: membantu membuat perusahaan bertanggung jawab dengan berinvestasi di perusahaan yang bertindak secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan biaya finansial dari kesehatan buruk jangka panjang yang disebabkan oleh lingkungan dan produk makanan saat ini.

“'Kesehatan adalah aset.' Kita tahu fakta ini, tetapi sebagian besar perusahaan makanan belum menempatkan gizi sebagai inti pada bisnis mereka. Ada progres, tetapi temuan kami menunjukkan secara keseluruhan performa masih di bawah standar dan kelemahan di pasar.”

Greg S. Garrett, Direktur Eksekutif, ATNi

“Hanya 31% dari 52.000+ produk makanan yang dinilai oleh ATNi memenuhi kriteria kesehatan. Ini belum cukup baik. Perusahaan perlu mulai melakukan hal-hal yang lebih baik dengan menunjukkan bahwa mereka peduli dengan kesehatan masyarakat yang menjadi basis konsumen mereka.”

Jessica Fanzo, Profesor Iklim dan Direktur Prakarsa Pangan untuk Umat Manusia, Columbia University

