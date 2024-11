La ATNi lanza la quinta edición del Índice Global de Acceso a la Nutrición mientras la industria y los responsables políticos se enfrentan a la policrisis alimentaria

UTRECHT, Países Bajos, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El día de hoy, la ATNi lanza la quinta edición del Índice Global de Acceso a la Nutrición, el mayor hasta la fecha, que evalúa a los 30 mayores fabricantes de alimentos y bebidas del mundo y a más de 52.000 productos, lo que representa una cuota de mercado global del 23%.

Una de cada cinco muertes en el mundo está relacionada con una mala alimentación. Uno de cada ocho adultos está afectado por la obesidad, 150 millones de niños son demasiado bajos para su edad debido a una nutrición inadecuada, y cerca de un tercio de las mujeres en edad reproductiva y la mitad de los niños consumen micronutrientes inadecuados.

El Índice revela algunos avances importantes. Cada vez son más las empresas que se fijan metas para mejorar la salud de su gama de productos, utilizando ahora modelos de perfiles nutricionales (MPN) reconocidos internacionalmente para clasificar los productos como 'más sanos'.

Sin embargo, en general, solo se han producido mejoras marginales en métricas clave como la salud de las gamas de productos. Al mismo tiempo, los valores de venta estimados de los productos más sanos de la empresa han aumentado, lo que muestra que los consumidores compran cada vez más productos más sanos. Las conclusiones más preocupantes fueron que la salud de la gama de productos era menor en los países de bajos ingresos, lo que pone de relieve las disparidades en la oferta de productos en los distintos mercados y grupos de ingresos.

Índice Global 2024 - conclusiones clave

Salud del producto

Entre los 52.414 productos analizados de 30 empresas que utilizan el sistema de Clasificación por Estrellas de la Salud (HSR, por sus siglas en inglés), el 31% -un total de 16.467 productos- cumplía el umbral más saludable (3,5 estrellas o más de 5), lo que representa un 34% estimado de las ventas combinadas de las empresas en 2022. La ATNi desafía a las empresas a que para 2030 al menos la mitad de sus ventas procedan de productos saludables. En la actualidad, únicamente el 30% de las empresas cumplen este objetivo.

Diferencias por mercado e ingresos

La salud general de los productos alimentarios en los países de ingresos bajos y medios bajos obtuvo una puntuación mucho más baja (media HSR 1,8) que en los países de ingresos altos (media HSR 2,3). A nivel agregado, la proporción de productos 'menos saludables' que comercializan las 30 empresas evaluadas es mayor en los países de bajos y medianos ingresos que en los de altos ingresos.

Informes y declaraciones

El 30% de las empresas evaluadas, utilizan actualmente un modelo de perfil nutricional reconocido internacionalmente para informar sobre la salud de la gama de productos, y el 20% lo hace para informar sobre el porcentaje global de las ventas mundiales. Aunque la calidad, la cobertura y la transparencia de estos informes varían significativamente, este cambio refleja el creciente interés por informar según los estándares nacionales e internacionales.

Comercialización

Ninguna empresa tiene una política que prohíba totalmente la comercialización de alimentos poco saludables a menores de 18 años en todos los canales y técnicas de comercialización, como recomienda la World Health Organization (WHO). Cuatro empresas han dado pasos positivos, elevando sus umbrales de edad hasta los 16 años, mientras que únicamente dos están comercializando productos 'más sanos' definidos por un modelo avalado por el gobierno.

La ATNi hace un llamado

Empresas: suspender voluntariamente la comercialización dirigida a menores de 18 años, mejorar la salud de la gama de productos y divulgar plenamente las ventas de productos saludables y no saludables utilizando un modelo de perfiles nutricionales reconocido internacionalmente.

Gobiernos: regular y construir un entorno propicio que ayude a las empresas a proteger la salud pública. También se necesitan políticas fiscales bien diseñadas para que los alimentos más sanos sean más asequibles y los menos sanos más caros.

Inversionistas responsables: ayudar a que las empresas rindan cuentas invirtiendo en aquellas que actúan de forma responsable, teniendo en cuenta los costos financieros a largo plazo de la mala salud provocada por el entorno y los productos alimentarios actuales.

“'La salud es riqueza'. Sabemos que esta premisa es cierta, pero la mayoría de las empresas alimentarias aún no han situado la nutrición como el punto medular de su negocio. Se observan progresos, pero nuestras conclusiones muestran en general un desempeño mediocre y debilidades en el mercado”.

Greg S. Garrett, Director Ejecutivo, ATNi

“Únicamente el 31% de los más de 52.000 productos alimentarios evaluados por la ATNi cumplen los criterios de salud. Esto no es suficiente. Las empresas necesitan empezar a mejorar y demostrar que se preocupan por la salud pública de su base de consumidores”.

Jessica Fanzo, Profesora de Clima y Directora de la Iniciativa Food for Humanity, Columbia University

Contacto de medios – Philip Eisenhart

Philip.eisenhart@accesstonutrition.org

