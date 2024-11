ATNi משיקה את מדד הגישה העולמי החמישי לתזונה בזמן שהתעשייה וקובעי המדיניות מתמודדים עם משבר מזון

אוטרכט, הולנד, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

ATNi משיקה היום את המהדורה החמישית של מדד הגישה הגלובלית לתזונה (Global Access to Nutrition Index), הגדול ביותר עד כה, המעריך את 30 יצרני המזון והמשקאות הגדולים בעולם ויותר מ-52,000 מוצרים, המייצגים נתח שוק עולמי של 23%.

אחד מכל חמישה מקרי מוות ברחבי העולם קשור לתזונה לקויה. אחד מכל שמונה מבוגרים סובל מהשמנת יתר, 150 מיליון ילדים קצרים מדי לגילם בגלל תזונה לקויה, וקרוב לשליש מהנשים בגיל הפריון, ומחצית מהילדים, צורכים מיקרונוטריאנטים לא מספיקים.

המדד מגלה התקדמות חשובה. חברות נוספות מציבות יעדים לשיפור בריאות תיק המוצרים שלהן, ומשתמשות כעת במודלים בינלאומיים מוכרים של פרופיל תזונתי (NPM) כדי לסווג מוצרים כ"בריאים יותר".

עם זאת, בסך הכל, היו שיפורים שוליים בלבד במדדי מפתח כגון בריאות תיקי המוצרים. במקביל, ערכי המכירות המשוערים של המוצרים הבריאים יותר של החברה עלו, נתון שמראה שהצרכנים רוכשים יותר ויותר מוצרים בריאים יותר. באופן מדאיג, בריאות תיק המוצרים נמצאה כנמוכה ביותר במדינות בעלות הכנסה נמוכה, נתון שמדגיש את הפערים בהיצע המוצרים בשווקים שונים ובקבוצות הכנסה שונות.

מדד עולמי 2024 – ממצאים עיקריים

תקינות המוצר

מתוך 52,414 מוצרים שנותחו מ-30 חברות באמצעות מערכת דירוג כוכבי בריאות (HSR), 31 אחוזים - סה"כ 16,467 מוצרים - עמדו ברף הבריא יותר (3.5 כוכבים ומעלה מתוך 5), המהווים כ-34% מהמכירות המשולבות של החברות בשנת 2022. ATNi מאתגרת חברות להפיק לפחות מחצית מהמכירות שלהן ממוצרים בריאים עד 2030. כיום רק 30% מהחברות עומדות ביעד זה.

הבדלים לפי שוק והכנסה

הבריאות הכוללת של מוצרי מזון במדינות בעלות הכנסה בינונית נמוכה ונמוכה קיבלה ציון נמוך בהרבה (ממוצע HSR 1.8) מאשר במדינות בעלות הכנסה גבוהה (ממוצע HSR 2.3). ברמה המצרפית, חלקם של מוצרים "פחות בריאים" ש-30 החברות המוערכות משווקות גבוה יותר במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית מאשר במדינות בעלות הכנסה גבוהה.

דיווח וגילויים

30% מהחברות שהוערכו, משתמשות כעת במודל פרופיל תזונתי מוכר בעולם כדי לדווח על בריאות התיק, כאשר 20% עושות זאת כדי לדווח על אחוזים כוללים מהמכירות העולמיות. בעוד שהאיכות, הכיסוי והשקיפות של דיווח זה משתנים באופן משמעותי, שינוי זה משקף את התיאבון הגובר לדיווח מול סטנדרטים (בין-לאומיים).

שיווק

לאף חברה אין מדיניות האוסרת באופן מוחלט שיווק מזונות לא בריאים לילדים מתחת לגיל 18 בכל ערוצי השיווק והטכניקות, כפי שהומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO). ארבע חברות נקטו צעדים חיוביים והעלו את רף הגיל שלהן ל-16 שנים, בעוד שרק שתיים משווקות מוצרים "בריאים" יותר המוגדרים במודל שאושר על ידי הממשלה.

ATNi קוראים ל

חברות: הפסיקו מרצון לשווק מתחת לגיל 18, לשפר את בריאות תיק המוצרים ולחשוף באופן מלא מכירות ממוצרים בריאים ולא בריאים באמצעות מודל פרופיל תזונתי מוכר בינלאומי.

ממשלות: להסדיר ולבנות סביבה מאפשרת המסייעת לחברות להגן על בריאות הציבור. יש צורך גם במדיניות פיסקלית מתוכננת היטב כדי להפוך מזון בריא לזול יותר ומזון בריא פחות יקר יותר.

משקיעים אחראיים: עזרו לחייב את החברות לתת דין וחשבון על ידי השקעה באלה הפועלים באחריות, בהתחשב בעלויות הכספיות של בריאות לקויה לטווח ארוך הנגרמת על ידי סביבת המזון והמוצרים הנוכחיים.

"'בריאות היא עושר'. אנחנו יודעים שזה נכון, אבל רוב חברות המזון טרם הציבו את התזונה כליבה של העסק שלהן. יש התקדמות, אבל הממצאים שלנו מראים ביצועים נמוכים בסך הכל וחולשות בשוק".

גרג ס. גארט (Greg S. Garrett), מנכ"ל, ATNi

"רק 31% מתוךיותר מ- 52,000 מוצרי מזון שהוערכו על ידי ATNi עומדים בקריטריונים הבריאותיים. זה לא מספיק טוב. חברות צריכות להתחיל לפעול טוב יותר ולהוכיח שאכפת להן מבריאות הציבור של בסיס הצרכנים שלהן".

ג'סיקה פנזו (Jessica Fanzo), פרופסור לאקלים ומנהלת יוזמת מזון לאנושות (Food for Humanity Initiative), אוניברסיטת קולומביה

למידע נוסף – מדיה:

Philip Eisenhart

Philip.eisenhart@accesstonutrition.org



