Arquiteta projeta residência deslumbrante em Paris para jovem casal de empresários do ramo esportivo e seus filhos

Projetos de alto padrão aumentam a valorização do imóvel, provando ser um investimento a longo prazo com bom retorno financeiro

RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRAZIL, November 11, 2024 / EINPresswire.com / -- O escritório Leila Dionizios Arquitetura e Luminotécnica , renomado no mercado por seus projetos inovadores e elegantes, foi o responsável por transformar uma casa de 450m² em um lar funcional e sofisticado para um jovem casal de empresários do ramo esportivo e seus dois filhos pequenos, de 6 e 8 anos. Localizada em Paris, a residência foi projetada para atender às necessidades e estilo de vida dinâmico da família.Com quatro pavimentos, a casa foi completamente reformulada pelo escritório de arquitetura de alto padrão, que utilizou técnicas e materiais modernos para criar um ambiente acolhedor e ao mesmo tempo sofisticado. O projeto de iluminação, desenvolvido pela equipe de luminotécnica do escritório, trouxe ainda mais elegância e funcionalidade para os espaços, criando uma atmosfera aconchegante e convidativa.A equipe de Leila Dionizios cuidou minuciosamente da decoração de interiores, que incluiu a aquisição de móveis novos, tapetes, objetos decorativos e luminárias. A arquiteta destaca a rapidez da execução:"Estive em Paris três vezes, permanecendo uma semana em cada visita. A finalização do projeto dependia da chegada dos móveis." Essa abordagem prática e eficiente garantiu que o projeto fosse concluído em tempo hábil, sem comprometer a qualidade estética.A decoração adotou um estilo clean e moderno, em tons claros que se harmonizam com as boiseries já existentes na residência. As paredes da sala de estar foram pintadas de cinza claro, enquanto a sala de jantar ganhou um tom rosé e o quarto do casal foi transformado em um suave bege camurça. Essas escolhas não apenas modernizaram os ambientes, mas também criaram um aspecto monocromático que é tanto elegante quanto acolhedor.O processo de aquisição de materiais e adornos foi otimizado por meio da compra online em lojas virtuais com sede na França. Marcas renomadas como Fornasetti, Rosenthal, Vitra e Kartell foram escolhidas para compor a decoração. Para garantir a qualidade dos acabamentos, as cortinas foram confeccionadas no Rio de Janeiro pela Orlean, enquanto os tapetes foram feitos em São Paulo pela By Kamy.As luminárias, por sua vez, foram selecionadas na Vigolucci, uma loja carioca que representa diversas marcas internacionais e cuidou da logística das entregas a partir de fábricas na Europa. Esse projeto de Leila Dionizios não é apenas uma vitrine do talento arquitetônico, mas também um reflexo das tendências atuais no mercado imobiliário de alto padrão.O aquecimento deste mercado, mesmo com a economia se recuperando de desafios, é uma prova de que a demanda por imóveis luxuosos permanece forte. Segundo dados da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), os lançamentos de imóveis de alto padrão cresceram mais de 30% no primeiro trimestre de 2022.A valorização de imóveis de luxo está ligada à sua capacidade de oferecer mais do que apenas um espaço físico. Ao adquirirem uma propriedade desse tipo, os proprietários garantem não apenas uma moradia confortável, mas também uma possibilidade de investimento seguro. Esses imóveis são projetados com tecnologia moderna e atendem a uma demanda crescente por conforto, eficiência e funcionalidade.Além disso, o comportamento do consumidor também mudou com a pandemia, elevando a importância do lar como um espaço multifuncional que vai além da moradia. A casa agora é um local de trabalho, lazer e convívio, exigindo ambientes que promovam essas diversas atividades.Com sua metodologia inovadora e sua especialização à frente de um escritório de arquitetura de luxo na Barra da Tijuca Leila Dionizios tem se destacado cada vez mais no mercado, realizando diversos projetos de design de interiores e conquistando clientes e admiradores em todo o país.

