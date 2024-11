银河娱乐集团2024年第三季度未经审核之财务数据

2024年第三季度集团经调整EBITDA为29亿元

按年上升6%,按季下跌7%

已于2024年10月25日派发中期股息每股0.50元

继续推进澳门银河 嘉佩乐的内部装修及第四期工程

继续提升银河国际会议中心及银河综艺馆

在旗下度假村配置电子娱乐桌的进度良好

香港, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 银河娱乐集团 (「银娱」、「公司」或「集团」)(香港联合交易所股份代号:27)今天公布截至2024年9月30日止三个月期间之业绩。(除另有注明以外,所有金额以港元列示)

银河娱乐集团主席吕志和博士表示﹕

「今日我很高兴向大家报告集团于2024年第三季度之财务业绩。于2024年第三季度集团净收益按年上升11%至107亿元,经调整EBITDA按年上升6%至29亿元,其中因净赢率偏低导致经调整EBITDA减少约1.65亿元。

最近的国庆黄金周假期,我们很高兴见到澳门入境旅客总数达993,117人次。这七天期间每日平均旅客入境人数达到疫情前2019年同期约102%,期间澳门整体酒店的平均入住率达95%。

我们的资产负债表继续保持稳健及高流动性,现金及流动投资总额为286 亿元,扣除负债12亿元后之净额为274亿元。我们稳健的资产负债表和营运现金流,使我们能够透过股息回馈股东,并为我们的发展项目和实现向国际扩展的目标提供资金。于2024 年 10 月 25 日,我们已派发早前宣布每股 0.50元的中期股息。这些股息反映我们对澳门和集团的长远前景继续充满信心。

发展方面,我们继续推进澳门银河 嘉佩乐的内部装修及第四期工程,第四期将聚焦于非博彩业务,主要针对娱乐和适合家庭旅客的设施,此外亦包括博彩。

我们很高兴庆祝中华人民共和国成立75周年并于今年十二月迎接澳门回归祖国25周年。此外,我们恭贺岑浩辉先生当选为澳门特区政府行政长官。

最后,我衷心感谢所有团队成员,每日提供『傲视世界 情系亚洲』的服务,为集团的成功作出贡献。」

2024年第三季度业绩摘要



银娱:为未来的增长做好准备

第三季度集团净收益为107亿元,按年上升11%,按季下跌2%

第三季度集团经调整EBITDA为29亿元,按年上升6%,按季下跌7%

第三季度博彩业务净赢率偏低,令经调整EBITDA减少约1.65亿元。净赢率正常化后,第三季度经调整EBITDA为31亿元,按年上升7%,按季下跌3%

过去十二个月经调整EBITDA为118亿元,按年上升68%,按季上升1% 「澳門銀河™」:为未来的增长做好准备

第三季度净收益为84亿元,按年上升10%,按季下跌3%

第三季度经调整EBITDA为26亿元,按年持平,按季下跌8%

第三季度博彩业务净赢率偏低,令经调整EBITDA减少约1.80亿元。净赢率正常化后,第三季度经调整EBITDA为27亿元,按年上升2%,按季下跌3%

第三季度七间酒店平均入住率为98% 澳门星际酒店:为未来的增长做好准备

第三季度净收益为13亿元,按年上升9%,按季上升1%

第三季度经调整EBITDA为3.96亿元,按年上升14%,按季上升2%

第三季度博彩业务净赢率偏高,令经调整EBITDA增加约1,500万元。净赢率正常化后,第三季度经调整EBITDA为3.81亿元,按年上升9%,按季上升7%

第三季度酒店入住率为100% 「澳門百老匯™」、城市娱乐会及建筑材料业务

「澳門百老匯™」:第三季度经调整EBITDA为1,100万元,对比2023年第三季度为(1,400)万元,2024年第二季度为800万元

城市娱乐会:第三季度经调整EBITDA为600万元,按年上升20%,按季上升20%

建筑材料业务:第三季度经调整EBITDA为2.14亿元,按年上升30%,按季下跌16% 资产负债表:健康及高流动性的资产负债表 截至2024年9月30日,现金及流动投资为286亿元,扣除负债12亿元后之净额为274亿元

已于2024年10月25日派发中期股息每股0.50元



市场概览

根据博彩监察协调局公布,2024年第三季度澳门博彩收益总额为540亿元,按年上升14%,按季下跌1%。于2024年第三季度,访澳旅客为920万人次,按年上升11%,按季上升17%。来自内地的旅客为670万人次,按年上升15%,按季上升27%。于首三季,内地旅客按年上升36%,而十个新增的自由行适用城市的旅客量则按年增加54%。至于国际旅客,于同期则上升95%。

集团财务业绩

于2024年第三季度,集团录得净收益为107亿元,按年上升11%,按季下跌2%。经调整EBITDA为29亿元,按年上升6%,按季下跌7%。「澳門銀河™」的经调整EBITDA为26亿元,按年持平,按季下跌8%。澳门星际酒店的经调整EBITDA为3.96亿元,按年上升14%,按季上升2%。「澳門百老匯™」的经调整EBITDA为1,100万元,对比 2023 年第三季度为(1,400)万元,2024年第二季度为800万元。过去十二个月集团经调整EBITDA为118亿元,按年上升68%,按季上升1%。

于2024年第三季度,银娱博彩业务净赢率偏低,令经调整EBITDA减少约1.65亿元。净赢率正常化后,经调整EBITDA为31亿元,按年上升7%,按季下跌3%。

银娱2024年第三季度经调整EBITDA及其调整之简表﹕

(百万港元) 2023年

第三季度 2024年

第二季度 2024年

第三季度 按年变化 按季变化 经调整EBITDA 2,768 3,176 2,940 6% -7% 净赢率之影响 1 (122) (20) (165) - - 正常化后之经调整EBITDA 2,890 3,196 3,105 7% -3%









于2024年第三季度集团博彩收益总额为102亿元,按年上升16%,按季下跌2%。中场博彩收益总额为84亿元,按年上升13%,按季上升1%。贵宾厅博彩收益总额为11亿元,按年上升35%,按季下跌21%。角子机博彩收益总额为6.66亿元,按年上升35%,按季上升1%。

集团主要财务数据 (百万港元) 2023年

第三季 2024年

第二季 2024年

第三季 收益: 净博彩 7,417 8,595 8,197 非博彩 1,520 1,483 1,666 建筑材料 713 840 805 净收益总额 9,650 10,918 10,668 经调整EBITDA 2,768 3,176 2,940 博彩数据2 (百万港元) 2023年

第三季 2024年

第二季 2024年

第三季 转码数3 32,459 46,155 44,459 净赢率 % 2.5% 3.0% 2.5% 博彩收益 813 1,391 1,100 中场博彩投注额4 29,906 32,370 31,726 净赢率 % 24.9% 25.6% 26.4% 博彩收益 7,441 8,291 8,386 角子机博彩投注额 14,298 22,370 26,503 净赢率 % 3.4% 2.9% 2.5% 博彩收益 492 658 666 博彩收益总额5 8,746 10,340 10,152



资产负债表及股息

集团的资产负债表维持健康及高流动性。截至2024年9月30日,现金及流动投资为286亿元,扣除负债12亿元后,净额为274亿元。我们强健的资产负债表配合强劲的营运现金流,让集团能够透过派息回馈股东,并为我们的发展计划提供资金。集团已于2024年10月25日派发每股0.50元的中期股息。

「澳門銀河™」

「澳門銀河™」为集团的主要收益及盈利贡献来源。于2024年第三季度,净收益为84亿元,按年上升10%,按季下跌3%。经调整EBITDA为26亿元,按年持平,按季下跌8%。

于2024年第三季度,「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏低,令经调整EBITDA减少约1.80亿元。净赢率正常化后,经调整EBITDA为27亿元,按年上升2%,按季下跌3%。

2024年第三季度七间酒店的平均入住率为98%。

「澳門銀河™」主要财务数据 (百万港元) 2023年

第三季 2024年

第二季 2024年

第三季 收益: 净博彩 6,258 7,347 6,934 酒店/餐饮/其他 1,004 971 1,125 商场 366 326 347 净收益总额 7,628 8,644 8,406 经调整EBITDA 2,562 2,782 2,557 经调整 EBITDA 利润率 34% 32% 30% 博彩数据6 (百万港元) 2023年

第三季 2024年

第二季 2024年

第三季 转码数7 31,090 44,577 42,887 净赢率 % 2.5% 2.9% 2.4% 博彩收益 778 1,287 1,027 中场博彩投注额8 22,812 24,647 24,591 净赢率 % 27.2% 28.6% 29.0% 博彩收益 6,197 7,047 7,123 角子机博彩投注额 10,188 14,772 16,743 净赢率 % 4.0% 3.5% 2.9% 博彩收益 411 524 490 博彩收益总额 7,386 8,858 8,640



澳门星际酒店

于2024年第三季度,澳门星际酒店录得净收益为13亿元,按年上升9%,按季上升1%。经调整EBITDA为3.96亿元,按年上升14%,按季上升2%。

于2024年第三季度,澳门星际酒店博彩业务净赢率偏高,令经调整EBITDA增加约1,500万元。净赢率正常化后,经调整EBITDA为3.81亿元,按年上升9%,按季上升7%。

2024年第三季度酒店入住率为100%。

澳门星际酒店主要财务数据 (百万港元) 2023年

第三季 2024年

第二季 2024年

第三季 收益: 净博彩 1,101 1,190 1,205 酒店/餐饮/其他 121 128 126 商场 6 5 6 净收益总额 1,228 1,323 1,337 经调整EBITDA 347 390 396 经调整 EBITDA 利润率 28% 29% 30% 博彩数据9 (百万港元) 2023年

第三季 2024年

第二季 2024年

第三季 转码数10 1,369 1,578 1,572 净赢率 % 2.6% 6.5% 4.7% 博彩收益 35 104 73 中场博彩投注额11 6,830 7,467 6,884 净赢率 % 17.6% 16.2% 17.8% 博彩收益 1,204 1,207 1,226 角子机博彩投注额 2,981 6,325 8,511 净赢率 % 2.1% 1.8% 1.8% 博彩收益 62 113 155 博彩收益总额 1,301 1,424 1,454



「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是适合一家大小,配以街头娱乐和美食的度假城,并得到澳门本地中小企支持。于2024年第三季度,「澳門百老匯™」净收益为6,200万元,按年上升158%,按季上升15%。经调整EBITDA为1,100万元,对比 2023年第三季度为 (1,400)万元,2024 年第二季度为800万元。

城市娱乐会

于2024年第三季度,城市娱乐会的经调整EBITDA为600万元,按年上升20%,按季上升20%。

建筑材料业务

建筑材料业务于2024年第三季度录得经调整EBITDA为2.14亿元,按年上升30%,按季下跌16%。2024年第三季度较为季节性疲弱,因暴雨及台风因素对建筑工程造成负面影响。

最新发展概况

「澳門銀河™」及澳门星际酒店

我们继续在旗下的度假城进行提升工程,尤其专注于增加全新及创意的餐饮及零售产品,藉此保持度假城的竞争力及对顾客的吸引力。在澳门星际酒店,我们正在评估一系列升级工程,包括博彩主楼层、酒店大堂的抵达体验以及增加餐饮选择。我们已经完成三楼的提升工程,澳门星际酒店现时拥有全澳其中一个最大规模的直播式电子赌枱游戏。

路氹 – 新里程

澳门银河 嘉佩乐目标将于2025年中开业。这幢楼高17层的项目将提供约100间顶级豪华的空中别墅和套房。每间空中别墅均设有光线充足的露台、透明的无边际泳池、户外休息区、日光浴和隐密的冬日花园等设施。澳门银河 嘉佩乐定必为澳门带来全新的优雅奢华体验。

我们正在提升银河国际会议中心、银河综艺馆,澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店的业务。我们聚焦在已经动工的第四期项目,当中将引入多间高端并首度进驻澳门的酒店品牌,拥有达至5,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期发展面积约60万平方米,目标于2027年竣工。我们继续对澳门的未来充满信心,并透过第三及四期项目支持澳门发展成为「世界旅游休闲中心」的愿景。

2024年选定主要奖项

奖项 颁发单位 银娱 亚洲博彩业大奖2024 最佳综合度假村 -「澳門銀河™」

最佳综合度假村整体餐饮体验 -「澳門銀河™」

最佳综合度假村酒店 — 澳门银河 莱佛士 《亚博汇》 2024年度亚太旅游协会金奖 - 「青年培育项目」金奖 亚太旅游协会 可持续发展大奖 国际博彩业大奖2024 年度最佳博彩营运商 全球博彩业大奖亚太区2024 2024澳门国际环保合作发展论坛及展覧 — 环保展台嘉许奖 澳门展贸协会 「澳門銀河™」 米芝莲一星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 入选餐厅 庭园意大利餐厅

丽思咖啡厅

尚坊 《香港澳门米芝莲指南2024》 五星酒店

「银河酒店™」

澳门大仓酒店

澳门悦榕庄

澳门丽思卡尔顿酒店 五星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 五星水疗 澳门丽思卡尔顿水疗中心

澳门悦榕SPA 2024福布斯旅游指南 《2024黑珍珠餐厅指南》一钻 - 8½ Otto e Mezzo BOMBANA 美团 澳门知悭惜电2023活动:「节能概念」大奖 – 「澳門銀河™」 澳门电力股份有限公司 EarthCheck金徽认证

澳门悦榕庄 EarthCheck银徽认证 「银河酒店™」

澳门大仓酒店 EarthCheck 澳门环保酒店奖 — 金奖 「银河酒店™」 澳门特别行政区政府环境保护局 澳门星际酒店 米芝莲二星餐厅 - 风味居 《香港澳门米芝莲指南2024》 《2024黑珍珠餐厅指南》一钻 - 风味居 美团 「澳門百老匯™」 澳门知悭惜电2023活动 : 知悭惜电奖(酒店B组)-亚军 - 「澳门百老汇™」 澳门电力股份有限公司 建筑材料业务 「商界展关怀」计划 – 连续20 年或以上「商界展关怀」标志 香港社会服务联会



展望

于9月下旬,中国人民银行宣布了一系列支持经济的措施,其中包括降低银行体系的准备金率、降低基准利率、降低现有抵押贷款利率、增加经纪商和保险公司的流动性以及增加上市国有企业股票回购以刺激中国经济和股市。我们欢迎这些有利于消费者和投资情绪的刺激政策。

中央政府于5月将自由行计划进一步扩展至59个适用城市,覆盖总人口约5亿人。此外,澳门政府为持续开拓国际旅游市场,特别是东北亚、东南亚和南亚,继续透过改善基础建设,包括扩建机场和改善国际航班网络方便国际旅客入境。

我们很高兴澳门第四座跨海大桥于10月1日开通,新大桥缩短了往来路氹和澳门半岛之间的时间。此外,澳门国际机场扩建及填海工程将于今年展开,预计每年客运能力将增加至1,500万人次,较现有承载力增加五成以上。

为丰富旅游产品,我们持续提升银河国际会议中心和银河综艺馆。在4月,银河综艺馆举办了2024年澳门国际乒联男子及女子世界杯。在国庆黄金周期间,香港著名歌手刘德华先生在银河综艺馆举办了多场演唱会,这带动了更多旅客使用我们度假城的设施,包括博彩、零售、餐饮和酒店。此外,我们已规划好在2024年第四季举办一系列的演出和娱乐活动,包括音乐会、脱口秀、歌剧和体育赛事,其中一项是UFC(终极格斗冠军赛)格斗之夜,我们相信将会非常受欢迎。

配合我们不断改进和提升度假城设施的政策,我们在「澳門銀河™」打造了全新的高端角子机区并已于9月底投入使用。我们也继续部署在旗下度假村使用电子娱乐桌,并预计于今年底完成全面配置。

我们成功在东京、首尔和曼谷开设海外办事处,这符合我们对政府的承诺,进一步增加高价值国际游客访澳的数量,我们亦将继续探索国际发展机会。

