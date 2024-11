Tenaris anuncia los resultados del tercer trimestre de 2024

La información financiera y operativa incluida en este comunicado de prensa está basada en estados contables intermedios consolidados condensados no auditados presentados en dólares estadounidenses (USD) y preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, según fueron emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por la Unión Europea (NIIF). Asimismo, este comunicado de prensa incluye medidas alternativas del rendimiento que no son NIIF, es decir, EBITDA, Flujo libre de efectivo, Efectivo/deuda neta y Días de capital de trabajo operativo. Para más información sobre estas medidas alternativas del rendimiento, ver el Anexo I.

LUXEMBURGO, Nov. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy los resultados del trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024 comparados con los resultados del trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023.

Resumen de los resultados del tercer trimestre de 2024

(Comparación con el segundo trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2023)

T3 2024 T2 2024 T3 2023 Ingresos por ventas netos (millones de USD) 2,915 3,322 (12%) 3,238 (10%) Resultado operativo (millones de USD) 537 512 5% 868 (38%) Ganancia del período (millones de USD) 459 348 32% 547 (16%) Ganancia del período atribuible a los accionistas de la Compañía (millones de USD) 448 335 34% 537 (17%) Ganancia por ADS (USD) 0.81 0.59 37% 0.91 (11%) Ganancia por acción (USD) 0.40 0.29 37% 0.46 (11%) EBITDA* (millones de USD) 688 650 6% 1,004 (31%) Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 23.6% 19.6% 31.0%

*EBITDA en el T2 2024 incluye una pérdida de USD171 millones correspondiente a la provisión para litigios en curso relacionados con la adquisición de una participación en Usiminas. De no incluirse este cargo, EBITDA habría ascendido a USD821 millones, o 24.7% de las ventas.

Los ingresos por ventas netos en el tercer trimestre se vieron afectados por menores precios en el continente americano y una menor demanda en los Estados Unidos, México y Arabia Saudita, y por menores entregas de tubos de conducción en Argentina. Los márgenes se mostraron relativamente resistentes y nuestro margen de EBITDA cayó 1.1% con respecto al trimestre anterior sobre una base comparable, mientras que la ganancia del período se recuperó luego de las provisiones extraordinarias registradas por Tenaris y su asociada Ternium en el último trimestre.

Durante el trimestre, nuestro flujo libre de efectivo ascendió a USD373 millones y, luego de destinar USD182 millones a la recompra de acciones, nuestra posición neta de caja positiva ascendió a aproximadamente USD4,000 millones al 30 de septiembre de 2024.

Pago de dividendo anticipado

Nuestro Consejo de Administración aprobó el pago de un dividendo anticipado de USD0.27 por acción (USD0.54 por ADS), o aproximadamente USD300 millones de acuerdo al siguiente cronograma:

Fecha de pago: 20 de noviembre de 2024

Fecha de registro: 19 de noviembre de 2024

Fecha ex-dividend para títulos valores cotizados en Europa: 18 de noviembre de 2024

Fecha ex-dividend para títulos valores cotizados en Estados Unidos y Mexico: 19 de noviembre de 2024

Programa de Recompra de Acciones Subsecuente

El Consejo de Administración de Tenaris aprobó un programa de recompra de acciones subsecuente por USD700 millones conforme a la autorización otorgada por la asamblea general anual de accionistas celebrada el 2 de junio de 2020.

Durante el anterior programa de recompra de acciones por USD1,200 millones, que se llevó a cabo entre el 5 de noviembre de 2023 y el 2 de agosto de 2024, la Compañía adquirió acciones ordinarias que representaban 6.07% de su capital social total emitido a la fecha de inicio del programa. Este programa de recompra de acciones subsecuente cubrirá hasta USD700 millones (excluidas las comisiones habituales por transacción), sujeto a un máximo de 46,373,915 acciones ordinarias que representan el restante 3.93% del capital social total emitido de la Compañía (también medido al inicio del programa original) que pueden ser recompradas en virtud de la autorización mencionada (que permite las recompras de hasta un máximo de 10% del capital social).

La decisión y oportunidad del lanzamiento de este programa de recompra de acciones subsecuente se basa en la generación de flujos de fondos significativos de la Compañía y en su sólido balance general.

Se prevé que el programa de recompra de acciones subsecuente se lanzará en el corto plazo y finalizará el 26 de marzo de 2025. Será ejecutado por una institución financiera principal en la Bolsa de Valores de Milán, con la intención de cancelar las acciones ordinarias adquiridas a través del programa.

Las recompras se pueden suspender, interrumpir y reanudar en cualquier momento, sujeto al cumplimiento de las leyes y los reglamentos vigentes.

Tenaris proporcionará información actualizada sobre el programa de recompra a través de comunicados de prensa y en la sección de Inversores de su sitio web corporativo. Las recompras se realizarán sujetas a las condiciones de mercado y de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes, incluido el Reglamento sobre Abuso de Mercado 596/2014 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión.

Situación del mercado y perspectivas

Los precios del petróleo se muestran relativamente estables y favorecen la inversión en la industria a pesar de la incertidumbre acerca del crecimiento de la demanda en Asia y las tensiones geopolíticas.

La disminución de los precios de productos OCTG en América del Norte que hemos visto en los últimos dos años ha llegado a su fin ya que la actividad de perforación se ha estabilizado y el nivel de importaciones de productos OCTG de los Estados Unidos ha descendido.

El nuevo gobierno de México está implementando su política energética, la actividad de perforación en el corto plazo es moderada, aunque prevemos que el año próximo se recuperará. En Argentina, el entorno económico está mejorando, lo que se prevé respaldará la inversión en infraestructura de tuberías y la actividad de perforación en la formación de shale Vaca Muerta.

En Medio Oriente, si bien la actividad de perforación de gas continúa en un nivel estable, vemos cierta reducción de la actividad petrolera y racionalización de inventarios, incluidos los tubos, para proteger el flujo de efectivo.

En el cuarto trimestre, nuestras ventas y EBITDA serán menores que en el tercer trimestre, afectadas por menores ventas en México y Arabia Saudita y el efecto retrasado de los precios de productos OCTG en el continente americano. En términos generales, nuestros resultados del segundo semestre de 2024 estarán en línea con las orientaciones de la Presentación a Inversores realizada en septiembre. De cara al 2025, prevemos que nuestras ventas y EBITDA se recuperarán con el aumento de los despachos en América del Norte y Medio Oriente y la recuperación de los precios de productos OCTG en América del Norte.

Análisis de los resultados del tercer trimestre de 2024

Tubos

El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:

Volumen de ventas de Tubos

(miles de toneladas métricas) T3 2024 T2 2024 T3 2023 Sin costura 746 805 (7%) 744 0% Con costura 191 228 (16%) 169 13% Total 937 1,033 (9%) 913 3%

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación. Durante el trimestre, los resultados de los servicios de revestimiento atribuibles al negocio de revestimiento adquirido de Mattr, que anteriormente se incluían en nuestro segmento Otros, han sido reclasificados a nuestro segmento Tubos y las cifras comparativas han sido reclasificadas en consecuencia.

Tubos T3 2024 T2 2024 T3 2023 Ingresos por ventas netos (millones de USD) América del Norte 1,273 1,439 (12%) 1,700 (25%) América del Sur 484 599 (19%) 608 (20%) Europa 280 269 4% 231 21% Asia Pacífico, Medio Oriente y África 754 823 (8%) 556 36% Ingresos por ventas netos (millones de USD) 2,790 3,130 (11%) 3,095 (10%) Servicios de revestimiento prestados a terceros incluidos

en Tubos (millones de USD) 70 67 5% 19 273% Resultado operativo (millones de USD) 527 459 15% 841 (37%) Resultado operativo (% de ventas) 18.9% 14.7% 27.2%

Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares disminuyeron un 11% en forma secuencial y un 10% interanual. Secuencialmente, los volúmenes disminuyeron 9% y los precios de venta promedio, excluidos los servicios de revestimiento de tubos de terceros, disminuyeron 2%. En América del Norte las ventas disminuyeron debido a menores precios en toda la región y menor actividad en los Estados Unidos y México. En América del Sur registramos menores ventas para tuberías en Argentina y menores ventas de conductores en Brasil, parcialmente compensadas por el inicio de los despachos para el proyecto de tuberías offshore Raia. En Europa las ventas aumentaron debido a los despachos continuos para el proyecto de tuberías offshore Sakarya y mayores ventas de productos OCTG en Rumania y Turquía, que compensaron ampliamente las menores ventas en el Mar del Norte. En Asia Pacífico, Medio Oriente y África las mayores ventas en Arabia Saudita bajo el programa de reposición de inventarios, las ventas estables a los Emiratos Árabes Unidos y el alto nivel de despachos a Iraq atenuaron la caída de las ventas en África subsahariana, China y el resto de Medio Oriente.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una ganancia de USD527 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con una ganancia de USD459 millones en el trimestre anterior y una ganancia USD841 millones en el tercer trimestre de 2023. En el T2 2024 nuestro resultado operativo de Tubos incluyó una pérdida de USD171 millones correspondiente a la provisión para litigios en curso relacionada con la adquisición de una participación en Usiminas y una ganancia de USD14 millones por la resolución favorable de una demanda judicial en México. Excluidos estos dos efectos, el resultado operativo de Tubos en el T2 2024 habría ascendido a USD616 millones y en el trimestre actual habría sido un 14% menor luego de la caída de los precios y las ventas.

Otros

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Otros T3 2024 T2 2024 T3 2023 Ingresos por ventas netos (millones de USD) 125 192 (35%) 143 (13%) Resultado operativo (millones de USD) 10 52 (81%) 27 (64%) Resultado operativo (% de ventas) 7.9% 27.3% 19.0%

Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios disminuyeron un 35% en forma secuencial y un 13% interanual. En forma secuencial, las ventas disminuyeron principalmente debido a menores ventas de coiled tubing, varillas de bombeo y servicios petroleros en Argentina.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a USD454 millones, o 15.6% de los ingresos por ventas netos, en el tercer trimestre de 2024, en comparación con USD497 millones, o 15.0% en el trimestre anterior y USD433 millones, o 13.4% en el tercer trimestre de 2023. Secuencialmente, la disminución de los gastos de comercialización y administración se debe principalmente a menores costos de despacho a causa de la reducción de los volúmenes despachados y la disminución de servicios y honorarios, impuestos y otros.

Otros resultados operativos ascendieron a una ganancia de USD11 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida de USD170 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD36 millones en el tercer trimestre de 2023. En el segundo trimestre de 2024 registramos una pérdida de USD171 millones correspondiente a la provisión para litigios en curso relacionados con la adquisición de una participación en Usiminas.

Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de USD48 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con una ganancia de USD57 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD67 millones en el tercer trimestre de 2023. El resultado financiero del trimestre corresponde principalmente a ingresos financieros netos de USD50 millones derivados del rendimiento neto de nuestra cartera de inversiones compensados por otros resultados financieros.

Ganancia (pérdida) de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de USD8 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida de USD83 millones en el trimestre anterior y una pérdida de USD110 millones en el tercer trimestre de 2023. Estos resultados derivan principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX). El trimestre anterior incluyó una pérdida de USD83 millones por el impacto de la provisión para litigios en curso relacionados con la adquisición de una participación en Usiminas en nuestra inversión en Ternium.

El cargo por impuesto a las ganancias ascendió a USD134 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con USD138 millones en el trimestre anterior y USD278 millones en el tercer trimestre de 2023. Con una ganancia antes de los resultados de inversiones en compañías no consolidadas e impuesto a las ganancias similares, el cargo impositivo del trimestre fue secuencialmente menor principalmente debido al menor impacto de la devaluación del tipo de cambio en México sobre los valores fiscales de los activos fijos e inventarios.

Flujo de efectivo y liquidez correspondientes al tercer trimestre de 2024

El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante el tercer trimestre de 2024 ascendió a USD552 millones, en comparación con USD935 millones en el trimestre anterior y USD1,300 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante el tercer trimestre de 2024, el flujo de efectivo originado en actividades operativas incluye una reducción neta del capital de trabajo de USD48 millones.

Con inversiones en activos fijos e intangibles de USD179 millones, nuestro flujo libre de efectivo ascendió a USD373 millones durante el trimestre. Luego de recompra de acciones por USD182 millones en el trimestre, nuestra posición neta de caja ascendió a aproximadamente USD4,000 millones al 30 de septiembre de 2024.



Análisis de los resultados de los primeros nueve meses de 2024

9M 2024 9M 2023 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 9,679 11,454 (15%) Resultado operativo (millones de USD) 1,860 3,497 (47%) Ganancia del período (millones de USD) 1,558 2,812 (45%) Ganancia del período atribuible a los accionistas de la Compañía (millones de USD) 1,520 2,789 (45%) Ganancia por ADS (USD) 2.67 4.72 (43%) Ganancia por acción (USD) 1.34 2.36 (43%) EBITDA* (millones de USD) 2,326 3,890 (40%) Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 24.0% 34.0%

*EBITDA en los 9M 2024 incluye una pérdida de USD174 millones correspondiente a la provisión para litigios en curso relacionados con la adquisición de una participación en Usiminas. De no incluirse este cargo, EBITDA habría ascendido a USD2,499 millones, o 25.8% de las ventas.

Nuestras ventas en los primeros nueve meses de 2024 disminuyeron 15% en comparación con los primeros nueve meses de 2023 debido a que los volúmenes de productos tubulares despachados disminuyeron 4%, los precios de venta promedio de tubos disminuyeron 15%, excluyendo los servicios de revestimiento de tubos de terceros, y las ventas del segmento Otros se mantuvieron fijas. Luego de la disminución de las ventas, principalmente debido a la caída de los precios de venta promedio de tubos, el margen de EBITDA cayó de 34% a 24%, y EBITDA disminuyó 40%. En los primeros nueve meses de 2024 EBITDA incluye una pérdida de USD174 millones correspondiente a la provisión para litigios en curso relacionados con la adquisición de una participación en Usiminas, incluida en otros egresos operativos. Adicionalmente, en relación con el mismo caso, el resultado del período incluye una pérdida por nuestra participación en Ternium de USD86 millones.

El flujo de efectivo originado en actividades operativas ascendió a aproximadamente USD2,400 millones en los primeros nueve meses de 2024, incluyendo una reducción del capital de trabajo de USD324 millones. Luego de inversiones en activos fijos e intangibles de USD512 millones, nuestro flujo libre de efectivo ascendió a aproximadamente USD1,900 millones. Después del pago de un dividendo de USD459 millones en mayo de 2024 y de recompra de acciones por USD985 millones en el período de nueve meses, nuestra posición neta de caja positiva ascendió a aproximadamente USD4,000 millones a fines de septiembre de 2024.

El siguiente cuadro muestra nuestros ingresos por ventas netos por segmento de negocios por los períodos indicados a continuación:

Ingresos por ventas netos (millones de USD) 9M 2024 9M 2023 Aumento /(Disminución) Tubos 9,212 95% 10,987 96% (16%) Otros 467 5% 467 4% (0%) Total 9,679 11,454 (15%)

Tubos

El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:

Volumen de ventas de Tubos

(miles de toneladas métricas)

9M 2024 9M 2023 Aumento /(Disminución) Sin costura 2,328 2,428 (4%) Con costura 687 707 (3%) Total 3,016 3,136 (4%)

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Tubos 9M 2024 9M 2023 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de USD) América del Norte 4,301 6,071 (29%) América del Sur 1,699 2,476 (31%) Europa 802 754 6% Asia Pacífico, Medio Oriente y África 2,410 1,687 43% Ingresos por ventas netos (millones de USD) 9,212 10,987 (16%) Servicios de revestimiento prestados a terceros incluidos en

Tubos (millones de USD) 300 55 441% Resultado operativo (millones de USD) 1,772 3,403 (48%) Resultado operativo (% de ventas) 19.2% 31.0%

Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares disminuyeron 16% a USD9,212 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con USD10,987 millones en los primeros nueve meses de 2023, reflejo de una disminución de 4% en los volúmenes y una disminución de 15% en los precios de venta promedio, excluidos los servicios de revestimiento de tubos de terceros. La caída de los precios se concentró en el continente americano, especialmente en América del Norte, y fue parcialmente compensada por aumentos en Europa y Asia Pacífico, Medio Oriente y África.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una ganancia de USD1,772 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con una ganancia de USD3,403 millones en los primeros nueve meses de 2023. La disminución del resultado operativo se debe principalmente a la caída de los precios de venta promedio y el correspondiente impacto en los márgenes. Adicionalmente, en los primeros nueve meses de 2024, nuestro resultado operativo de Tubos incluye un cargo de USD174 millones correspondiente a la provisión para litigios en curso relacionados con la adquisición de una participación en Usiminas, incluido en otros egresos operativos. Por otra parte, el resultado operativo en los primeros nueve meses de 2024 incluye una ganancia de USD39 millones derivada de la resolución favorable de demandas judiciales en México y Brasil.

Otros

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Otros 9M 2024 9M 2023 Aumento /(Disminución) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 467 467 0% Resultado operativo (millones de USD) 88 94 (6%) Resultado operativo (% de ventas) 18.9% 20.1%

Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios, que ascendieron a USD467 millones en los primeros nueve meses de 2024, se mantuvieron fijos en comparación con los primeros nueve meses de 2023, ya que el aumento de las ventas de servicios petroleros en Argentina y coiled tubing compensó la caída de las ventas de varillas de bombeo, materia prima y energía excedente.

El resultado operativo derivado de otros productos y servicios ascendió a una ganancia de USD88 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con una ganancia de USD94 millones en los primeros nueve meses de 2023. Los resultados derivaron principalmente de nuestro negocio de varillas de bombeo, coiled tubing y nuestro negocio de servicios petroleros en Argentina.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a USD1,459 millones en los primeros nueve meses de 2024, representando 15.1% de las ventas, y a USD1,449 millones en los primeros nueve meses de 2023, representando 12.6% de las ventas. Los gastos de comercialización y administración aumentaron como porcentaje de las ventas debido a la disminución de 15% de los ingresos, principalmente debido a menores precios de venta promedio de Tubos, y al aumento de costos fijos parcialmente compensado por una reducción de los gastos de comercialización.

Otros resultados operativos ascendieron a una pérdida de USD146 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con una ganancia de USD41 millones en el mismo período de 2023. En los primeros nueve meses de 2024 registramos una pérdida de USD174 millones correspondiente a la provisión para litigios en curso relacionados con la adquisición de una participación en Usiminas. En los primeros nueve meses de 2023 otros resultados operativos incluyen una ganancia no recurrente de USD33 millones correspondiente a la transferencia de los laudos relacionados con los activos de la Compañía que fueron nacionalizados en Venezuela.

Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de USD81 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con una ganancia de USD128 millones en los primeros nueve meses de 2023. Si bien los ingresos financieros netos aumentaron debido a una mayor posición financiera neta, otros resultados financieros se vieron afectados por un resultado acumulado del bono argentino denominado en dólares estadounidenses anteriormente reconocido en otros resultados integrales, y los resultados por diferencias de cambio disminuyeron en los primeros nueve meses de 2024 comparados con el mismo período de 2023.

(Pérdida) ganancia de inversiones en sociedades no consolidadas generó una pérdida de USD27 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con una ganancia de USD39 millones en los primeros nueve meses de 2023. Estos resultados derivaron principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX) y en los primeros nueve meses de 2024 se vieron afectados por una pérdida de USD86 millones por el impacto de la provisión para litigios en curso relacionada con la adquisición de una participación en Usiminas en nuestra inversión en Ternium.

El impuesto a las ganancias arrojó un cargo de USD357 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con USD852 millones en los primeros nueve meses de 2023. El menor cargo por impuesto a las ganancias refleja principalmente la disminución de los resultados en varias subsidiarias.

Flujo de efectivo y liquidez correspondientes a los primeros nueve meses de 2024

El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 ascendió a aproximadamente USD2,400 millones (incluyendo una reducción en el capital de trabajo de USD324 millones), en comparación con efectivo originado en actividades operativas de aproximadamente USD3,600 millones (neto de la disminución del capital de trabajo de USD248 millones) en los primeros nueve meses de 2023.

Las inversiones en activos fijos e intangibles ascendieron a USD512 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con USD453 millones en los primeros nueve meses de 2023. El flujo libre de efectivo ascendió a aproximadamente USD1,900 millones en los primeros nueve meses de 2024, en comparación con aproximadamente USD3,100 millones en los primeros nueve meses de 2023.

Luego del pago de un dividendo de USD459 millones en mayo de 2024 y la recompra de acciones por USD985 millones en el período de nueve meses, nuestra posición neta de caja positiva ascendió a aproximadamente USD4,000 millones a fines de septiembre de 2024.

Conferencia telefónica

El 7 de noviembre de 2024 a las 08:00 a.m. (hora del este) Tenaris realizará una conferencia telefónica para analizar los resultados informados precedentemente. Luego de presentar un resumen, la conferencia telefónica estará abierta para la formulación de preguntas.

Podrá acceder a la conferencia seleccionando una de las siguientes opciones:

ir.tenaris.com/events-and-presentations o

https://edge.media-server.com/mmc/p/z7cmogvw/

Si desea participar de la sesión de preguntas y respuestas, deberá registrarse utilizando el siguiente enlace:

https://register.vevent.com/register/BIf7b93fbc38f245839de51051af91f592

Sírvase realizar el llamado 10 minutos antes de la hora programada para el inicio de la conferencia.

La reproducción de la conferencia telefónica estará disponible en nuestra página web: ir.tenaris.com/events-and-presentations

Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Los riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos que surgen de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.



Estado de Resultados Intermedio Consolidado Condensado

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses

finalizado el 30 de septiembre de Período de nueve meses

finalizado el 30 de septiembre de 2024 2023 2024 2023 No auditado No auditado Ingresos por ventas netos 2,915,487 3,237,836 9,678,708 11,453,930 Costo de ventas (1,935,560) (1,973,381) (6,213,226) (6,548,324) Ganancia bruta 979,927 1,264,455 3,465,482 4,905,606 Gastos de comercialización y administración (454,020) (432,682) (1,458,840) (1,448,765) Otros ingresos operativos 16,682 39,219 42,167 51,575 Otros egresos operativos (5,490) (3,091) (188,337) (10,971) Ingresos operativos 537,099 867,901 1,860,472 3,497,445 Ingreso financiero 65,815 56,100 190,988 149,853 Costo financiero (15,979) (19,179) (52,284) (87,103) Otros resultados financieros netos (1,381) 30,565 (57,828) 65,116 Ganancia antes de los resultados de inversiones en compañías no consolidadas y del impuesto a las ganancias 585,554 935,387 1,941,348 3,625,311 Resultado de inversiones en compañías no consolidadas 7,605 (110,382) (26,735) 38,545 Ganancia antes del impuesto a las ganancias 593,159 825,005 1,914,613 3,663,856 Impuesto a las ganancias (133,968) (278,200) (356,971) (851,804) Ganancia del período 459,191 546,805 1,557,642 2,812,052 Atribuible a: Capital de los accionistas 448,066 537,311 1,520,232 2,788,967 Participación no controlante 11,125 9,494 37,410 23,085 459,191 546,805 1,557,642 2,812,052



Estado de Posición Financiera Intermedio Consolidado Condensado

(Valores expresados en miles de USD) Al 30 de septiembre de 2024 Al 31 de diciembre de 2023 No auditado Activos Activo no corriente Propiedad, planta y equipo, netos 6,150,671 6,078,179 Activos intangibles, netos 1,355,801 1,377,110 Activos por derecho a uso, netos 149,808 132,138 Inversiones en compañías no consolidadas 1,550,676 1,608,804 Otras inversiones 1,020,808 405,631 Activos por impuesto diferido 790,907 789,615 Otros créditos, netos 199,459 11,218,130 185,959 10,577,436 Activo corriente Inventarios, netos 3,762,705 3,921,097 Otros créditos y anticipos, netos 249,754 228,819 Créditos fiscales corrientes 307,459 256,401 Créditos por ventas, netos 2,079,600 2,480,889 Instrumentos financieros derivados 8,727 9,801 Otras inversiones 2,798,807 1,969,631 Efectivo y equivalentes de efectivo 715,028 9,922,080 1,637,821 10,504,459 Total del activo 21,140,210 21,081,895 Patrimonio neto Capital de los accionistas 17,200,408 16,842,972 Participación no controlante 219,167 187,465 Total del patrimonio neto 17,419,575 17,030,437 Pasivos Pasivo no corriente Deudas bancarias y financieras 14,405 48,304 Deudas por arrendamiento 103,121 96,598 Instrumentos financieros derivados - 255 Pasivo impositivo diferido 479,187 631,605 Otras deudas 318,498 271,268 Provisiones 87,363 1,002,574 101,453 1,149,483 Pasivo corriente Deudas bancarias y financieras 485,996 535,133 Deudas por arrendamiento 48,616 37,835 Instrumentos financieros derivados 3,230 10,895 Deudas fiscales corrientes 291,032 488,277 Otras deudas 380,577 422,645 Provisiones 221,870 35,959 Anticipos de clientes 324,382 263,664 Deudas comerciales 962,358 2,718,061 1,107,567 2,901,975 Total del pasivo 3,720,635 4,051,458 Total del patrimonio neto y del pasivo 21,140,210 21,081,895



Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Consolidado Condensado

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses

finalizado el 30 de septiembre de Período de nueve meses

finalizado el 30 de septiembre de 2024 2023 2024 2023 No auditado No auditado Flujos de efectivo de actividades operativas Ganancia del período 459,191 546,805 1,557,642 2,812,052 Ajustes por: Depreciaciones y amortizaciones 151,122 136,129 465,073 392,163 Ganancia por compra en condiciones muy ventajosas - (3,162) (2,211) (3,162) Provisión por el litigio en curso relacionado con la adquisición de participación en Usiminas 6,736 - 177,346 - Impuesto a las ganancias devengado neto de pagos (108,788) 76,994 (222,350) 134,168 Resultado de inversiones en compañías no consolidadas (7,605) 110,382 26,735 (38,545) Intereses devengados netos de pagos (5,678) (22,986) (8,313) (44,926) Variaciones en previsiones (615) (17,998) (5,347) 21,935 Variaciones en el capital de trabajo 48,003 414,887 323,521 248,125 Otros, incluyendo diferencia de cambio neta 9,446 55,883 61,894 37,528 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 551,812 1,296,934 2,373,990 3,559,338 Flujos de efectivo de actividades de inversión Inversiones de capital (178,671) (170,376) (512,086) (452,625) Cambios en anticipos a proveedores de propiedad, planta y equipo (4,968) (1,342) (15,483) 902 Adquisición de subsidiarias, neto de efectivo adquirido 5,500 (100,311) 31,446 (104,419) Aumento de compañías asociadas - (22,661) - (22,661) Préstamos a negocios conjuntos (1,392) (1,427) (4,137) (2,662) Aumento por enajenación de propiedad, planta y equipo y activos intangibles 13,182 648 19,317 9,023 Dividendos recibidos de compañías no consolidadas - - 53,136 43,513 Cambios en las inversiones financieras (243,133) (809,796) (1,279,885) (2,597,425) Flujos netos de efectivo aplicados a actividades de inversión (409,482) (1,105,265) (1,707,692) (3,126,354) Flujos de efectivo de actividades de financiación Dividendos pagados - - (458,556) (401,383) Dividendos pagados a accionistas no controlantes en subsidiarias (5,862) (1,530) (5,862) (18,967) Cambios de participaciones no controlantes - 2,033 1,115 3,772 Adquisición de acciones propias en cartera (181,741) - (985,127) - Pagos de pasivos por arrendamientos (17,944) (12,199) (51,326) (35,968) Incrementos de deudas bancarias y financieras 331,348 326,185 1,526,444 1,358,223 Pagos de deudas bancarias y financieras (444,172) (381,886) (1,616,771) (1,524,973) Flujos netos de efectivo aplicados a actividades de financiación (318,371) (67,397) (1,590,083) (619,296) (Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de efectivo (176,041) 124,272 (923,785) (186,312) Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo Al inicio del período 848,695 755,271 1,616,597 1,091,433 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio 8,652 (15,531) (11,506) (41,109) (Disminución) aumento de efectivo y equivalentes de efectivo (176,041) 124,272 (923,785) (186,312) 681,306 864,012 681,306 864,012



Anexo I – Medidas alternativas del rendimiento

Las medidas alternativas del rendimiento deben considerarse en forma adicional, no como sustituto o superiores, a otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con las NIIF.

EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones

EBITDA proporciona un análisis de los resultados operativos, excluyendo depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones, dado que son variables no monetarias recurrentes que pueden variar en forma sustancial de una compañía a otra, dependiendo de las políticas contables y del valor contable de los activos. EBITDA es una aproximación al flujo de efectivo de actividades operativas antes de impuestos y refleja la generación de efectivo antes de la variación del capital de trabajo. EBITDA es ampliamente utilizado por los inversores para la valoración de empresas (valoración por múltiplos), y por agencias de calificación y los acreedores para evaluar el nivel de deuda, comparando EBITDA con la deuda neta.

EBITDA se calcula del siguiente modo:

EBITDA = Ganancia neta del período + Cargos por impuesto a las ganancias +/- Ganancia (pérdida) de inversiones en compañías no consolidadas +/- Resultados financieros + Depreciación y amortización +/- Cargos por desvalorizaciones/(reversiones)

EBITDA es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses

finalizado el 30 de septiembre de Período de nueve meses

finalizado el 30 de septiembre de 2024 2023 2024 2023 Ganancia del período 459,191 546,805 1,557,642 2,812,052 Pérdida por impuesto a las ganancias 133,968 278,200 356,971 851,804 Resultado de inversiones en compañías no consolidadas (7,605) 110,382 26,735 (38,545) Resultados financieros (48,455) (67,486) (80,876) (127,866) Depreciaciones y amortizaciones 151,122 136,129 465,073 392,163 EBITDA 688,221 1,004,030 2,325,545 3,889,608

Flujo libre de efectivo

Flujo libre de efectivo es una medida de rendimiento financiero, calculada como flujos operativos de efectivo menos las inversiones de capital. Flujo libre de efectivo representa el efectivo que una compañía es capaz de generar luego de la inversión necesaria para mantener o expandir su base de activos fijos e intangibles.

Flujo libre de efectivo es calculado de la siguiente manera:

Flujo libre de efectivo = Flujo neto (aplicado a) originado en actividades operativas – las inversiones de capital.

Flujo libre de efectivo es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses

finalizado el 30 de septiembre de Período de nueve meses

finalizado el 30 de septiembre de 2024 2023 2024 2023 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 551,812 1,296,934 2,373,990 3,559,338 Inversiones de capital (178,671) (170,376) (512,086) (452,625) Flujo libre de efectivo 373,141 1,126,558 1,861,904 3,106,713

Efectivo / (Deuda) neta

Es el saldo neto de efectivo y equivalentes de efectivo, otras inversiones corrientes e inversiones de renta fija mantenidas hasta el vencimiento menos deudas bancarias y financieras. Proporciona un resumen de la solvencia y liquidez financiera de la compañía. Efectivo / (deuda) neta es ampliamente utilizado por los inversores, las agencias de calificación y los acreedores para evaluar el endeudamiento, la solidez financiera, la flexibilidad y los riesgos de la empresa.

Efectivo / deuda (neta) se calcula del siguiente modo:

Efectivo neto = Efectivo y equivalentes de efectivo + Otras inversiones (Corrientes y No Corrientes) +/-Derivados cubriendo Deudas bancarias y financieras e inversiones - Deudas (Corrientes y No corrientes).

Efectivo / deuda (neta) es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Al 30 de septiembre de 2024 2023 Efectivo y equivalentes de efectivo 715,028 864,043 Otras inversiones corrientes 2,798,807 2,496,747 Inversiones No corrientes 1,013,474 560,489 Instrumentos derivados cubriendo préstamos e inversiones - 766 Deudas bancarias y financieras corrientes (485,996) (597,493) Deudas bancarias y financieras no corrientes (14,405) (25,248) Caja neta / (deuda) 4,026,908 3,299,304

Días de capital de trabajo operativo

El capital de trabajo operativo es la diferencia entre los principales componentes operativos del activo corriente y el pasivo corriente. El capital de trabajo operativo es una medida de la eficiencia operativa de una compañía, y de su solidez financiera a corto plazo.

Días de capital operativo se calcula del siguiente modo:

Días de capital de trabajo operativo= [(Inventarios + Créditos por ventas – Deudas comerciales – Anticipos de clientes) / Ventas trimestrales anualizadas] x 365

Días de capital de trabajo operativo es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Al 30 de septiembre de 2024 2023 Inventarios 3,762,705 3,884,882 Créditos por ventas 2,079,600 2,169,293 Anticipos de clientes (324,382) (160,533) Deudas comerciales (962,358) (999,209) Capital de trabajo operativo 4,555,565 4,894,433 Ventas trimestrales anualizadas 11,661,948 12,951,344 DÍAS DE CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 143 138



