Les ventes de propriétés bondissent à Montréal en octobre

L’activité transactionnelle a bondi de 44 % dans la RMR de Montréal en octobre, alors que les ventes ont enregistré leur plus importante progression pour cette période de l’année depuis que les données sont compilées par Centris en 2000.

Les ventes ont augmenté de 47 % pour la copropriété, de 44 % pour l’unifamiliale et de 34 % pour le plex. Les trois catégories de propriété ont ainsi renoué avec les niveaux transactionnels qui prévalaient avant la pandémie.

L’accumulation de propriétés mises en marché a poursuivi sa progression sur le territoire de la RMR montréalaise de sorte que l’offre de copropriétés et de plex se compare désormais à la moyenne historique respective. Cependant, l’offre d’unifamiliale continue d’accuser un écart négatif important.

Les conditions de marché, qui ont peu fluctué dans l’unifamiliale et la copropriété, sont restées largement favorables aux vendeurs. Du côté des plex, bien que les conditions soient toujours à l’avantage des vendeurs, elles sont plus près de l’équilibre. Dans ce contexte, l’augmentation des prix s’est poursuivie et le rythme a été relativement soutenu par rapport à la période équivalente un an plus tôt.

L’ÎLE-DES-SOEURS, Québec, 06 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois d’octobre 2024. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

Les ventes résidentielles sur le territoire de la RMR de Montréal se sont chiffrées à 3 824 transactions en octobre 2024, ce qui représente une progression de 44 % par rapport à la même période l’an dernier. À noter qu’il s’agit d’un niveau d’activité transactionnelle nettement supérieur à la moyenne historique enregistrée pour ce mois de l’année depuis que les données sont compilées par Centris en 2000. Ce mois d’octobre figure au 4e rang des mois d’octobre les plus actifs enregistrés.

« L’activité décolle dans la région de Montréal, aidée par une meilleure fluidité du marché. Le retour de conditions de financement plus favorables et durables encourage les vendeurs et les acheteurs potentiels à passer à l’action et accroît le bassin de ménages qui peuvent se qualifier pour obtenir un prêt hypothécaire », souligne Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

« D'une part, le scénario de baisse rapide des taux d’intérêt se concrétise, raffermissant la confiance des acheteurs et par la même occasion, des vendeurs. Dans un contexte où les baisses des taux hypothécaires fixes semblent s’achever, plusieurs acheteurs font le choix de s'engager immédiatement, avant que la concurrence augmente sur le marché et que les prix se redressent davantage. D’autre part, avec la dernière baisse additionnelle d’un demi-point de pourcentage du taux directeur, c’est environ 12,5 % du bassin d’acheteurs qui ne pouvaient se qualifier jusqu’au tournant de l’année qui ont désormais la capacité de le faire, particulièrement les premiers acheteurs. Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant de constater un bond particulièrement important des transactions de copropriétés, c’est-à-dire la catégorie de propriété habituelle pour les accédants à la propriété et qui offre, actuellement, une plus grande disponibilité sur le marché. »





