Rackspace Technology tritt AWS Generative AI Partner Innovation Alliance bei

SAN ANTONIO, Nov. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologiedienste, hat heute bekanntgegeben, dass es im Rahmen der neuen Generative AI Partner Innovation Alliance des Unternehmens mit Amazon Web Services (AWS), einem Unternehmen von Amazon.com, Inc., zusammenarbeiten wird. Die Generative AI Partner Innovation Alliance wird dazu beitragen, die Reichweite des AWS Generative AI Innovation Center (GenAIIC) zu skalieren und zu erweitern – ein Programm, das AWS-Kunden dabei unterstützt, generative KI-Lösungen erfolgreich zu erstellen und einzusetzen.

Das AWS GenAIIC wurde ursprünglich im Juni 2023 eingeführt und verbindet Kunden mit KI-/ML-Wissenschaftlern und Strategieexperten von AWS sowie unterstützt Unternehmen dabei, generative KI-Lösungen zu konzipieren, zu identifizieren und zu entwickeln. Seit seiner Einführung hat GenAIIC Tausenden von Kunden, darunter DoorDash, Nasdaq und PGA TOUR, dabei geholfen, mit generativer KI erfolgreich zu sein. Tatsächlich werden mittlerweile über 50 % der durch GenAIIC entwickelten Machbarkeitsnachweis-Lösungen von Kunden in Produktion genommen.

Als Teil der Partner Innovation Alliance wird Rackspace Technology die bewährte Methodik von GenAIIC nutzen und mit AWS zusammenarbeiten, um mehr Kunden weltweit den Zugriff auf Ressourcen zu ermöglichen, die sie bei Machbarkeitsnachweis- und Produktionsimplementierungen unterstützen und branchen- sowie regionsspezifisches Fachwissen einbringen.

Rackspace ermöglicht es seinen Kunden, ihre komplexesten geschäftlichen Herausforderungen mithilfe generativer KI durch Foundry for AI von Rackspace (FAIR™) zu bewältigen. FAIR™ beschleunigt die Einführung verantwortungsvoller KI, stärkt die Datengrundlagen und skaliert KI-Workloads auf AWS, indem es einem produktorientierten Ansatz folgt: Ideenentwicklung, Inkubation und Industrialisierung.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit AWS als Startpartner der Generative AI Partner Innovation Alliance, um Unternehmen dabei zu helfen, die Leistungsfähigkeit generativer KI im großen Maßstab zu nutzen“, so Jon Mullapudy, SVP und GM bei Rackspace Technology. „Indem wir die bewährte Methodik von AWS mit der Expertise von Rackspace im Bereich KI- und Cloud-Lösungen kombinieren, können wir mehr Kunden in die Lage versetzen, KI-Initiativen vom Konzept bis zur Produktion zu skalieren, Innovationen voranzutreiben und weltweit wirkungsvolle Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

Rackspace Technology ist ein führendes End-to-End-Dienstleistungsunternehmen für Multicloud- und KI-Technologie. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

