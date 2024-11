Ouverture officielle du Centre de résilience aux changements climatiques de Winnipeg par l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques

Lancement en partenariat avec Wawanesa Assurance

WINNIPEG, Manitoba, 05 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) est ravi d’annoncer le lancement officiel de son Centre de résilience aux changements climatiques au centre-ville de Winnipeg. Cette ouverture a été possible grâce à de généreuses contributions de Wawanesa, y compris des espaces de bureau dans l’ancien siège social de l’entreprise, situé au 191, Broadway, ainsi que des fonds de fonctionnement.

« L’IPSC est ravie de s’associer à Wawanesa dans ce projet d’ouverture. Après toutes les tempêtes épouvantables et les pertes liées aux feux incontrôlés de cette année, qui ont entraîné le versement d’un montant record de 8 milliards de dollars en réclamations d’assurance, il n’a jamais été plus clair que toute la société canadienne doit travailler ensemble pour favoriser la résilience aux changements climatiques », explique Paul Kovacs, directeur général de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques. « Alors que nous souhaitons rendre les maisons canadiennes, existantes et nouvelles, plus fortes pour affronter les événements météorologiques extrêmes, nous devons ajouter certaines caractéristiques. Le nouveau Centre de résilience aux changements climatiques de l’IPSC à Winnipeg nous permet de voir ces caractéristiques ».

« En tant que chef de file de l’assurance dommages au Canada, nous sommes témoins des effets dévastateurs des phénomènes météorologiques violents partout au pays », a déclaré Jeff Goy, président et chef de la direction de Wawanesa. « Animée par notre engagement visant à bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes, Wawanesa est fière d’appuyer le nouveau Centre de résilience aux changements climatiques de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques dans notre ancien siège social de Winnipeg. Cette installation sera une ressource essentielle qui donnera aux Canadiens et Canadiennes les connaissances nécessaires pour mieux se protéger contre les menaces croissantes des changements climatiques, ce qui les aidera à réduire leur risque de perte. »

Le Centre de résilience aux changements climatiques servira de destination pour divers intervenants, comme les assureurs, les réassureurs, les courtiers, les constructeurs d’habitations, les dirigeants du Code du bâtiment, entre autres, qui se réuniront pour en apprendre davantage sur les pratiques exemplaires et les enjeux liés à la résilience aux changements climatiques. À savoir :

Élaboration de programmes à portée nationale, en distribuant aux divers intervenants de l’information pertinente concernant les risques des changements climatiques à l’échelle du pays.

Participation gratuite, permettant aux groupes de réserver les locaux pour les séances de formation, d’organiser des événements et de collaborer en personne.

Des expositions multimédias et d’autres activités pratiques mettant en lumière les stratégies d’atténuation des pertes matérielles développées par l’IPSC et parrainées par Wawanesa. Nous pourrons présenter les présentoirs aux gens dans les communautés pour des activités éducatives visant à contrer les dangers comme l’inondation de sous-sols ou le refoulement des égouts, les feux incontrôlés, les inondations de surface, les vents extrêmes et la grêle.

Un espace dédié, parrainé par Wawanesa, qui encouragera les participants à se réunir pour transmettre leurs connaissances et apprendre.

Des visites du Centre de résilience aux changements climatiques de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques peuvent être réservées et des demandes d'emprunt des expositions peuvent être faites sur le site www.iclr.org/climatecentre/.

À propos de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC)

Chef de file canadien dans le domaine de la recherche sur les catastrophes, l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) a été créé par le secteur de l’assurance en 1997 en tant qu’institut indépendant de recherche et de sensibilisation sans but lucratif pour promouvoir la résilience aux catastrophes au Canada. L’IPSC est un centre d’excellence international affilié à l’Université Western, à London, en Ontario. L’IPSC met au point et promeut des solutions pour la sécurité en cas de catastrophe fondées sur des données probantes, qui peuvent être mises en œuvre par les propriétaires, les entreprises et les gouvernements pour améliorer leur résilience aux catastrophes. Allez à www.iclr.org pour en savoir plus.

À propos de la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 3,5 milliards de dollars et à un actif de 10 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, la Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d’assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout le pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,7 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus, allez à wawanesa.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Michel Rosset

Chef, Communications d’entreprise et relations avec les médias

La Compagnie mutuelle d’assurance Wawanesa

media@wawanesa.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b304c1a-bceb-4c48-81ab-b15fbf482fd5

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df5d68f1-6b5a-4a3e-aef0-b2630d979275

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec5a4ca6-49a7-425f-a354-f6b7a926aa64

Paul Kovacs Paul Kovacs, directeur général de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques, annonce l'ouverture officielle du nouveau Centre de résilience aux changements climatiques au centre-ville de Winnipeg. Wawanesa Assurance soutient l'installation en fournissant des espaces de bureau dans l’ancien siège social de l’entreprise ainsi que des fonds de fonctionnement. Le Centre de résilience aux changements climatiques de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques Le Centre de résilience aux changements climatiques de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques, situé au centre-ville de Winnipeg, propose des expositions interactives et pratiques, ainsi qu'un espace dédié aux visiteurs pour partager leurs connaissances et apprendre. un clapet anti-retour Parmi les nombreuses expositions du Centre de résilience aux changements climatiques de l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques, l'une d'entre elles montre comment un clapet anti-retour fonctionne pour protéger les propriétés.

