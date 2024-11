판게아(Pangea), 새로운 첨단 소재 2종 출시

Pulvera와 Verita, 환경에 미치는 영향은 최소화하면서 업계 최고 수준의 고급스러움을 제공

미시간주 로체스터, Nov. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 자동차 산업용 지속가능 소재분야를 선도하는 혁신기업 판게아 (Pangea)가 Pulvera와 Verita로 명명된 획기적인 두 가지 제품을 출시한다고 발표했다. 이 첨단 차량용 가죽제품은 변화하는 세상의 니즈에 맞춰 친환경 소재를 개발하겠다는 회사의 비전에 따른 것이며 지속가능성 및 책임 있는 제조 관행을 실천해 나가는 판게아의 지속적 노력의 용기 있는 행동을 반영하는 것이다.

판게아의 글로벌 팀은 2024년 자동차 산업을 위한 새로운 종류의 가죽 소재 디자인 작업에 착수하였다. 해당 제품들은 완성된 상태에서 거의 90%가 바이오 기반인 것은 물론 매립지에 버려지는 폐기물을 용도 변경이나 재활용 등의 방식으로 전환해 혁신적인 방식으로 폐기물 규모를 획기적으로 줄이게 된다.

"진짜를 대체하는 것은 없다: 제로 웨이스트 미래로 향한 여정"

판게아는Pangea Corporate Trend Show 시리즈의 일환으로 회사의 지속 가능성 여정의 핵심 부분인 'Chart the Path'를 선보였다. 판게아는 고객과의 소통을 통해 내구성이 뛰어난 천연 소재가 글로벌 지속가능성 목표에 부합하면서 자동차 산업을 어떻게 변화시키고 있는지에 대해 설명하였다. 이 시리즈의 하이라이트는 환경에 미치는 영향 감소, 혁신적인 재활용 화학 물질, 지구 온난화 지수(GWP) 감소에 대한 새로운 기준을 제시하는 두 가지 신제품인 Pulvera와 Verita의 출시였다.

Pangea Pulvera 출시: 순환 공정을 적용한 친환경 가죽

Pulvera는 순환적 제조 공정을 도입한 풀바디 가죽 제품이다. Pulvera는 버핑 폐기물 (가죽 생산의 버핑 공정에서 발생하는 잔여물)로 만든 재활용 화합물을 사용해 환경에 미치는 영향을 최대한 줄였다. 물과 재생 에너지를 활용하는 이 독특한 공정은 가죽 폐기물을 가죽 염색과 연화에 사용되는 화학 물질의 거의 절반을 대체하는 귀중한 자원으로 탈바꿈시켰다.

재생 화학: 전체 화학 물질의 29% 사용

전체 화학 물질의 29% 사용 재활용 화학 물질: 무두질 공정에서 37%, 전체 화학물질의 16% 사용

무두질 공정에서 37%, 전체 화학물질의 16% 사용 환경 영향: 지구 온난화 지수(GWP) 영향이 기존 리태닝 공정과 비교해 최대 40% 낮아지게 된다.



Pulvera는 자동차 인테리어의 친환경 혁신을 위한 판게아의 노력을 보여주는 고급스럽고 지속 가능한 소재로 단연 돋보이는 제품이다.

Pangea Verita 소개: 환경에 미치는 영향을 줄인 고급스럽고 퇴비화 처리 가능한 가죽 제품

Pangea Verita는 금속을 사용하지 않는 태닝 대체 공정을 통해 퇴비화 가능 재료 (퇴비화 조건에서 무독성 유기 성분으로 자연 분해될 수 있는 기본 소재)를 만들어 가죽 장인 정신을 한 차원 더 높이게 되었다. 이 세미 아닐린 소재는 최소한의 코팅으로 동물 가죽이 지닌 자연스러운 아름다움을 강조하여 고유의 특성을 부각시키는 한편 환경에 미치는 영향을 줄이게 된다.

재생 가능한 화학 물질: 전체 화학물질 사용량의 45%

전체 화학물질 사용량의 45% 지구 온난화 지수(GWP): 표준 크롬-탄 기판보다 최대 12% 낮다.

표준 크롬-탄 기판보다 최대 12% 낮다. 바이오제닉 탄소: 완제품의 92%가 바이오 기반이다.



Verita의 혁신적인 설계와 지속 가능한 화학 물질은 바이오제닉 탄소 함량을 높여 순환 경제에 부합하고 환경에 대한 전반적인 영향을 줄인다.

바이오 기반 소재를 통한 지속 가능한 미래 구축

판게아가 새로 선보이는 Pulvera와 Verita는 높은 수준의 바이오 기반 소재가 성능 저하 없이 자동차 산업을 혁신할 수 있는 지 그 방법을 보여준다. 기존에 선보였던 판게아 가죽 제품도 이미 80~85%의 바이오 기반 함량에 도달하긴 했지만, Pulvera와 Verita는 이러한 한계에 더욱 도전함으로써 최종 제품의 바이오 기반 함량을 92%까지 끌어올리는 데 성공하였다.

이 같은 발전은 천연 소재이자 재생성이 뛰어난 가죽 제품이 자동차 산업의 지속 가능한 미래를 만드는 데 중요한 역할을 한다는 판게아의 신념을 더욱 공고히 하고 있다. 판게아는 바이오 기반 자원의 사용을 늘림으로써 제품의 탄소 발자국을 줄이고 더 건강한 지구를 만드는 데 기여하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있다.

Pangea 소개

판게아(Pangea)는 세계 주요 자동차 브랜드에 가죽 제품을 공급하는 글로벌 기업으로 인테리어의 미래를 선도하는 지속 가능한 솔루션을 제공하고 있다. 미국 미시간주 로체스터 힐스에 본사를 두고 있으며 약 3,000명의 구성원들과 함께 4개 대륙에 걸친 여러 고객사들을 대상으로 서비스를 제공하고 있다. 자세한 내용은 공식 홈페이지(www.pangeamade.com)에서 확인할 수 있으며, LinkedIn 계정 팔로우를 통해서도 확인 가능하다.

언론 문의 연락처

Jacquelyn Smith, Pangea

248-436-2200

jsmith@pangeamade.com

Media Attachments



본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2c32e02-b825-4e44-b87b-5fcfbc759fb9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cfcc917f-8319-4571-abc1-dcaf4ace7bd1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15726cd1-c6fc-4161-ba24-17c08a2649d8

본 보도자료와 관련된 영상 자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f84f732-42fd-47eb-8f17-dd74c3bfdb4a

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.