Pangea lanza dos nuevos materiales avanzados

ROCHESTER, Michigan, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pangea, un innovador líder en materiales sostenibles para el sector automotriz, anuncia con orgullo el lanzamiento de dos productos innovadores: Pulvera y Verita. Estos cueros automotrices avanzados representan un paso sólido en el compromiso continuo de Pangea con las prácticas de sostenibilidad y fabricación responsable, alineándose con la visión de la empresa de crear materiales ecológicos para satisfacer las necesidades de un mundo en evolución.

En 2024, los equipos globales de Pangea se propusieron diseñar una nueva clase de materiales de cuero específicamente para el sector automotriz. Estos productos no solo tienen casi un 90% de base biológica en su estado acabado, sino que también desvían activamente los materiales de los vertederos, reduciendo drásticamente los residuos de una manera innovadora.

"Nada reemplaza lo real: Trazar el camino hacia un futuro de cero desperdicio"

Como parte de la serie Pangea Corporate Trend Show, Pangea presentó "Chart the Path ", un capítulo clave en el camino de la empresa hacia la sostenibilidad. Interactuando con los clientes, Pangea describió cómo los materiales duraderos y naturales están transformando el sector automotriz al mismo tiempo que se alinean con los objetivos globales de sostenibilidad. Lo más destacado de la serie fue el lanzamiento de Pulvera y Verita, dos nuevas ofertas de productos que establecen nuevos puntos de referencia para un menor impacto ambiental, una química reciclada innovadora y un potencial de calentamiento global (GWP) reducido.

Presentamos Pangea Pulvera: Cuero ecológico con proceso circular

Pulvera es un cuero con cuerpo completo que adopta un proceso de fabricación circular. Al incorporar un compuesto reciclado hecho de residuos de pulido, Pulvera reduce significativamente su huella ambiental. Este proceso único, que utiliza agua y energía renovable, transforma los desechos del cuero en un recurso valioso que reemplaza casi la mitad de los productos químicos utilizados para teñir y suavizar el cuero.

Química renovable: 29% de todos los productos químicos utilizados

29% de todos los productos químicos utilizados Química reciclada: 37% en el proceso de recurtido; 16% de todos los productos químicos en general

37% en el proceso de recurtido; 16% de todos los productos químicos en general Impacto ambiental: Impacto del potencial de calentamiento global (PCG) hasta un 40% más bajo que los procesos tradicionales de recurtido



Pulvera se destaca como un material lujoso y sostenible que ejemplifica el compromiso de Pangea con las innovaciones ecológicas en interiores de automóviles.

Presentamos Pangea Verita: Cuero lujoso y compostable con bajo impacto ambiental

Pangea Verita eleva el arte de la artesanía del cuero al crear un sustrato compostable a través de un proceso alternativo de curtido sin metales. Este material de semi-anilina resalta la belleza natural de la piel animal con un recubrimiento mínimo, enfatizando sus características únicas mientras mantiene una menor huella ambiental.

Química renovable: 45% de todos los productos químicos utilizados

45% de todos los productos químicos utilizados Potencial de calentamiento global (PCG): Hasta un 12% más bajo que los sustratos de cromo-tan estándar

Hasta un 12% más bajo que los sustratos de cromo-tan estándar Carbono biogénico: 92% de base biológica como producto terminado



El diseño innovador y la química sostenible de Verita permiten un mayor contenido de carbono biogénico, mejorando su alineación con una economía circular y reduciendo su impacto general en el medio ambiente.

Construyendo un futuro sostenible con materiales de base biológica

Los nuevos productos de Pangea, Pulvera y Verita, muestran cómo los materiales de alto contenido de base biológica pueden revolucionar la industria automotriz sin comprometer el rendimiento. Con los cueros tradicionales de Pangea que ya alcanzan un contenido de base biológica del 80-85%, Pulvera y Verita superan estos límites, alcanzando hasta un 92% de base biológica en sus productos finales.

Estos avances refuerzan la creencia de Pangea de que el cuero, como material natural y altamente renovable, juega un papel vital en la creación de un futuro más sostenible para el sector automotriz. Al aumentar el uso de recursos biológicos, Pangea se dedica a reducir la huella de carbono de sus productos y contribuir a un planeta más saludable.

Acerca de Pangea

Pangea es un proveedor global de cuero para las marcas automotrices líderes mundiales, que ofrece soluciones sostenibles que impulsan el futuro de los interiores. Con sede en Rochester Hills, Michigan, Pangea atiende a sus clientes en cuatro continentes con 3.000 miembros del equipo. Para más información, visite www.pangeamade.com, y síganos en LinkedIn.

