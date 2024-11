El KFSHRC gana un premio Stevie® de oro y cuatro de bronce por sus innovadoras estrategias de contratación

Ha atraído a 4647 talentos de ámbito local y mundial en dos años

RIAD, Arabia Saudí, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) ha sido galardonado con un oro y cuatro bronces en los Stevie® International Business Awards en reconocimiento a sus esfuerzos en el desarrollo de los recursos humanos y la experiencia de los empleados, así como por la adopción de estrategias de contratación innovadoras, que contribuyeron a atraer a 4647 talentos locales y mundiales en los últimos dos años, automatizar 193 procesos y aumentar la satisfacción de los nuevos empleados en un 30 %.

El KFSHRC es el único hospital de Arabia Saudí que ha recibido premios Stevie®. A la 21.ª ceremonia anual de entrega de premios, celebrada en Estambul (Turquía), asistieron líderes de empresas y organizaciones de todo el mundo, con 3600 organizaciones de 62 países nominadas.

Las innovadoras estrategias de contratación aplicadas por el Departamento de Recursos Humanos del KFSHRC han mejorado el proceso de incorporación y orientación de los nuevos empleados. Una de las estrategias es la introducción del bot de chat con tecnología de IA «We Bridge», que ha mejorado significativamente la experiencia de los empleados.

El hospital también ha obtenido dos bronces al Mejor departamento de RR. HH. y al Mejor equipo de RR. HH. en la categoría Liderando la transformación en el corazón de la atención médica, en reconocimiento a sus esfuerzos por mejorar la experiencia de los empleados y aumentar la eficacia de la organización mediante iniciativas y programas innovadores.

Además, el KFSHRC ha recibido dos bronces al Departamento de apoyo del año y al Equipo de apoyo del año en la categoría Liderando la transformación en la gestión del talento y la experiencia de los empleados. Estos premios reconocen las soluciones innovadoras del hospital, que han mejorado la eficiencia y han permitido al personal de RR. HH. centrarse en iniciativas estratégicas.

Cabe destacar que el KFSHRC ha sido clasificado en primer lugar en Oriente Próximo y África y en el vigésimo lugar a nivel mundial, en la lista de los 250 mejores centros médicos académicos del mundo por segundo año consecutivo, y reconocido como la marca sanitaria más valiosa del Reino y de Oriente Próximo, según la clasificación 2024 de Brand Finance. Además, ha sido incluido en la lista de los mejores hospitales inteligentes del mundo 2025 por la revista Newsweek. Para obtener más información, visite www.kfshrc.edu.sa o póngase en contacto con nuestro gabinete de prensa escribiendo a mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

