Hakeem 应用程序获新加坡金融管理局提名，入围 2024 年新加坡金融科技卓越奖

伊斯兰堡, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Walee Group 欣然宣布其金融服务部门 “Walee Financial Services” 的旗舰伊斯兰纳米融资产品 Hakeem 获得 2024 年新加坡金融科技节金融科技卓越奖提名。 该奖项由新加坡金融管理局和 PwC Singapore 联合主办,旨在表彰那些能够推动金融包容性和行业变革实践的创新解决方案。

在全球 200 多个参赛作品中,Hakeem 脱颖而出,成为“新兴金融科技奖”类别的四个决赛入围者之一。 这一认可充分体现了 Hakeem 作为伊斯兰纳米融资解决方案的深远影响力,以其未来扩展至全球的宏伟蓝图提升了巴基斯坦的金融可及性。 Hakeem 与金融科技节的主题高度契合,生动诠释了通过技术创新推动可持续增长和提高韧性的核心理念。

新加坡金融科技节金融科技卓越奖现已迈入第九个年头,旨在表彰金融科技领域的卓越进步,涵盖六大类别。这些奖项特别授予那些既能在实际应用中产生深远影响,又确保符合日益变化的监管标准的解决方案。 决赛入围者由受人尊重的评审小组进行了评估,考量标准涵盖了五大核心指标,即影响力(Impact)、可持续性(Sustainability)、实用性(Practicality)、互操作性(Interoperability)和创意(Creativity)。

新加坡金融管理局首席金融科技官 Sopnendu Mohanty 对决赛入围者给予了高度赞扬,他表示:

“祝贺今天宣布的所有决赛入围者! 你们在创新方面不断突破传统界限,正在塑造一个更加包容、充满活力的未来。 看到‘金融科技回馈社会’(FinTech Gives Back)倡议获得广泛支持,我倍感欣慰。这一倡议将为整个行业的成长与发展注入持续动力。”

颁奖典礼将于 2024 年 11 月 7 日在新加坡金融科技节期间隆重举行,届时将揭晓获奖者名单。 决赛入围者将有机会专门与行业领袖、投资者和企业进行互动交流,更将进一步提升其解决方案。

Walee Financial Services 首席执行官兼联合创始人 Noshad Minhas 对于本次获得表彰表达了自豪之情,他说:

“Hakeem 能够获得本次提名,凸显了我们为巴基斯坦及其他地区的服务不足社区提供合乎道德的可及性金融服务的坚定承诺。 本次在全球层面荣获认可,进一步巩固了我们发挥技术驱动的包容精神,以金融方式赋能全球社区的宏伟愿景。”

关于 Hakeem by Walee Group

Walee Financial Services 及其品牌 Hakeem 是 Walee Technologies 的子公司,旨在为服务不足社区提供快速资金发放和便捷金融支持。

关于新加坡金融科技节卓越奖

该奖项由新加坡金融管理局、新加坡金融协会和 PwC 联合主办,旨在表彰那些促进金融包容性、开辟全新增长途径、顺应人工智能趋势、量子技术等的卓越解决方案。

如需媒体垂询,请联系:

press@hakeem.tech

有关 Walee Financial Services 的更多信息,请访问 www.hakeem.tech

此公告随附的照片可在以下网址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db341a6b-95a3-4db1-90b0-b55098b36333

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.