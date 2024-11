ธนาคารกลางสิงคโปร์เสนอชื่อแอป Hakeem เข้าชิงรางวัล Singapore Fintech Excellence ประจำปี 2024

อิสลามาบัด, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Walee Group ขอประกาศอย่างภาคภูมิใจว่า Hakeem ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นาโนไฟแนนซ์หลักของอิสลามภายใต้แผนกบริการทางการเงิน “Walee Financial Services” ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล FinTech Excellence ประจำปี 2024 ในงาน Singapore FinTech Festival รางวัลเหล่านี้จัดโดย Monetary Authority of Singapore (MAS) ร่วมกับ PwC Singapore เพื่อยกย่องโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางการเงินและแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

ในบรรดาผลิตภัณฑ์จากทั่วโลกกว่า 200 ชิ้นที่ส่งเข้าชิงรางวัลนั้น Hakeem ถือเป็นหนึ่งในสี่ที่เข้ารอบสุดท้ายในประเภท Emerging FinTech Award การได้รับการยอมรับนี้เน้นย้ำถึงผลกระทบของ Hakeem ในฐานะโซลูชันการเงินด้านนาโนไฟแนนซ์ของอิสลาม ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงทางการเงินในปากีสถานพร้อมมีแผนการขยายตัวทั่วโลกในอนาคต Hakeem สอดคล้องกับธีมของเทศกาล โดยแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนและความยืดหยุ่นผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

รางวัล FinTech Excellence ในงาน Singapore FinTech Festival ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 นี้ เพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของ FinTech ใน 6 ประเภท โดยเน้นไปที่โซลูชันที่มีผลกระทบต่อโลกแห่งความเป็นจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติได้ประเมินผู้เข้ารอบสุดท้ายในด้านผลกระทบ ความยั่งยืน ความสามารถในการใช้ปฏิบัติจริง การทำงานร่วมกัน และความคิดสร้างสรรค์

Sopnendu Mohanty ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย FinTech ของ MAS กล่าวชื่นชมผู้เข้ารอบสุดท้ายว่า

"ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารอบสุดท้ายทุกท่านที่เราได้ประกาศในวันนี้ นวัตกรรมของคุณกำลังขยายขอบเขตและสร้างอนาคตที่มีพลวัตและการเข้าถึงที่ครอบคลุมมากขึ้น เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นการสนับสนุนโครงการริเริ่ม "FinTech Gives Back" ซึ่งยังคงผลักดันการเติบโตและการพัฒนาในภาคส่วนนี้ต่อไป"

พิธีมอบรางวัลจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2024 ที่งาน Singapore FinTech Festival ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะ นอกจากนี้ ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้เข้าร่วมงานสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์สุดพิเศษกับผู้นำ นักลงทุน และองค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาโซลูชันของตน

Noshad Minhas ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Walee Financial Services แสดงความภาคภูมิใจในการได้รับการยอมรับนี้ว่า

“การเสนอชื่อ Hakeem เน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เรามีต่อการเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนที่ได้รับการบริการไม่เพียงพอในปากีสถานและพื้นที่อื่น ๆ ด้วยบริการทางการเงินที่เข้าถึงได้และมีจริยธรรม การได้รับการยอมรับบนเวทีระดับโลกนี้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของเราในการสนับสนุนทางการเงินให้กับชุมชนทั่วโลกผ่านการเข้าถึงอย่างครอบคลุมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี"

เกี่ยวกับ Hakeem โดย Walee Group

Walee Financial Services และแบรนด์ Hakeem เป็นบริษัทในเครือของ Walee Technologies ซึ่งช่วยให้ชุมชนที่ได้รับการบริการไม่เพียงพอสามารถเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินได้อย่างง่ายดาย

เกี่ยวกับรางวัล Singapore FinTech Festival Excellence

MAS ร่วมกับ SFA และ PwC จัดมอบรางวัลดังกล่าวขึ้น เพื่อยกย่องโซลูชันที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน เปิดช่องทางใหม่ในการเติบโต ปรับใช้แนวโน้ม AI เทคโนโลยีควอนตัม และอื่น ๆ

หากต้องการสอบถามด้านสื่อ กรุณาติดต่อ

press@hakeem.tech

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Walee Financial Services โปรดไปที่ www.hakeem.tech

